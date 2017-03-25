СЕМЬ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ

Вспоминаем историю семи Вселенских соборов Церкви Христовой

Первые века христианства, как и большинства мощных молодых религий, ознаменованы возникновением многочисленных еретических учений. Некоторые из них оказывались столь живучи, что для борьбы с ними требовалась соборная мысль богословов и иерархов всей полноты Церкви. Подобные соборы в церковной истории получили наименование Вселенских. Всего их было семь: Никейский, Константинопольский, Ефесский, Халкидонский, Второй Константинопольский, Третий Константинопольский и Второй Никейский.

325 г.

Первый Вселенский собор

Проходил в 325 г. в Никее при императоре Константине Великом.

Участвовали 318 епископов, в том числе свт. Николай Чудотворец, епископ Низибийский Иаков, свт. Спиридон Тримифунтский, свт. Афанасий Великий, бывший в то время еще в сане диакона.

Для чего созывался:

для осуждения ереси арианства

Александрийский священник Арий отвергал Божество и предвечное рождение второго Лица Святой Троицы, Сына Божия, от Бога Отца и учил, что Сын Божий есть только высшее творение. Собор осудил и отверг ересь Ария и утвердил непреложную истину – догмат: Сын Божий есть истинный Бог, рожденный от Бога Отца прежде всех веков, и так же вечен, как Бог Отец; Он рожден, а не сотворен, и единосущен Богу Отцу.

Чтобы все православные христиане могли точно знать истинное учение веры, оно было ясно и кратко изложено в первых семи членах Символа веры.

На этом же Соборе было постановлено праздновать Пасху в первый воскресный день после первого весеннего полнолуния, определено клирикам быть женатыми, а также установлены многие другие правила.

381 г.

Второй Вселенский собор

Проходил в 381 г. в Константинополе при императоре Феодосии Великом.

Участвовали 150 епископов, в том числе свтт. Григорий Богослов (председатель), Григорий Нисский, Мелетий Антиохийский, Амфилохий Иконийский, Кирилл Иерусалимский и др.

Для чего созывался:

для осуждения ереси македонитов

Бывший епископ Константинопольский Македоний, приверженец арианства, отвергал Божество третьего Лица Святой Троицы – Святого Духа; он учил, что Дух Святой не есть Бог, и называл Его тварью или сотворенной силой, и притом служебной Богу Отцу и Богу Сыну так, как ангелы. На Соборе ересь Македония была осуждена и отвергнута. Собор утвердил догмат о равенстве и единосущии Бога Духа Святого с Богом Отцом и Богом Сыном.

Собор также дополнил Никейский Символ веры пятью членами, в которых излагается учение: о Святом Духе, о Церкви, о таинствах, о воскресении мертвых и жизни будущего века. Таким образом составился Никеоцареградский Символ веры, который и служит руководством для Церкви на все времена.

431 г.

Третий Вселенский собор

Проходил в 431 г. в Ефесе при императоре Феодосии II Младшем.

Участвовали 200 епископов.

Для чего созывался:

для осуждения ереси несторианства

Константинопольский архиепископ Несторий нечестиво учил, будто Пресвятая Дева Мария родила простого человека Христа, с Которым потом Бог соединился нравственно, обитал в Нем, словно в храме, подобно тому как прежде обитал в Моисее и других пророках. Потому и Самого Господа Иисуса Христа Несторий называл богоносцем, а не Богочеловеком, а Пресвятую Деву – христородицей, а не Богородицей. Собор осудил и отверг ересь Нестория, постановил признавать соединение в Иисусе Христе со времени воплощения (рождения от Девы Марии) двух естеств – Божеского и Человеческого – и определил исповедовать Иисуса Христа совершенным Богом и совершенным Человеком, а Пресвятую Деву Марию – Богородицей.

Собор также утвердил Никеоцареградский Символ веры и строго воспретил делать в нем какие бы то ни было изменения и дополнения.

451 г.

Четвертый Вселенский собор

Проходил в 451 г. в Халкидоне при императоре Маркиане.

Участвовали 650 епископов.

Для чего созывался:

для осуждения ереси монофизитства

Архимандрит одного из константинопольских монастырей Евтихий отвергал человеческую природу в Господе Иисусе Христе. Опровергая ересь и защищая Божественное достоинство Иисуса Христа, он сам впал в крайность и учил, что во Христе человеческое естество было совершенно поглощено Божеством, почему в Нем следует признавать только одно Божеское естество. Это лжеучение называется монофизитством, а последователи его – монофизитами (т.е. одноестественниками). Собор осудил и отверг лжеучение Евтихия и определил истинное учение Церкви, а именно, что Господь наш Иисус Христос есть истинный Бог и истинный Человек: по Божеству Он вечно рождается от Отца, по человечеству Он родился от Пресвятой Девы и во всем подобен нам, кроме греха. При воплощении Божество и человечество соединились в Нем как в едином Лице неизменно и неслиянно, нераздельно и неразлучно.

