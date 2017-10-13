НЕПАТРИОТИЧНЫЙ ПРАЗДНИК

Почему мы радуемся, вспоминая, как неприятели разгромили наших предков

Конечно, многим знакома история происхождения праздника Покрова Божией Матери, но в двух словах все же напомним ее читателям. Первая половина X века. По преданию, наши предки славяне подходят к Константинополю. В это время Византия, императором которой тогда был Лев Философ, защищает от набегов дальние рубежи, поэтому город охраняется лишь небольшим гарнизоном. Славяне, ребята неробкого десятка и к тому же сведущие в тогдашней геополитике, видят, что Константинополь ослаблен, проходят на ладьях через Босфор и Мраморное море и нападают на столицу. Разорение и гибель жителей неминуемы.

В небольшой Влахернской церкви собираются прихожане во главе с митрополитом. Надеяться, кроме как только на милость Божию, не на кого и не на что. Об избавлении от врага молились всю ночь. И вот во время всенощного бдения Андрею, Христа ради юродивому, по происхождению славянину, и его ученику Епифанию было видение: купол храма будто перестал существовать, они увидели небо, а на облаках – Пресвятую Деву в сопровождении святых и ангелов, держащую Свой Омофор, который Богородица простирает над всеми молящимися как покров. Смысл события в том, что Матерь Божия покрывает благодатью и защитой людей, обратившихся к Ней в отчаянной молитве. Во Влахернском храме тогда хранилась часть Ризы Пресвятой Богородицы из Иерусалима. Ее опустили в воды Мраморного моря, поднялась буря и разметала ладьи пришельцев. Я был в Константинополе (это современный Стамбул): там не бывает таких штормов и очень плотное движение транспортных судов. Ураган для тех мест необычен. Ладьи и славянских воинов разметало чудом Божиим, Константинополь был избавлен. Славяне, осознав, что случилось совершенно невероятное событие, тоже восприняли это как вмешательство Небес.

ВЫХОДИТ, ДЛЯ НАС ПРАВДА БОЖИЯ ВЫШЕ ПРАВДЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ,

А НЕБО ДОРОЖЕ ЗЕМЛИ

Поразительно, но до прошлого века греки не отмечали этот праздник. Но в 1944 году, как раз в канун этого дня, Афины были освобождены от гитлеровцев. С того момента праздник Покрова появился в греческом богослужебном календаре, отмечают его и на Афоне. В Русской Православной Церкви сейчас из приблизительно 30 тысяч храмов, 1380 посвящены Покрову Божией Матери. Это вторая строчка по распространенности посвящений центрального престола – после святителя Николая. Вот какая у нас любовь к святителю Николаю и к Покрову! И возникает вопрос: святитель Николай, по народному преданию, считается русским, и праздник Покрова особым образом празднуют славяне, русские. Получается, наших предков разгромили, а мы радуемся, вспоминая это. Выходит, правда Божия для нас выше правды человеческой. Это день не поражения, а праздника, потому что мы вспоминаем помощь, предстательство Божией Матери, защиту христианства в те времена, когда наши предки были язычниками. Для нас это дороже национальных интересов. Это и делает нас, христиан, не просто жителями конкретной местности, а небожителями. Для нас Небо дороже, чем земля. Апостол Павел говорит: «Наше же жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя» (Фил. 3, 20).

Архимандрит Мелхиседек (Артюхин)