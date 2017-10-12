ПОСТИТЬСЯ ЛИ УЧЕНИКУ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ?

Отвечает: протоиерей Илья Шугаев, автор книг о семье и воспитании, настоятель Михаило-Архангельского храма в подмосковном Талдоме

Однозначного ответа нет. Каждая семья эту проблему разрешает по-своему, исходя из собственного опыта и рекомендации духовника. Могу предложить свой вариант. Все верующие православные христиане пост не нарушают, это непреложное правило. Школьники же по мере взросления самостоятельно определяют, когда им нельзя употреблять в пищу скоромное. Вырос – храни пост. В этом присутствует и известный положительный факт присутствия личной свободы выбора, когда меру взрослости подросток для себя устанавливает самостоятельно. Отсюда вытекает и его идентичность – как взрослого и ответственного человека или пока что ребенка.

Опубликовано: №18 (631) сентябрь, 2017 г.