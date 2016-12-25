С НОВЫМ ХОДОМ!

Начните год правильно

Как год встретишь – так его и проведешь. Первого января мы пойдем в храмы на богослужение – благо, этот день выпадает на воскресенье. А вот следующая неделя… Поневоле вспомнишь Малыша Астрид Линдгрен: «Это было хуже, чем Сочельник».

Чем же занять себя – как раз до самого Сочельника? Ведь особых богослужений, как на Страстной седмице, Церковь перед Рождеством не предлагает… И все же есть замечательный вариант! Третьего января – престольный праздник в Высоко-Петровском ставропигиальном монастыре, и горожане могут получить отличную духовную зарядку на самом старте года.

Хронологически первый святитель в столичных святцах, московский митрополит Петр отошел ко Господу ровно 680 лет назад – 21 декабря (ст. ст.) 1326 года. Всего лишь несколькими месяцами ранее – в августе – в Кремле заложен новый кафедральный Успенский собор. И вот почивший митрополит сам лежит в каменном гробу в усыпальнице посреди стройплощадки… Но скоро тяжесть в сердцах земляков сменилась радостью. По блаженной своей кончине святитель стал творить многие чудеса, и год спустя был прославлен как местночтимый святой. А в 1339 году Синод Константинопольского Патриархата благословил его общецерковное почитание.

Уже в наши дни братия основанного святителем Высоко-Петровского монастыря возобновила общегородскую традицию почитания его зимней памяти. В этот раз торжества состоятся третий год подряд. Третьего января в девять часов утра торжественное богослужение в Сергиев­ском храме обители возглавит архиепископ Сергиево-Посадский Феогност. По окончании Литургии вокруг всего Петровского квартала пройдет крестный ход. По уже сложившемуся обычаю, в нем примет участие множество детей. Специально к грядущему празднику обитель заказала 30 новых детских хоругвей с ликом Петровском иконы Божией Матери – первой московской святыни, написанной некогда самим святителем Петром. А после крестного хода братия угостит всех чаем и глинтвейном с монастырской кухни!

Дмитрий Анохин

Фото Михаила Свешникова

Интервью с насельником Высоко-Петровского монастыря иеромонахом Константином (Симоном)