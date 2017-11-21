ПРОЧЬ, ГРУСТЬ-ТОСКА

Десять радостей сегодняшнего дня

Конечно, православным надо всегда радоваться. Но на практике мало кто из нас избегает ноябрьского уныния, плавно перетекающего в февральскую тоску. При этом вовсе не важно, где и в каком состоянии вы проводите это время: в офисе ли, дома, физически напрягаясь или по полдня нежась в постели. Отсутствие солнца действует на всех, кто не вошел в острую фазу взаимной влюбленности или не уехал на зимовку в теплые края.

Хочу поделиться рецептом, который я изобрела лично семь лет назад, когда дети были совсем мелкими, фигура совсем крупной, а шансы на психическое выживание совсем призрачными.

Тогда я как-то вдруг решила ежедневно перед сном писать пост (в те времена пользовались в основном ЖЖ, ныне вовсе забытым livejournal) под хэштегом #10 радостей сегодняшнего дня. Вот просто: как бы «тухло» ни прошел день, выжимать из себя десять пунктов, которые принесли радость, даже если они кажутся сомнительными и «обыденными». «Испекла шарлотку» – да! «Звонила мама» – да! «Муж принес продукты» – тоже да! Каким-то чудесным образом (проверено на многих моих подругах, которые подхватили идею) уже через неделю после таких «самоотчетов» пункты становятся весомее, а настроение – прекрасным.

Более продвинутый вариант я изобрела спустя годы, когда поняла, что все в моей жизни замечательно, а лицо по-прежнему бывает недовольным. Случилось это в эпоху Инстаграма и облачилось в #10 благодарностей сегодняшнего дня.

ОКАЗАЛОСЬ, БЛАГОДАРИТЬ СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ РАДОВАТЬСЯ. ЗАТО И РЕЗУЛЬТАТЫ КУДА СЕРЬЕЗНЕЕ. ТЫ УЖЕ НЕ ПРОСТО УЛЫБАЕШЬСЯ, А БУКВАЛЬНО ЛЕТАЕШЬ!

Теперь поднялась на следующий уровень: пишу в тетрадку, а не на всеобщее обозрение. Это сложнее, потому что нет мотива похвастаться или посоревноваться, зато можно привлечь детей, и результат гораздо устойчивее.

Не знаю, как это работает, но работает. Мы называем свой гроссбух «Журнал успехов» и записываем туда любую мелочь. Не брезгуем даже выданной в «Пятерочке» игрушкой-троллем, ведь самое главное – позитив!

Пелагея Тюренкова (пишите на p.tyurenkova@gmail.com)

Опубликовано: №22 (635) ноябрь, 2017 г.