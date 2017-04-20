ОТКРЫТКУ НЕ ЗАКРЫТЬ!

Президент Союза филокартистов России Арсен Мелитонян – о том, как верующие поздравляли друг друга с Пасхой по почте в разные времена

Первые иллюстрированные открытки сильно отличались от современных: изображение размещалось на той же стороне, что и сам текст письма. Оборот полностью отводился под адрес. Такая структура оказалась не очень удобной: свободного места не хватало, писать иногда приходилось поверх рисунка, что портило общий вид открытки. С 1904 года правила изменились. Теперь изображение полностью занимало одну из сторон открытого письма, а вторую сторону разделили на две части: слева – текст, справа – адрес. После этого нововведения начался бум иллюстрированных почтовых открыток, выпускавшихся в период между 1904 и 1917 годами. Многие из них были посвящены религиозной тематике.

Из всех почтовых карточек минимум половина приходилась на поздравительные, в том числе и пасхальные. Исторически сюжеты пасхальных открыток в России отличались широким разнообразием. Доминировали, однако, три темы. На открытках первой группы изображалось одно или несколько пасхальных яиц, часто украшенных великолепными орнаментами. На открытках второй группы можно было увидеть сюжеты с катанием яиц или христосованием. Открытки третьей группы изображали сцены из городской или деревенской жизни: накрытый праздничный стол и разговляющихся прихожан, пасхальный крестный ход.

Популярны были и пасхальные открытки с видами церквей, а также изображения, отражавшие русские традиции празднования Воскресения Христова в XV–XVII веках. На почтовых карточках часто печатались репродукции картин на пасхальную тему, написанных известными художниками. Открытки отличались и дизайном. Над сюжетами трудились такие мастера, как Иван Билибин, Елизавета Бëм, Борис Зворыкин, Федот Сычков, Георгий Нарбут, Михаил Гермашев.

ФАКТ

До революции открытки в России были столь популярны, что для выпуска необходимого их количества не хватало типографских мощностей. Поэтому частично карточки печатались в других странах, например в Германии. Одновременно было дано специальное разрешение на использование европейских открыток с католическими и лютеранскими пасхальными сюжетами с надпечаткой «Христос воскресе!» для продажи в России. Этот исторический факт свидетельствует о том, насколько широко в нашей стране праздновалась Пасха.

C началом Первой мировой войны распространение получают пасхальные почтовые карточки с изображением раненых воинов и сестер милосердия за молитвой в госпитале, раздачи праздничных подарков на боевых позициях… Использовались при создании этих открыток и документальные фотосвидетельства. Собранные от продажи таких изделий деньги шли на благотворительные цели: помощь фронту, раненым, детям-сиротам… Много открыток выпускалось Скобелевским комитетом в пользу раненых, действовавшим под покровительством императора Николая II. При комитете даже был создан особый издательский отдел, который ­печатал исключительно открытки патриотического содержания с цветными изображениями. Стоимость одной карточки составляла около 10 копеек.

События февраля 1917 года ощутимо повлияли на производство пасхальных открыток. В сюжеты почтовых карточек буквально сразу же вливаются лозунги «Свобода России», «Да здравствует Республика!» и т.п. В 1918 году открытки религиозного содержания, в том числе и пасхальные, перестали издавать вовсе. Но верующие находили способ поздравлять родных и близких. На оборотной стороне светских почтовых карточек они писали поздравление со Светлой Пасхой и посылали адресатам. Такие поздравления остались, в частности, на многих первомайских открытках.

Особо отметим пасхальные поздравления, которые встречаются в письмах и на открытках периода Великой Отечественной войны. Солдаты благодарили Господа за то, что остались живы. В послевоенные годы в электричках и на рынках продавались и кустарные открытки. Эти черно-белые, раскрашенные яркими анилиновыми красками карточки производились на обычной фотобумаге. Их сюжеты отчасти повторяли дореволюционные.

Анастасия Сотникова

Опубликовано: №7 (620) апрель, 2017 г.