ПИЛЮЛИ ДЛЯ ХРАБРОСТИ

Не бойтесь детских страхов

Страх – абсолютно естественное чувство для любого нормального человека. Оно дано нам как охрана – для предупреждения об опасности. Именно поэтому ребенку в каждый период развития присущи свои страхи. Если родители это понимают и ведут себя соответственно, чадо гармонично развивается и вовремя избавляется от сугубо детских переживаний, как лягушонок от хвоста. Но иногда этот «хвост» отпадает с опозданием… Как быть в таких случаях? Известный детский психолог Наталья Барложецкая разбирает самые распространенные подобные случаи и советует, как избежать негативного развития ситуации.

Малыши в возрасте от 1 года до 3 лет боятся неожиданных резких звуков, одиночества, боли, уколов и медработников. Ребенок может даже запомнить запах «страшного» медучреждения и проявлять беспокойство и капризы, как только вновь почувствует его – например, при посещении обычной аптеки.

Совет: Ругать за это ребенка не нужно. Родителю важно быть спокойным и терпеливо объяснять, что в самом по себе запахе нет ничего страшного.

От 3 до 5 лет детям присущ страх одиночества, темноты и замкнутого пространства. Боязнь одиночества (в основе – фактически боязнь потеряться) настолько сильна, что наказывать ребенка за провинности изоляцией просто опасно для здоровья малыша. Заставлять ребенка в качестве наказания находиться в пустом помещении, откуда он не может видеть родителей – провоцировать развитие невроза. Родитель – даже ругающий и наказывающий – это главный защитник для малыша, поэтому взрослые должны всегда находиться в непосредственной близости. Необходимо наказать? Посадите на специальный стул, поставьте в угол, из которого ребенок в любую минуту сможет до вас дотянуться.



НЕ ПРИДУМЫВАЙТЕ РЕБЕНКУ НОВЫХ СТРАШИЛОК — САМИМ ЖЕ ПРИДЕТСЯ РАСХЛЕБЫВАТЬ

Кроме того, детей этого возраста во многих семьях любят припугнуть Бабайкой, Серым Волком, Бородатым дядькой и т.д. Родители считают выдуманных персонажей невинными фантомами, но ребенок воспринимает их как реальных существ, которые могут прийти и нанести вред. Такие «страшилки» никакой пользы, кроме вреда, не приносят – только усугубляют боязливость ребенка и могут привести к серьезным психическим расстройствам, так как чрезмерно нагружают психику. Мало того, что ребенок старательно перебарывает природные страхи, ему приходится справляться и с родительскими выдумками.

Совет: Старайтесь в этом возрасте не стимулировать те страхи, которые уже есть у ребенка. И не придумывайте ребенку новых страшилок – самим же придется расхлебывать.

От 5 до 7 лет у детей часто можно наблюдать возникновение страха перед чертями, скелетами и другими «представителями» потустороннего мира. В этом возрасте человек начинает осознавать смерть и бояться смерти – своей и близких. Поэтому детям до 7 лет категорически не рекомендуется смотреть фильмы или передачи о привидениях и прочих пугающих существах.

Однако мультяшное знакомство со «страшилками», если оно веселое, бывает полезным. Как это работает? Вспомните пионерское детство и страшилки перед сном. Оказывается, такое взаимодействие со страхами прямо-таки лечебно. Чем больше проговариваешь страшное вместе с кем-нибудь и смеешься над ним, тем быстрее оно исчезает.

Совет: Выбирая мультипликацию как средство для борьбы со страхом, помните: оставлять детей наедине с рисованным героем все равно нельзя. «Бояться» придется вместе! Ребенок обязательно должен ощущать себя в безопасности, когда рядом человек, который поддержит и успокоит.

Детей 7–11 лет угнетает страх не соответствовать требованиям социального окружения: быть непринятым в классе, оказаться не тем, кого любят и ценят родители, учителя, сверстники. Кроме этого, дети начинают бояться таинственных явлений, предсказаний и суеверий.

Совет: В этом возрасте самым опасным становится родительский прием выражения недовольства фразами наподобие «Уйди от меня, я не хочу видеть такого мальчика (девочку)…» Говоря таким образом, взрослые бьют по самому больному месту, погружая ребенка в состояние, из которого легко может развиться невроз. Ведь в этом возрасте важно быть востребованным для своих родителей, сверстников, учителей.

Подростки от 11 до 16 лет боятся физических изменений (растолстел, похудел, появились прыщики и пр.), опасаются слиться с толпой. Именно эти страхи заставляют их носить безумные наряды и прически. Одновременно они хотят стать значимой частью определенного сообщества. Для ребенка становится важным, во-первых, хорошо выглядеть, а во-вторых, иметь определенный статус в коллективе. В этом же возрасте появляются и фобии, которые со многими остаются на всю жизнь – страх войны, пожара, боязнь заболеть. Это невероятная нагрузка на психику!

Самое интересное, что параллельно родителей вдруг начинает волновать внешний вид ребенка. Еще некоторое время назад они, не беспокоясь, скармливали тому по 20 конфет ежедневно. А сегодня взывают: посмотри на свою фигуру – пора похудеть! Вроде бы, заботу проявляют, но не только не помогают, а лишь усугубляют травму, акцентируя внимание на «самых страшных» пунктах.

Совет: Чтобы помочь ребенку пережить этот период, говорите комплименты, поддерживайте его самооценку. Тогда ему не грозит ни голодание, ни употребление вредной химии для накачивания мышц. Например, каждый раз вместо нотации за провинность или оплошность просто обнимайте его, и вы увидите, как в лучшую сторону меняется его мироощущение и самочувствие. Ребенок будет понимать, что принимается таким, какой есть.

Записала Екатерина Моисеенко

Опубликовано: №2 (615) январь, 2017 г.