ОСТОРОЖНО: БАБУШКА

Не превращайте внука в жертву отдыха

Когда-то я мечтала отправить детей на отдых с бабушкой. Грезила, сколько всего можно будет сделать, когда у нас с мужем окажутся развязаны руки во время каникул.

Коренным образом изменить отношение к бабушке и ее участию в детских поездках помогла одна житейская история. Назревали каникулы. Родители забеспокоились, что из-за плохой погоды дети с бабушкой неделю просидят без воздуха, эмоций и впечатлений. И быстро подыскали симпатичный дом отдыха, где каждый найдет свое: бабушка – шведский стол, дети – каток и бассейн, игры и прогулки.

Бабушка наотрез отказалась. У нас, родителей, было такое чувство, будто мы на полном ходу врезались в стену. Надо было не просто слегка откорректировать курс, а коренным образом поменять направление действий, сохранив главную составляющую – веселье на свежем воздухе. Экспресс-ревизия личных планов показала, что все свои дела на ближайший период я могу отодвинуть или отменить. И я объявила семье, что возглавлю детскую поездку лично.

Мы отъезжали от дома под веселое детское «ура!» С заднего сидения машины хором раздавалось: «Мы на свободе!» Что означал этот счастливый крик, я познала, когда мы оказались на месте. Там, на территории, призванной дарить радость, счастье, покой, негу и веселье, я обнаружила, чем существенно отличается отдых с родителями от отдыха с бабушкой. Если родители получают удовольствие, почти ни в чем себе не отказывая, то бабушка вывозит ребенка по их, родительскому, заданию. Она едет не отдыхать, а следить за ребенком. С самого начала ее нагружают детьми повышенной резвости и веселости (каникулы же!) и ответственностью перед родителями. Сборы – стресс, переезд-перелет – тоже. Пожилому человеку, который уже не может менять привычки, приходится приспосабливаться в новых условиях – опять стресс.

Ну и какой отдых грозит ребенку в таких условиях? С утра до вечера бабушка старательно выполняет родительские указания, поэтому внукам на выездном отдыхе почти все НЕЛЬЗЯ. А с родителями – можно! Ведь родители на отдыхе гораздо снисходительнее к детским шалостям, радостям и желаниям.

Отдыхая с бабушками, наши дети погружаются в атмосферу пенсионного клуба, где они, время от времени наказанные, вынуждены сидеть рядом и слушать бабушкины жалобы другой такой же «отдыхающей» – на болячки, непослушного внука и т.п. В то самое время, когда родители вроде бы обеспечили бабушкам комфорт (не надо готовить, убираться, мыть посуду и ходить в магазины), бабушки ждут только одного: когда этот тяжкий труд завершится.

В общем, после той знаменательной поездки мне стало очевидно: бабушки – это наши корни. Мы к ним прибегаем и припадаем, когда надо остановиться и набраться мудрости. Поэтому лучше не с бабушкой куда-то ехать, а к бабушке приехать в гости.

Предвижу возражения родителей, чьи активные бабушки регулярно сами инициируют поездки с внуками. Конечно, если инициатива исходит от них – значит, им этого хочется, у них есть на это силы. Но это уже совсем другая и, пожалуй, не самая типичная история.

Екатерина Моисеенко

Комментарии:

Протоиерей Павел Гумеров,

настоятель храма святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских:

Общение – на «домашней» территории

Стремление родителей выделить время для личных дел вполне закономерно. Супругам иногда важно побыть вдвоем, без детей, возвращаясь во времена медового месяца. Это способствует укреплению семьи и супружеских отношений. Но путешествие с детьми – непростое мероприятие. Не каждой бабушке оно по силам. В то же время общение во время путешествия необходимо как детям, так и папе с мамой.

Конечно же, бабушек надо звать на помощь: отправлять детей к ним в гости или приглашать их к внукам на время отсутствия родителей. Но общаются с внуками они пусть на «домашней» территории.

Елена Федосеева,

православный психолог:

Бабушка диктует собственную повестку дня

Автором верно описан один из наиболее «правильных» типов бабушек. Но сегодня он, к сожалению, встречается все реже. Чаще попадаются две другие разновидности.

Первая: бабушка, которая НИКОГДА не выполняет наставления родителей по поводу их детей. Она «диктует» свой список – как для внуков, так и для родителей. В такой семье родители сами еще не до конца «выросли» из детских штанишек (имеется в виду, конечно, возраст психологический). Такая бабушка часто критикует родителей, указывая, что они неправильно воспитывают детей. Общение с внуками она считает за счастье, для нее это самый лучший отдых. В этом случае больше других страдают внуки.

Второй тип: бабушки, которым все по барабану. У них давно своя жизнь, и любое времяпрепровождение с внуками их тяготит. И когда родители после путешествия найдут у своих детей глисты, педикулез или незажившие раны, эти бабушки скажут: «Мне тоже надо было отдыхать, я же старенькая».

Опубликовано: №24 (614) декабрь, 2016 г.