553 г.

Пятый Вселенский собор

Проходил в 553 г. в Константинополе при императоре Юстиниане I.

Участвовали 165 епископов.

Для чего созывался:

для разрешения споров между последователями Нестория и Евтихия

Главным предметом споров были сочинения трех учителей Сирийской Церкви, пользовавшихся в свое время известностью (Феодора Мопсуестийского, Феодорита Кирского и Ивы Едесского), в которых ясно выражались несторианские заблуждения (на 4-м Вселенском соборе об этих трех сочинениях ничего упомянуто не было). Несториане в споре с евтихианами (монофизитами) ссылались на эти сочинения, а евтихиане находили в этом предлог отвергать сам 4-й Вселенский собор и клеветать на Вселенскую Православную Церковь, будто бы та уклонилась в несторианство. Собор осудил все три сочинения и самого Феодора Мопсуестийского как нераскаявшегося, а относительно двух остальных авторов осуждение ограничилось только их несторианскими сочинениями. Сами же богословы отказались от своих ложных мнений, были помилованы и скончались в мире с Церковью.

Собор подтвердил осуждение ереси Нестория и Евтихия.

680 г.

Шестой Вселенский собор

Шестой собор проходил в 680 г. в Константинополе при императоре Константине Погонате.

Участвовали 170 епископов.

Для чего созывался:

для осуждения ереси монофелитства

Монофелиты хотя и признавали в Иисусе Христе два естества, Божеское и Человеческое, но при этом усматривали в Нем одну лишь Божественную волю. Производимые монофелитами волнения продолжались и после 5-го Вселенского собора. Император Ираклий, желая примирения, решил склонить православных к уступке монофелитам и силой своей власти повелевал признавать в Иисусе Христе одну волю при двух естествах. Защитниками и изъяснителями истинного учения Церкви выступили Иерусалимский Патриарх Софроний и константинопольский монах Максим Исповедник, которому за твердость веры вырезали язык и отрубили руку.

Шестой Вселенский собор осудил и отверг ересь монофелитов и определил признавать во Иисусе Христе два естества – Божеское и Человеческое – и по этим двум естествам две воли, но так, что человеческая воля во Христе не противна, а покорна Его воле Божественной.

Через 11 лет Собор вновь открыл заседания в царских палатах, называемых Трулльскими, для решения вопросов, по преимуществу относящихся к церковному благочинию. В этом отношении он как бы дополнил 5-й и 6-й Вселенские соборы, потому и называется Пято-шестым (иногда именуется Трулльским).

Собор утвердил правила, которыми должна управляться Церковь, а именно: 85 правил святых апостолов, правила шести Вселенских и семи Поместных соборов, а также правила 13 отцов Церкви. Эти правила впоследствии были дополнены правилами 7-го Вселенского собора и еще двух Поместных соборов и составили так называемый Номоканон (Кормчую книгу), которая и лежит в основании управления Православной Церковью.

На этом Соборе осуждены были некоторые нововведения Римской Церкви, не согласные с духом постановлений Церкви Вселенской, а именно: принуждение клириков к безбрачию, строгий пост в субботы Святой четыредесятницы и изображение Христа в виде агнца (ягненка).

787 г.

Седьмой Вселенский собор

Проходил в 787 г. в Никее при императрице Ирине, вдове императора Льва Хозара.

Участвовали 367 епископов.

Для чего созывался:

для осуждения ереси иконоборчества

Иконоборческая ересь возникла за 60 лет до Собора при императоре Льве Исавре, который, желая обратить магометан в христианство, считал необходимым отменить почитание икон. Эта ересь продолжалась при сыне его Константине Копрониме и внуке Льве Хозаре. Собор осудил и отверг иконоборческую ересь и определил поставлять и полагать в храмах вместе с изображением Честного и Животворящего Креста Господня святые иконы, почитать и воздавать им поклонение, возводя ум и сердце к Господу Богу, Божией Матери и изображенным на них святым.

После 7-го Вселенского собора гонение на святые иконы снова было воздвигнуто последующими тремя императорами – Львом Армянином, Михаилом Бальбой и Феофилом – и около 25 лет волновало Церковь.

Почитание икон было окончательно восстановлено и утверждено на Поместном Константинопольском соборе в 842 г. при императрице Феодоре.

Справка

Римско-католическая церковь вместо семи признает более двух десятков Вселенских соборов, включая в это число соборы, бывшие в западном христианском мире после великого раскола 1054 г., а в лютеранской традиции, несмотря на пример апостолов и признание всей Церкви Христовой, Вселенским соборам не придается такого значения, как в Православной Церкви и католичестве.

Иван Дмитров

Опубликовано: №5 (618) март, 2017 г.