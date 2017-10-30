ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ И ЛАУРЕАТЫ VI-ГО МОЛОДЁЖНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «РУССКАЯ ТРОЙКА — 2017»

Номинация «Конкурс-выставка Самоваров»

Лауреат I степени:

Тумаков Борис Андреевич, Горенков Илья Игоревич, Широков Дмитрий Игоревич.

Лауреат II степени:

Мамонов Алексей (11 лет), Алихашкин Пётр (13 лет), рук. Виданов Сергей Валентинович, (ГБОУДО г.Москвы «ДШИ «Бабенская игрушка»).

Лауреат III степени:

Межколледжевое молодёжное краеведческое общество (ММКО) «Чаепитие по-московски», рук. Заслуженный учитель РФ Омельченко Светлана Александровна, (ГБПОУ КАИТ №20).

Номинация «Самобытность искусства России».

Лауреаты I степени:

1. Недоводин Павел (12 лет), Мамонов Алексей (11 лет), Алихашкин Пётр (13 лет), Колосова Дарина (10 лет), рук. Виданов С.В., Тицкая С.В., (ГБОУДО г.Москвы «ДШИ «Бабенская игрушка»).

2. Куракина Марина (37 лет), рук. Боброва Лидия Сергеевна, (ГБПОУ «КАДР №26», отделение Реставрация и деревообработка).

3. Лапина Елизавета (13 лет), рук. Лапина Елена Николаевна, (МАУ ЩМР «Щёлковский районный культурный комплекс», Московская область).

4. Борзых Елизавета, рук. Ларькин Александр Евгеньевич, (ГАПОУ Московской области «Межрегиональный центр компетенций – Техникум имени С.П.Королёва»).

Лауреаты II степени:

1. Белова Ирина (15 лет), рук. Карташева Марина Анатольевна, (ГАПОУ Московской области «Межрегиональный центр компетенций – Техникум имени С.П.Королёва»).

2. Трофимова Ольга (64 года), рук. Трофимова Ольга Викторовна, (МАУ ЩМР «Щёлковский районный культурный комплекс», Московская область).

3. Студия «Ларец чудес»: Кузнецова Альбина (12 лет), рук. Костина Лариса Васильевна, (МАУК ГПЦ «ДК им. В.П.Чкалова» структурное подразделение ГДК «Заречный).

4. Детский коллектив студия «Ларец чудес» (дети от 7 до 11 лет), рук. Костина Лариса Васильевна, (МАУК ГПЦ «ДК им. В.П.Чкалова» структурное подразделение ГДК «Заречный).

Лауреаты III степени:

1. Декоративно-прикладное искусство «Традиция» (8-12 лет), рук. Аверьянова Галина Владиславовна, (МАУК ГПЦ «ДК им. В.П.Чкалова» структурное подразделение ГДК «Заречный).

2. Аверьянова Галина Владиславовна (59 лет), (МАУК ГПЦ «ДК им. В.П.Чкалова» структурное подразделение ГДК «Заречный).

3. Лапина Елена Николаевна (46 лет), (МАУ ЩМР «Щёлковский районный культурный комплекс», Московская область).

4. Круглов Олег (16 лет), рук. Карташева Марина Анатольевна, (ГАПОУ Московской области «Межрегиональный центр компетенций – Техникум имени С.П.Королёва»).

5. Парамошин Алексей (17 лет), рук. Бурдаков Андрей Анатольевич, (ГБПОУ «КАДР №26», отделение Реставрация и деревообработка).

6. Летучева Анастасия и Мельникова Алина, рук. Панус Галина Александровна, (ГБПОУ Колледж сферы услуг №32).

7. «Студенческий Театр Мод», рук. Щутская Светлана Эдуардовна, (ГБПОУ «Кимрский колледж», г. Кимры, Тверской области).

Поощрительные дипломы:

1. Мальсагова Альбина, рук. Стефинова Ольга Ивановна, (ГБПОУ Колледж сферы услуг №32).

2. Демьчук Анна (18 лет), рук. Панус Галина Александровна, (ГБПОУ Колледж сферы услуг №32).

3. Кочеткова Светлана (17 лет), рук. Панус Галина Александровна, (ГБПОУ Колледж сферы услуг №32).

4. Князева Елена Вячеславовна (45 лет), МАУ ЩМР «Щёлковский районный культурный комплекс», Московская область).

