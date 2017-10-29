ОПЯТЬ… «ТРОЙКА»! РУССКАЯ

Специальный приз «Православной Москвы» уехал в Истринский район

По традиции наша редакция приняла участие в работе жюри и награждении победителей молодежного конкурса-фестиваля «Русская тройка». Свою награду, красивую лампаду в виде часовни, мы вручили хору «Слободушка» из поселка Павловская слобода (Истринский район). Художественный руководитель хора Александр Нефедов рассказал, что коллективу уже 80 лет, и принимают туда всех желающих: «Петь нужно душой. Этому и стремлюсь научить. Важно, чтобы песня передавала оттенки переживаний и чувств».

Анастасия Чернова

Фото Григория Алмазова, Геннадия Дорофеева

Опубликовано: №20 (633) октябрь, 2017 г.



Специально для «ПМ» Наталья Косминская, участница хора «Слободушка»: В нашем поселке расположен Благовещенский храм, построенный еще при царе Алексее Михайловиче. Он и собирает всех нас – как прихожан. Еще у хора завязалась крепкая дружба с Борисоглебским Аносиным монастырем. Его настоятельница игуменья Мария (Солодовникова) приглашает нас исполнять русские народные песни на престольный праздник.

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