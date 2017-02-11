НЕЧЕГО ТУТ ЛОВИТЬ

2000 рублей за рыбалку в крещенской купели

Давно закончилась крещенская неделя, а страсти по купели кипят и по сей день. Подледный лов для жителей старинного русского городка Углич, столь популярного у паломников-москвичей, сродни национальной забаве. В сердце города, у Кремля, на сковавшем Волгу белом льду темнеют рыбацкие бушлаты, разбросаны ледобуры, в просверленных лунках плещется темная речная вода.

Ловили здесь всегда – и зимой, и летом. Для развлечения и сытного обеда ради. Да и как не ловить? Волга же… Но с недавних пор эту забаву официально запретили. И ввели штраф за ловлю в черте города. Хочешь рыбки – топай за пять километров и лови себе там. Угличане восприняли такой поворот событий примерно так же, как если бы их заставили платить за воздух, и продолжают ловить в сердце города, напротив угличской жемчужины – церкви Димитрия на крови. Место встречи, как говорится, изменить нельзя…

И все вроде ничего: рыбаки осторожничают, до сих пор на штрафы особо не попадали. Пока не наступило Крещение, и на Волге, готовясь к празднику, не прорубили иордань.

Вот она, купель-искусительница! Не просто лунка, а целая прорубь. И сверлить ничего не надо. Вот и решили рыбаки поудить прямо в ней. За что и были оштрафованы полицией. Местная пресса по этому поводу отчиталась: «Удивительно, но факт: иордань вечером привлекла внимание двух любителей зимней рыбной ловли. Ушлые рыбаки устроились там ловить рыбу, но их быстро задержала полиция. Дело для них закончилось большим штрафом».

Выходим на лед посудачить с рыбаками.

– Что, правда, за ловлю в купели на Крещение кого-то оштрафовали? – интересуюсь я.

– Да не за это, – басят местные рыбаки. – За ловлю в неположенном месте. Удить в городе теперь нельзя, вот и попались ребята. По две тысячи рублей каждый выложил.

Кстати, угличанам и без того непросто. В городе целый ворох проблем. Местная газета с первых полос рапортует: в городе не убирают мусор (с 3 по 23 января улицы успели превратиться в помойки); в водоохранной зоне Волги уничтожают леса; в городе до сих пор не могут построить бассейн, и т. д. и т. п. Журналисты издания щедро сыплют цитатами из Салтыкова-Щедрина в рубрике «Факты. Проблемы». А по мне, так просится на газетную полосу некрасовское «Кому на Руси жить хорошо». Простому мужику кислород (читай, Волгу) перекрыли, радости рыбацкой лишили…

Комментарий

ГРЕШНО ЛИ РЫБАЧИТЬ В ИОРДАНИ?

Игумен Иннокентий (Ольховой), эконом Данилова монастыря:

«Иордань – место, приготовленное специально для освящения воды. Там служили молебен, погружали крест, над купелью читали молитвословия, чтобы эта вода освятилась. Поэтому на само Крещение, конечно, удить рыбу там не стоит, хотя бы из уважения к вере отцов. Более того, подобными действиями можно обидеть людей, которые придут к освященному месту, а обидеть или оскорбить кого-либо – уже грех. В остальные же дни в проруби смело можно рыбачить. Это уже никого не обидит и на отношении людей к празднику никак не отразится».

ОФИЦИАЛЬНО

Минсельхоз РФ приказом от 19 апреля 2016 года № 153 дополнил приказ от 18 ноября 2014 года № 453 «Об утверждении правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна». Угличская и Рыбинская ГЭС попали в перечень запретных для добычи (вылова) биоресурсов районов. Ловля рыбы запрещена у плотин ГЭС в нижнем бьефе на расстоянии пяти километров в обоих случаях. Подготовка и принятие изменений в этом документе вызвало широкий общественный резонанс как в Угличе, так и в Рыбинске.

Мария Максимова

Опубликовано: №3 (616) февраль, 2017 г.