5. Студия «Ларец чудес»: Костина Лариса Васильевна (49 лет), (МАУК ГПЦ «ДК им. В.П.Чкалова» структурное подразделение ГДК «Заречный).

6. Студия «Ларец чудес»: Костина Лариса Васильевна (49 лет), (МАУК ГПЦ «ДК им. В.П.Чкалова» структурное подразделение ГДК «Заречный).

7. Студия «Ларец чудес»: Тростенюк Анна Николаевна (36 лет), рук. Костина Лариса Васильевна (МАУК ГПЦ «ДК им. В.П.Чкалова» структурное подразделение ГДК «Заречный).

Номинация «Изобразительное искусство».

Лауреаты I степени:

1. Кочкурова Анастасия (17 лет), рук. Щербакова Дарья Сергеевна, (ГБПОУ «КАДР №26»).

2. Максимова Яна (13 лет), рук. Григорьева Н.И., (ГБУДО г. Москвы ДШИ им. В.В.Крайнева).

3. Басова Дарья (12 лет), рук. Григорьева Н.И., (ГБУДО г. Москвы ДШИ им. В.В.Крайнева).

4. Пантюхина Полина (15 лет), рук. Ерохина А.В., (ГБУДО г. Москвы ДШИ им. В.В.Крайнева).

Лауреаты II степени:

1. Хижняк Полина (17 лет), рук. Овакимьян Марина Александровна (ГБПОУ КАИТ №20, подразделение «ЮНИОР»).

2. Лапина Елена Николаевна (46 лет), (МАУ ЩМР «Щёлковский районный культурный комплекс», Московская область).

3. Буславина Влада (12 лет), рук. Полякова Л.А., (ГБУДО г. Москвы ДШИ им. В.В.Крайнева).

4. Нагиева Лятифа (13 лет), рук. Полякова Л.А., (ГБУДО г. Москвы ДШИ им. В.В.Крайнева).

Лауреаты III степени:

1. Волгина Дарья (14 лет), рук. Чиркова Людмила Сергеевна, (ГБУДО г. Москвы ДШИ им. В.В.Крайнева).

2. Чуева Елена (18 лет), рук. Стефинова Ольга Ивановна, (ГБПОУ Колледж сферы услуг №32).

3. Яшвили Сергей (18 лет), рук. Валеев Ильдус Шайдуллович, (ГБПОУ «КАДР №26»).

4. Иванова Виктория (16 лет), рук. Овакимьян Марина Александровна (ГБПОУ КАИТ №20, подразделение «ЮНИОР»).

5. «Мир красок»: Галкина Арина (10 лет), Смолина Лада (9 лет), Тюрина Лиза (12 лет), Тюрина Валерия (10 лет), рук. Введенская Светлана Сергеевна, (ГБОУ ДО ДТДМ «На Миуссах»).

Поощрительные дипломы:

1. Студия изобразительного искусства «Леонардо»: Мартынюк Эвелина (13 лет), Вилишанская Олеся (14 лет), Корниенко Иван (14 лет), рук. Павлюкова Виктория Викторовна, (ГБОУ г. Москвы «Школа №1103 имени Героя Российской Федерации А.В. Соломатина»)

2. Анкундинова Оксана (38 лет), рук. Рудь Галина Григорьевна (ГБПОУ «Кимрский колледж», г. Кимры, Тверская Область).

3. Сафаров Сергей (17 лет), рук. Рудь Галина Григорьевна (ГБПОУ «Кимрский колледж», г. Кимры, Тверская Область).

4. Кодинец Лена (18 лет), рук. Стефинова Ольга Ивановна, (ГБПОУ Колледж сферы услуг №32).

5. Фраевова Мария (17 лет), рук. Пронина Лилия Анатольевна, (ГБПОУ Московский колледж архитектуры и градостроительства).

6. Шикина Нина (18 лет), рук. Малахова Любовь Николаевна (ГБПОУ «КАДР №26»).

Номинация «Московские бытовые традиции»

Лауреат I степени:

1. Комраков Иван (18 лет), рук. Назарова Наталья Александровна, (ГАПОУ Московской области «Межрегиональный центр компетенций – Техникум имени С.П.Королёва»).

Лауреаты II степени:

1. Историко-краеведческое приходское общество имени протоирея Николая Скворцова, рук. протоиерей Александр Трепыхалин, (Храм иконы Божией Матери «Знамение» за Петровскими воротами при ГУ МВД России по г.Москве).

