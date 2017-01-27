ПРИЕМНАЯ В ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ

В новом паллиативном отделении больницы святителя Алексия пациенты получают заботу и духовную поддержку

Это подразделение – пока что не имеющее аналогов в церковных социальных учреждениях – заработало минувшей осенью. Сейчас здесь 70 коек, и занимают их пациенты с тяжелыми неизлечимыми формами различных заболеваний. «У нас единственное подобное отделение в городе, принимающее не только москвичей», – уточняет заведующая Ирина Дарнопых.

Больница святителя Алексия могла стать, в том числе, площадкой, где соответствующую подготовку получали бы церковные специалисты, работающие в сфере паллиативной медицины в регионах. Мы не должны упускать эту замечательную возможность помочь людям в повышении своей квалификации.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, из Первосвятительского слова при посещении лечебницы в праздник Рождества Христова

Первое впечатление от коридора паллиативного отделения – белое, как уходящий в тоннель яркий столп света. Причина – множество окон в свежеотремонтированном коридоре с высоким потолком. Белые садовые скамейки создают эффект палисадника. На стенах – иконы и картины.

Межэтажный пролет занимает больничный храм Тихвинской иконы Божией Матери. Во время богослужений открывается внутренний балкон, и больные на инвалидных колясках молятся прямо на нем. Причащают их в палатах.

– Самый близкий пациенту человек – сестра по уходу, – рассказывает заведующая. – Наши патронажные сестры привязываются к подопечным, каждую смерть переживают как личную трагедию. Председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон говорит так: «Мы здесь в Таинстве Смерти – при рождении в Жизнь вечную». И мы как бы поддерживаем пациента за руку в этом переходе…

Гибнут тут не каждый день, но случаются и несколько смертей за одни сутки. Сразу после Рождества Христова ушли трое. Уверовавший перед смертью дедушка-атеист – рождественское чудо, о котором все до сих пор говорят. Он приходился тестем священнику, и все родные страшно переживали об упрямом старейшине-атеисте. Перед Новым годом состояние деда ухудшилось, и он попал сюда.

– За три дня все произошло, – делится его внучка, 25-летняя Любовь Бурова. – Всю жизнь был атеистом, мы для него как красная тряпка для быка. И вот в палате к нему подходит требная сестра и спрашивает: «Виктор Михайлович, хотите причаститься?» Он кивнул. Мы до последнего переживали – вдруг недопонял. Когда священник накрыл его епитрахилью и спросил «веруешь во Единого Бога?», дедушка кивнул. Нас такое счастье переполняло! Он был в трезвой памяти – назвал имя, где работал, смог исповедоваться. И после причащения стал уходить стремительно…

Когда над усопшим читали молитвы на исход души, рядом, в той же палате начал умирать еще один пациент – Александр: – Мама рассказывала, в этот день утром он подозвал ее и сказал: «Найди мне врача, который бы меня отсюда выписал». Умер во время чтения молитв на исход души! Душа попросилась… – предполагает Любовь.

Эти истории так потрясли Любу и ее 22-летнюю сестру Аню, что они остались здесь добровольцами. Волонтеры отделения – ближайшие помощники патронажных сестер и кадровый резерв Патронажной службы всей больницы. Равно как лечебница не смогла бы прожить без сестер по уходу, тем, в свою очередь, очень тяжело бы пришлось без добровольцев.

Екатерина Пятунина, фото Владимира Ходакова

Опубликовано: №2 (615) январь, 2017 г.

Справка

Паллиативное отделение Центральной клинической больницы святителя Алексия, Митрополита Московского, частично финансируется государством. Ежемесячную субсидию выделяет Святейший Патриарх Кирилл. Содержание одного койко-места обходится в 7 400 рублей ежесуточно. Значительную долю финансирования берут на себя попечители и благотворители. Например, на благотворительной выставке в Школе акварели и изящных искусств Сергея Андрияки собрали более четырех миллионов рублей.

Как помочь отделению

Вещами

Паллиативное отделение примет в дар духовную литературу, цветы, сладости, интерьерные вещи для уюта, рисунки детские, бытовую технику – холодильники, чайники, микроволновки, пледы, подушки, одеяла, памперсы, пеленки и т.п.

Делами

Очень нужны добровольцы. Степень вовлеченности в уход за больными – сообразно моральным и физическим силам. Порой нужно элементарно погулять с бабушкой по коридору, почитать книжку, выслушать, ногти обстричь, отвести на анализы, помочь сестре. Каждое воскресенье в 11.45 в храме святого благоверного царевича Димитрия священник проводит собеседование с желающими стать добровольцами.

Изъявить желание стать добровольцем можно по телефону (903) 003-38-75 (координатор Евгения Дубова). Отделение нуждается в сестрах и братьях по уходу. В отличие от добровольческого служения, это оплачиваемый и очень ответственный труд. Как стать сестрой или братом по уходу можно узнать по телефону (968) 029-73-52 (сестра милосердия Эльвира Думбрава).

Деньгами

Самый простой и быстрый способ – SMS-пожертвование.

Отправить на короткий номер 3434 слово БОЛЬНИЦА и сумму пожертвования через пробел. Например: БОЛЬНИЦА 100

БАС – живи сейчас!

В паллиативное отделение переехала из Марфо-Мариинской обители милосердия выездная служба помощи больным БАС (боковым амиотрофическим склерозом). Болезнь, при которой отмирают двигательные нейроны, и отказывают процессы, которые человек контролирует сам. Например, нельзя вздохнуть глубоко. Болезнь может начаться с нарушений речи и глотания. По сути, это болезнь, которой страдал евангельский «расслабленный».

Заболевание редкое. Конкретная причина возникновения до сих пор не установлена. Выявлено, что передается по мужской линии. На учете службы помощи БАС в Москве 120 больных. Как правило, страдающие БАС люди достаточно молоды и отказываются от госпитализации в паллиативное отделение. Хотя могут рассчитывать на то, что их здесь примут.

Георгий Джикия, координатор по семьям выездной службы БАС, объясняет: «Проблема в плохом информировании населения о болезни БАС и помощи, которую можно получить. В регионах заболевших просто сразу отправляют умирать. Кто-то узнает о нас и приезжает на амбулаторный прием. Выдаем аппараты в регионы под наблюдение. В нашей службе есть терапевты, неврологи, координаторы, специалисты по спецработе, выездной священник. Мы знакомимся, говорим, что надо продолжать жить. Налаживаем контакт с семьей, приглашаем их на ресурсную конференцию, объясняем, какие лекарства эффективные, какие нет, помогаем с рецептами на обезболивающие».

Для получения помощи при диагнозе БАС звоните по телефонам:

(903) 625-54-52 и (901) 593-60-00.