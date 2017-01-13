ОПРАВДАТЬСЯ ЗА ИСААКИЙ

Исаакий передали Церкви. Пурга комментариев вокруг этого события предсказуема. Среди гадости, которую выливают люди друг на друга, различил нечто, относящееся ко мне лично. «Попы, посмотрите на себя в зеркало». Пошел в ванную, посмотрел и решил, что с моей круглой физиономией претендовать на Исаакиевский собор в самом деле безнравственно.

Настоящий аскетизм имеет духовную основу, но будь ты хоть трижды молитвенник, а если обмен замедленный вследствие возраста или особенностей метаболизма, и физической нагрузки недостаточно, лишний вес неизбежен.

Впрочем, настоящее в виртуальном мире не требуется, нужен ascetic look. Из беглого знакомства с соответствующими сайтами понял, что самое главное – сбалансировать приход и расход калорий. Расход временно отложил в сторонку, а вот насчет прихода решил: есть надо меньше. Прекрасно. Откажусь от завтрака и приход уменьшится. Тем более, что перед литургией и так есть нельзя.

Дальше читаю – оказывается, нельзя завтрак отменять. Подойдешь к обеду с разыгравшимся аппетитом, неизбежно переешь. Радикально берясь за дело, можно и не обедать, конечно. Так часто бывает и у меня и моих собратьев, претендующих на Исаакий. Убежим после литургии на требы – и до первой звезды бегаем, сочельник — не сочельник, неважно, вечером наедимся. Хорошо? Опять нет! Для худеющих такой режим самый вредный. Калории, положенные на день, израсходовать не успеешь, все в «депо» пойдет. То есть, ascetic look не приобрести. Со всеми вытекающими.

В общем, надо идти другим путем. Более сложным. А именно, считать калории. Мне например, положено 2500 калорий в день. Чтобы точно считать, самый удобный путь – скачать на смартфон специальное приложение. К пользователям в таких приложениях обычно обращаются в женском роде, но это переживем. Хуже, если нет смартфона. Придется купить. Удовольствие недешевое, но мы же к благой цели стремимся, к аскетизму!

Слава Богу и благодарность прихожанам, смартфон у меня есть. Скачал, изучаю таблички, сопутствующие комментарии и вот – новое разочарование. Калории калориям рознь. Долго утомлять не буду, но суть в том, что полезная еда — дорогая. А от дешевой легко можно потолстеть. Или нажить себе хроническую болезнь желудка. Или похуже чего-нибудь. Сложно, одним словом, с нормальным поступлением правильных калорий… И цены. Ох.

Ладно, от еды перейдем к расходу накоплений. Тут писать много нет смысла. Современному городскому жителю, которому не надо ездить в ближайший лес на заготовку дров, и бегать на речку, чтобы натаскать воды, один путь – в спортзал. Ознакомиться с расценками желающие могут самостоятельно. Но дорого. Или очень дорого.

Можно и вдоль шоссе побегать, легкие подкоптить, или еще как, но у меня лично прививка от занятий спортом без инструктора. Один хороший знакомый, тоже священник, летом в отпуске активно принялся сбрасывать вес, бегая по высокой лестнице вверх-вниз. В результате даже великопостные земные поклоны для него сейчас – сверхзадача, сопряженная с сильной болью. Врачи рекомендуют менять коленный сустав. Так что собратья-аскеты, не надо самодеятельности! Записывайтесь в фитнес-клубы.

В общем, вот что я понял. Чтобы выглядеть аскетом сегодня нужно много денег. И времени. И душевных ресурсов. Худоба к аскетизму имеет опосредованное отношение. Настоящий современный городской аскет ест что дают, денег на фитнес не имеет, за балансом белков, жиров и углеводов не следит, в таблицу калорий не заглядывает. И смиренно выслушивает поношения, с этим связанные.

Пошел, посмотрел еще раз на себя в зеркало. И махнул рукой. Пусть их, ругаются.

Исаакий-то все равно наш.

Протоиерей Михаил Дудко

Мнение председателя Комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных объединений и религиозных организаций Сергея Гаврилова о проблеме передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви — в статье «РЕШЕНИЕ ЕСТЬ!»