2. «Совет колледжа по изучению и пропаганде творчества Н.М. Рубцова», рук. Юрий Иванович Кириенко-Малюгин, Омельченко Светлана Александровна, (ГБПОУ КАИТ №20, подразделение «БТМ»).

3. Поисковый отряд «Дозор», рук. Ступаков Владимир Владимирович, (ГБПОУ КАИТ №20, подразделение «1М»).

Лауреаты III степени:

1. Беляева Валерия, Тюрина Татьяна, Агейчикова Полина, рук. Стефинова Ольга Ивановна, (ГБПОУ Колледж сферы услуг №32).

2. Евстропов Артемий (16 лет), рук. Карташева Марина Анатольевна, (ГАПОУ Московской области «Межрегиональный центр компетенций – Техникум имени С.П.Королёва»).

3. Ложкин Игнатий (18 лет), рук. Назарова Наталья Александровна, (ГАПОУ Московской области «Межрегиональный центр компетенций – Техникум имени С.П.Королёва»).

4. Домбровская Римма Юрьевна, (ГБПОУ «Кимрский колледж», г. Кимры, Тверской области).

Номинация «Литературное творчество. Исполнители».

Лауреаты I степени:

1. Кружок художественного чтения «Талантино»: Шорников Алексей (7 лет), Пискарева Василиса (7 лет), Широков Фёдор (6 лет), Захаров Олесь (6 лет), Фатеева Анастасия (6 лет), Григорьева Полина (7 лет), Колмакова Мария (7 лет), рук. Франтова Галина Николаевна (ГБУК г. Москвы «ДК им. И.М. Астахова»).

2. Шорников Алексей (7 лет), рук. Франтова Галина Николаевна (ГБУК г. Москвы «ДК им. И.М. Астахова»).

3. Копнева Ульяна (11 лет), студия художественного слова «Микрофон», рук. Старостина Ольга Васильевна, (ГБУ «Центр творчества молодёжи «Олимп»).

4. Антейкер Захар (13 лет), студия художественного слова «Микрофон», рук. Старостина Ольга Васильевна, (ГБУ «Центр творчества молодёжи «Олимп»).

Лауреаты II степени:

1. Юра Авилов (11 лет), студия художественного слова «Микрофон», рук. Старостина Ольга Васильевна, (ГБУ «Центр творчества молодёжи «Олимп»).

2. Соломатова Алёна (20 лет), рук. Алёшечкина Ирина Владимировна, (ГБОУ г. Москвы «Школа №1103 имени Героя Российской Федерации А.В. Соломатина». Школа искусств «Аккорд»).

3. Фурсик Юлия (17 лет), рук. Стефинова Ольга Ивановна, (ГБПОУ Колледж сферы услуг №32).

4. Казымова Анастасия (16 лет), рук. Стефинова Ольга Ивановна, (ГБПОУ Колледж сферы услуг №32).

5. Ерицян Нарек (13 лет), рук. Дюдина Елена Владимировна, (ГБОУ ДОД «Дом детского творчества «На Таганке».

6. Дюдина Мария (13 лет), рук. Дюдина Елена Владимировна, (ГБОУ ДОД «Дом детского творчества «На Таганке».

Лауреаты III степени:

1. Васильева Ксения (8 лет), рук. Дюдина Елена Владимировна, (ГБОУ ДОД «Дом детского творчества «На Таганке».

2. Гришина Евгения (7 лет), рук. Дюдина Елена Владимировна, (ГБОУ ДОД «Дом детского творчества «На Таганке».

3. Щербакова Светлана (17 лет), рук. Стефинова Ольга Ивановна, (ГБПОУ Колледж сферы услуг №32).

4. Жмакова Анна (16 лет), рук. Стефинова Ольга Ивановна, (ГБПОУ Колледж сферы услуг №32).

5. Новикова Екатерина (17 лет), рук. Стефинова Ольга Ивановна, (ГБПОУ Колледж сферы услуг №32).

6. Плескачёва Яна (17 лет), рук. Пронина Лилия Анатольевна, (ГБПОУ Московский колледж архитектуры и градостроительства).

Номинация «Инструментальное исполнительство».

ГРАН-ПРИ:

1. Ансамбль гусляров «Веселый перезвон», рук. Кубарева Анастасия Андреевна, Концертмейстеры: Силаев Ярослав Анатольевич; Крысанов Сергей Юрьевич, (ГБОУ ДО ЦДТ «Строгино», г. Москва).

