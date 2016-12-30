СКОРБИМ О СОРАТНИКАХ, КОЛЛЕГАХ, ДРУЗЬЯХ

В авиакатастрофе над Черным морем в Неделю святых Праотец трагически оборвались жизни 92-х человек, среди них – 11 певчих столичных приходских храмов и монастырей:

Константин Майоров – главный хормейстер ансамбля, певчий столичного храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке.

Алексей Мокриков и Владимир Халимон – певчие красногорского Елисаветинского храма в Опалихе.

Кирилл Давиденко – солист ансамбля, певчий храма святых Новомучеников и исповедников в Бутове

Борис Буряченко – певчий Высоко-Петровского монастыря.

Иван Столяр – солист ансамбля, певчий из Ново-Иерусалимского монастыря, солист мужского камерного ансамбля «Пересвет» Московского Патриархата.

Сергей Котляр, Дмитрий Белоножко, Андрей Савельев, Радик Закиров – певчие храма Вознесения за Серпуховскими воротами.

Владимир Поляков – певчий храма Преображения Господня в Саввино, г. Железнодорожный.

9 дней по погибшим 2 января, 40 дней – 2 февраля.

Александр Александров, основатель одноименного музыкального коллектива, был последним регентом храма Христа Спасителя

Мы вспоминаем погибших

Трагическая гибель прославленного военного музыкального коллектива обернулась невосполнимой утратой для многих церковных хоров Первопрестольного града. Удивительно, насколько органично мир музыки вплетен в жизнь русского Православия. В эти дни мы скорбим по всем погибшим, особенно по тем, кого знали, по нашим певчим, чей голос обращал наши душевные очи к молитве. А вместе с ними – и по всем замечательным музыкантам ансамбля имени А.В. Александрова, которые всегда были и останутся национальным достоянием России.

Протоиерей Александр Агейкин, настоятель Московского Богоявленского кафедрального собора в Елохове:

Нас больше 15 лет связывала очень близкая дружба с генерал-лейтенантом Валерием Халиловом, который был главным военным дирижером Министерства обороны, а весной этого года стал еще и художественным руководителем ансамбля песни и пляски имени Александрова. Это был удивительный человек глубокой веры, настоящий патриот, неизменно преисполненный положительной энергии. Он всегда был лидером, вдохновлял молодежь, соратников, продвигал присущие России традиционные ценности. На нем очень много держалось. Он был вдохновителем всех военных фестивалей, в том числе знаменитой «Спасской башни» на Красной площади. Я знал его семью, крестил его внуков. Как только мы узнали о трагедии, со всеми его соратниками и друзьями собрались в нашем соборе и отслужили панихиду. Было четкое ощущение, что Валерий Михайлович остается с нами. Надеюсь, то, что он делал, будет продолжено. Вечная память!

Протоиерей Кирилл Каледа, настоятель храма святых Новомучеников и исповедников Российских в Бутове:

Кирилл Давиденко пришел в наш храм полгода назад. Я был очень рад тому, что он у нас появился, потому что о таком басе, о таком голосе мы даже не могли и мечтать. Кирилл был большим артистом, выступал с известными оперными певцами и давал сольные концерты. Общаясь с ним, мы даже не ощущали того, что рядом с нами такой серьезный солист! Конечно, все мы сильно потрясены этой трагедией и очень скорбим.

Татьяна Никитина, певчая храма Архангела Михаила в Путилково

Борис Буряченко (в последние месяцы – певчий Высоко-Петровского монастыря) пришел на клирос в храм Архангела Михаила в Путилкове в 2012 году красивым, молоденьким юношей, будучи еще студентом московской Консерватории. Иногда я подвозила его до метро, и в живом разговоре мы обсуждали разные темы, учебу, музыку. Разговаривая с Борей, я просто диву давалась глубине размышлений и знаний 20-летнего мальчика. Его родители – военные хирурги – долгое время были нашими прихожанами. Всегда вместе, всегда приветливы. Они воспитали доброго, с мягким сердцем, легко находящего общий язык с любым человеком христианина!

Диакон Иоанн Правдолюбов, сержант запаса музыкальных войск

Мое знакомство с генералом Валерием Михайловичем Халиловым состоялось во время несения срочной службы в Центральном Военном Оркестре Министерства Обороны. Помню, как в кабинете полковника раздался звонок, я слышал обрывки фраз: «Да, товарищ генерал, так точно, будет сделано…» Полковник повернулся ко мне и с удивлением сказал: «Вань, тебя тут генерал…». Я взял трубку, и генерал Халилов сначала узнал, есть ли у меня свободное время (Генерал! У простого солдата… Спрашивает…) и позвал к себе в кабинет. Там он дал мне партитуру и приказал перевести в электронный вариант, распечатать и принести. Это был «Марш на вынос штандарта Святейшего Патриарха». И так я бегал раз десять, пока Валерий Михайлович вносил правку. Надо сказать, во время этого марафона генерал не проявлял интереса к моей личности, но впоследствии, всегда при встрече интересовался, как служба.

