ОСТРИЖЕННЫЕ КОСЫ И МОДНОЕ «НЕТ»

Учитесь отказывать, и вам захочется провалиться сквозь землю

Повсюду учат уметь говорить «нет». Я честно училась и даже практиковала. Примеров полного провала могу привести массу, но самый яркий – когда ходила в школьный бассейн сушить волосы дочери-первоклашки. И там ко мне подошла другая девочка с просьбой помочь.

Меня это очень напрягало: лишнее время в душной раздевалке, нелюбовь к чужим волосам, да и просто – имею же я право не хотеть заниматься этим делом?! Поэтому однажды решила так и сказать: «Но почему же твоя мама не сушит твои волосы?» По сценарию она должна была ответить: «Мама работает», а я парировать чем-то вроде: «Я тоже отпрашиваюсь с работы, поэтому у меня просто нет лишних десяти минут». Но девочка ответила: «А у меня нет мамы». Захотелось провалиться сквозь землю, просочиться струйкой воды в слив оборудованной пятидесятиметровым бассейном школы.

То, что у детей не бывает пап, я обнаружила в детском садике. Россия вообще не избалована полными семьями, поэтому отсутствием папы у нас мало кого удивишь. В конце концов, почти у всех есть дед или дядя, которому дети вручают самодельную открытку на посвященном 23 февраля утреннике. Но есть особенные случаи. На одном из утренников администрации пришлось откачивать мамочку, белокурая крошка которой шепеляво продекламировала стихи про сильного и любящего отца. Мне приходилось бывать на похоронах молодых мужчин, оставивших на этом свете жен и детей, и есть весомые подозрения, что во вдовьей судьбе меньше отчаяния, чем в жизни женщины, которая должна ответить ребенку, почему папа не умер, но… умер. «Он смотрит на тебя в дырочку в облаке», – говорит вдова, и все плачут вместе с ней. «Просто у него новые дети, это не значит, что он не любит тебя, хоть и не появлялся уже второй год», – говорит «самомама», и не факт, что общество без осуждения смотрит на нее.

В детском садике на 23 февраля больше не воспевают пап, предпочитая приглашать солдат из ближайшей части на чай и расспрашивать их о защите Родины.

А в школе есть одна сумасшедшая мамаша, которая носится за давно подросшей одноклассницей дочери с предложением парикмахерских услуг, в которых больше не нуждаются – бабушка остригла ее волосы. Возможно, потому, что одна тетя бесславно училась говорить «нет».

Пелагея Тюренкова ждет ваших писем: p.tyurenkova@gmail.com