2. Российско-корейский ансамбль народного музыкального искусства «АРАСА», рук. Родин Виктор Андреевич (Посольство Республики Южная Корея, МПГУ).

Лауреаты I степени:

1. Игнатенко Виктор, рук. Уханов Павел Владимирович, (РАМ имени Гнесиных).

2. Варламова Екатерина, рук. Быченко Людмила Александровна, Концертмейстер Султанова Карина Наилевна, (ГБУДО г. Москвы ДШИ имени И. Ф. Стравинского).

3. Башкирский Фольклорный инструментальный ансамбль «АМАНАТ», рук. Родин Виктор Андреевич, (ФГБОУ ВО МПГУ).

Лауреаты II степени:

1. Оркестр русских народных инструментов «Rus Day», художественный руководитель и дирижер Денис Васильевич Гладких, (РАМ имени Гнесиных).

2. Камерный оркестр «Крещендо», дирижёр Георгий Власов, рук. Родин Виктор Андреевич, (ФГБОУ ВО МПГУ).

3. Дюмин Владимир, рук. Шилов Дмитрий Александрович (Курский музыкальный колледж им. Г.В. Свиридова).

4. Стародубцев Глеб, рук. Шилов Дмитрий Александрович (Курский музыкальный колледж им. Г.В. Свиридова).

Лауреаты III степени:

1. Ансамбль духовых инструментов: Добкин Вадим, Игралова Дарья, Пименова Лидия, Никитинский Арсений, Саломатников Семён, рук. Руслан Ильдарович Сабиров (ГБОУДО «Дом Детского Творчества на Таганке»).

2. Жуков Сергей, рук. Родин Виктор Андреевич, (ФГБОУ ВО МПГУ).

3. Салтанова Светлана Александровна, рук. Шостак Юлия Владимировна; концертмейстер Султанова Карина Наилевна, (ГБУДО г. Москвы ДШИ имени И. Ф. Стравинского).

4. Воробьёв Артемий, рук. Пыпин Андрей Викторович, Концертмейстер: Вознесенская Анна Николаевна (ГБУДО г. Москвы ДШИ имени И. Ф. Стравинского).

5. Лысенко Николай, рук. Евсюков Сергей Александрович, (Детская школа искусств г. Фатеж, Курская область).

Поощрительные дипломы:

1. Ушакова Ольга, рук. Быченко Людмила Александровна, Концертмейстер Султанова Карина Наилевна, (ГБУДО «Детская школа искусств им. И.Ф. Стравинского», г. Москва).

2. Сысоев Игорь, рук. Родин Виктор Андреевич, (ФГБОУ ВО МПГУ).

Свидетельство участника:

1. Козлова Ольга, Стефинова Ольга Ивановна, (ГБПОУ Колледж сферы услуг №32).

Номинация «Вокал».

ГРАН-ПРИ:

1. Бурякова Валерия, рук. Заслуженная артистка РФ Саванова Татьяна Ивановна, (Колледж МГИМ им.Шнитке, г. Москва).

2. Вокально-театральная студия «Ноктюрн», рук. Афинагенова Наталья Владимировна, (ГБОУ № 1357).

Лауреаты I степени:

1. Вокально-театральная студия «Ноктюрн», трио: Куницина М., Расулова Д., Петрова Л., рук. Афинагенова Наталья Владимировна (ГБОУ № 1357).

2. Петрова Лидия (вокально-театральная студия «Ноктюрн», рук. Афинагенова Наталья Владимировна, (ГБОУ № 1357).

3. Пятницкая Елена, рук. Заслуженная артистка РФ Саванова Татьяна Ивановна, (Московский государственный институт культуры).

4. Павел Дорощук, преп. Кичигин Анатолий Михайлович, (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1103 имени Героя Российской Федерации А.В. Соломатина»).

5. Ирина Забелина, рук. Доцент Шашкина Л. А., (РАМ им. Гнесиных).

6. Литвиненко Анна, рук. Давыдова Ийя Анатольевна, (музыкальное училище им. Гнесиных).

Лауреаты II степени:

1. Нефёдова Мария, рук. Демакова Зинаида Владимировна, (ГПОУ «Кимрский колледж», г. Кимры, Тверская область).

2. Вокальный ансамбль воскресной школы «Малахит», рук. Зайцева Евгения Борисовна, (Патриаршее подворье-храм святого праведного Симеона Верхотурского в Марьине).

