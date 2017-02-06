НЕ ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ

Я бы в лекари пошел… если благословит архиерей

Для общественной дискуссии опубликован разработанный комиссией Межсоборного присутствия по вопросам церковного управления и механизмов осуществления соборности в Церкви проект документа «Профессии, совместимые и несовместимые со священством».

Как справедливо замечается в его преамбуле, в течение длительного исторического периода состояние в клире не предполагало необходимости несения иных профессиональных­ обязанностей. Не­смот­ря на то, что такой подход сохраняется в большинстве стран православной традиции, условия современной жизни делают актуальным вопрос о совмещении священнослужения и светской профессии.



В первых трех пунктах документа рассматриваются исторически сложившиеся практики, позволяющие священнику заниматься сторонней деятельностью либо рекомендующие воздерживаться от таковой. При этом констатируется: запреты на определенные виды деятельности увязываются не с самой профессией, а с вредом для духовного состояния священника и с соблазном, который может быть этим вызван. К примеру, само по себе предпринимательство в «черный список» не попадает. А вот следствие занятия денежными операциями – алчность – несовместимо со служением у престола Божия.

Если же анализировать конкретный перечень подпадающих под запрет профессий, наименее проработанными представляются три больших круга вопросов. Во-первых, документ, ссылаясь на правила Номоканона, обобщает практику на запрет пролития крови. Логика понятна: оградить священнослужителя от вынужденного запрета на священнослужение вследствие убийства по неосторожности. Однако сюда почему-то не попали машинисты электропоездов, спасатели, многочисленные строительные специальности (например, электромонтеры, монтажники и плотники), равно как и водители.

Во-вторых, власть и бизнес. Здесь налицо справедливая забота о нравственном облике священнослужителя. Нелогично другое: документ напрямую утверждает, что возможны ситуации, когда приход не может обеспечивать священника средствами к существованию. Насколько морально при этом вносить под запрет довольно обширный круг неплохо оплачиваемых профессий и занятий, способных нанести вред нравственному облику клирика? Не может ли это подтолкнуть некоторых священнослужителей к снятию с себя сана?

В-третьих, сегодняшний актер – уже не служитель античного театра, где представление было священнодействием, а его участники – жрецами. Запрет же на сценическое пение и вовсе никак не конкретизируется.

Наконец, в столь важном, практически беспрецедентном документе хотелось бы увидеть, в первую очередь, богословское обоснование предлагаемых решений. Возможно, следовало больше сказать об обусловленных конкретными профессиями мотивациях – в тех или иных случаях предосудительных для священника. Надеемся, все эти сложные и острые вопросы не останутся без внимания в ходе общецерковного обсуждения документа.

Диакон Сергий Правдолюбов

Опубликовано: №3 (616) февраль, 2017 г.