НЕ ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ

Я бы в лекари пошел… если благословит архиерей
Для общественной дискуссии опубликован разработанный комиссией Межсоборного присутствия по вопросам церковного управления и механизмов осуществления соборности в Церкви проект документа «Профессии, совместимые и несовместимые со священством».
Как справедливо замечается в его преамбуле, в течение длительного исторического периода состояние в клире не предполагало необходимости несения иных профессиональных обязанностей. Несмотря на то, что такой подход сохраняется в большинстве стран православной традиции, условия современной жизни делают актуальным вопрос о совмещении священнослужения и светской профессии.
В первых трех пунктах документа рассматриваются исторически сложившиеся практики, позволяющие священнику заниматься сторонней деятельностью либо рекомендующие воздерживаться от таковой. При этом констатируется: запреты на определенные виды деятельности увязываются не с самой профессией, а с вредом для духовного состояния священника и с соблазном, который может быть этим вызван. К примеру, само по себе предпринимательство в «черный список» не попадает. А вот следствие занятия денежными операциями – алчность – несовместимо со служением у престола Божия.
Если же анализировать конкретный перечень подпадающих под запрет профессий, наименее проработанными представляются три больших круга вопросов. Во-первых, документ, ссылаясь на правила Номоканона, обобщает практику на запрет пролития крови. Логика понятна: оградить священнослужителя от вынужденного запрета на священнослужение вследствие убийства по неосторожности. Однако сюда почему-то не попали машинисты электропоездов, спасатели, многочисленные строительные специальности (например, электромонтеры, монтажники и плотники), равно как и водители.
Во-вторых, власть и бизнес. Здесь налицо справедливая забота о нравственном облике священнослужителя. Нелогично другое: документ напрямую утверждает, что возможны ситуации, когда приход не может обеспечивать священника средствами к существованию. Насколько морально при этом вносить под запрет довольно обширный круг неплохо оплачиваемых профессий и занятий, способных нанести вред нравственному облику клирика? Не может ли это подтолкнуть некоторых священнослужителей к снятию с себя сана?
В-третьих, сегодняшний актер – уже не служитель античного театра, где представление было священнодействием, а его участники – жрецами. Запрет же на сценическое пение и вовсе никак не конкретизируется.
Наконец, в столь важном, практически беспрецедентном документе хотелось бы увидеть, в первую очередь, богословское обоснование предлагаемых решений. Возможно, следовало больше сказать об обусловленных конкретными профессиями мотивациях – в тех или иных случаях предосудительных для священника. Надеемся, все эти сложные и острые вопросы не останутся без внимания в ходе общецерковного обсуждения документа.
Диакон Сергий Правдолюбов
Опубликовано: №3 (616) февраль, 2017 г.
Какие роды деятельности запрещает проект документа
1. Воинская служба и всякая служба, связанная с ношением и применением оружия.
2. Госслужба в органах исполнительной власти (в органах законодательной власти можно участвовать по благословению архиерея).
3. Врачебная деятельность, особенно хирургия (как исключение – по благословению), а также все связанное с пролитием крови (ветеринария, егерская служба в охотхозяйствах и т.д.)
4. Собственный бизнес, в особенности банковский, кредитный, страховой. Работа по найму на руководящих или рядовых должностях в подобных структурах допускается, если характер занятости не имеет элементов ростовщичества.
5. Торговля, за исключением продажи изделий собственных рук.
6. Адвокатская защита частных интересов в судах и в иных правоотношениях, выступление поручителем по имущественным спорам, залогам и пр.
7. Игорный бизнес, бары и т.д.
8. Профессиональное занятие спортом.
9. Актерство, профессии танцора или сценического певца.