3. Ансамбль казачьей песни «Иван-Чай», рук. Воробьева Оксана Геннадьевна, (Муниципальное учреждение «Дом Культуры «Центр Молодежи», г. Лыткарино, Московская область).

4. Захарова Анастасия, рук. Першин Владимир Сергеевич (артстудия «Март», Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Кольчугино ансамбль «Медовый Спас», Владимирская область).

5. Дуэт Захарова Анастасия, Никитин Иван, преп. Першин Владимир Сергеевич, (артстудия «Март», Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Кольчугино ансамбль «Медовый Спас», Владимирская область).

6. Расулова Даяна, рук. Афиногенова Наталья Владимировна (вокально-театральная студия «Ноктюрн», ГБОУ №1357).

Лауреаты III степени:

1. Татьяна Янченко (РАМ им. Гнесиных).

2. Хор «Слободушка», рук. Нефёдов Александр Иванович, концертмейстер Золотарев Сергей Валериевич, (МУК «Павло-Слободский КДК», Истринский район, Московская область).

3. Дудина София, солистка фольклорного ансамбля «Игрицы», преп. Колтунова Мария Сергеевна Концертмейстер Шинаков Дмитрий Ивановичяя. (ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гричанинова»).

4. Худякова Анастасия, рук. Заслуженная артистка РФ Саванова Татьяна Ивановна, (Колледж МГИМ имени А.Г Шнитке),

5. Никитин Иван, преп. Першин Владимир Сергеевич, (артстудия «Март», Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Кольчугино ансамбль «Медовый Спас», Владимирская область).

Поощрительные дипломы:

1. Алёна Алексеева, рук. Кириллова Юлия Михайловна; концертмейстер Ямолдин Михаил Владимирович, (Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени Эдварда Грига»).

2. Вокально-хоровой ансамбль «Россияночка», рук. Церенова Байрта Владимировна (МУК «Павло-Слободский КДК», Истринский район, Московская область).

3. Ансамбль «Вечёрка», рук. Румянцева Татьяна Владимировна, концертмейстеры: Силкина Наталья Владимировна, Тушев Роман Олегович, (ГБУДО города Москвы «ДШИ им Н.Г. Рубинштейна»).

4. Гуфранова Анжелика, рук. Церенова Байрта Владимировна, (МУК «Павло-Слободский КДК», Истринский район, Московская область).

5. Ансамбль русской песни «Ивушки», рук. Жукова Татьяна Николаевна, (Дворец творчества детей и молодёжи «ВОСТОЧНЫЙ»).

6. Олимпиада Лавренчук, рук. Колтунова Татьяна Николаевна, концертмейстер Шинаков Дмитрий Иванович (ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гричанинова»).

7. Полина Мазур, рук. Колтунова Татьяна Николаевна, концертмейстер Шинаков Дмитрий Иванович, (ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гричанинова»).

8. Варвара Цирельникова, рук. Колтунова Татьяна Николаевна, концертмейстер Шинаков Дмитрий Иванович, (ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. А.Т. Гричанинова»).

9. Георгий Власов, рук. Родин Виктор Андреевич, (ФГБОУ ВО МПГУ).

Свидетельства участника:

1. Ксения Коробка, рук. Церенова Байрта Владимировна, (МУК «Павло-Слободский КДК», Истринский район, Московская область).

2. Дуэт Илья Финагин, Елизавета Финагина, рук. Церенова Байрта Владимировна, (МУК «Павло-Слободский КДК», Истринский район, Московская область).

3. Александра Жукова, рук. Жукова Татьяна Николаевна (Дворец творчества детей и молодёжи «ВОСТОЧНЫЙ», г. Москва).

4. Хоровая студия ансамбля песни и танца им. С.О. Дунаевского (ФГБОУ ДОД Центральный дом детей железнодорожников, г. Москва)

Специальным призом от культурно-образовательного проекта «Московской школы музыкального лидера» Государственного академического русского народного ансамбля «РОССИЯ» имени Л.Г. Зыкиной награждён Игнатенко Виктор, рук. Уханов Павел Владимирович, (РАМ имени Гнесиных).

Специальным призом от газеты «Православная Москва» награждён Хор «Слободушка», рук. Нефёдов Александр Иванович, концертмейстер Золотарев Сергей Валериевич, (МУК «Павло-Слободский КДК», Истринский район, Московская область).