На этом рейсе был еще один человек, которого я знал. Мой последний учитель по вокалу Оганез Петрович Георгиян, выдающийся тенор Большого театра и замечательный педагог. Он единственный, кто буквально насильно вытягивал голос и заставлял петь (в хорошем смысле), за что ему большой поклон. Вспоминаю, как придя к нему на урок немного раньше времени, застал студентку, маленькую, худую, которая кашляла и жаловалась, что не может петь. Он ее заставлял издавать звуки и распеваться. Через 20 минут окна в классе дрожали, и, казалось, поднеси ей стакан, он лопнет от мощного звука. Еще он лечил больное горло пением. Оганез Петрович пророчил мне большое будущее и просил поступать на вокальное отделение консерватории, говорил, что сделает из меня шикарного певца. Но я ушел в армию, закончил семинарию и сейчас служу диаконом в столичном храме. Его уроки никогда не забуду.

Вечная Память. Царство Небесное!

Анастасия Жуковская, певчая храма Вознесения за Серпуховскими воротами

Больно говорить в прошедшем времени о людях, которые для тебя живы. Такие разные и такие похожие – настоящие мужчины, никогда не искавшие хитростью и знакомствами себе благ, трудились таким обманчиво легким, но таким тяжелым трудом. Постоянные перелеты, многочасовые концерты, и во всем этом всегда находилось место храму. Вера – это не слова, это – образ жизни. Никогда не задержится в храме певец, для которого служба – просто работа. Сережа Котляр, Андрюша Савельев, Радик Закиров, Дима Белоножко, спасибо вам за тепло, за мужское спокойствие и снисходительность к нам. Спасибо за то, что мы вас знали. Вечная память!

Последний воскресный день уходящего года. Только закончилась Литургия, и в это время мы узнали об авиакатастрофе. Тревога, ужас и дрожь – естественная реакция на ЧП. Так, уходя, 2016-й собирал скорбный урожай жизней.

Шок охватил позже. Не сразу пришло осознание: погиб знаменитый ансамбль имени Александрова – скошен весь, подчистую. Духовой оркестр, великий хоровой и танцевальный коллективы. Погибли три съемочные группы – совсем молодые журналисты. И еще: была на том борту Елизавета Глинка, врач-реаниматолог, спасатель детей, близкий друг сотням отверженных – просто Доктор Лиза…

Что-то оборвалось в душе, и на какое-то время опустились руки. Горе стало вдруг настолько сильным, что тысячи людей в социальных сетях – еле сдерживая слезы и не в силах найти подходящие слова – просто ставили крестик…

Нашлись, правда, и те, кто отметился глумливым ликованьем: самолет-то российский, и летел в Сирию – «так им и надо!». Поначалу думал, это издержки телевизионной пропаганды. В конце концов, мало ли «болящих», стоит ли на единичные случаи «клиники» внимание обращать?!

Но потом уже и на моей странице появились шизофренические комментарии незнакомых странных людей. Тролли? Нет, вполне реальные живые личности.

«Kyt Val: Хорошего выступления в аду. Igor Slobodian: согласен. Удачного выступления перед дьяволом».

Вокруг авиакатастрофы в интернете началась вакханалия. Даже смерть Лизы Глинки у иных вызывала злой хохот – мол, нечего было ей, россиянке, «похищать» на Донбассе «чужих» детей… «Похищать» – это когда доктор Лиза, не разделяя на русских и украинцев, на своих руках вывозила из-под обстрела, спасала обреченных малюток.

Читая некоторые отклики, вдруг позавидовал животным: те убивают друг друга ради еды, но у них нет той злобы и ненависти, что у людей. В откликах на гибель пассажиров Ту-154 слишком ярко проявилась человеческая природа, сущность. И очень многое эта реакция рассказала и о нас самих, и о том обществе, в котором мы живем.

«ДО ВСТРЕЧИ, ВЕРА!»

Отклики на трагедию как тест на человечность

Наши страницы в соцсетях – зеркало души. И какое же это счастье, если после ухода на твоей страничке навечно останутся не ругань, пустые шутки и селфи, перепалки и злоба, а безмерная любовь к людям… «В чем застану – в том и сужу».

На страничке Елизаветы Глинки в Фейсбуке есть ее последнее сообщение (21 декабря): «Сегодня шесть лет со смерти Веры. Как сильно изменился мир с тех пор. Как много людей перешло в категорию «бывшие», как много новых друзей появилось из ниоткуда. Спасибо всем, кто с нами рядом. Я жду и верю, что война закончится, что все мы перестанем делать и писать друг другу напрасные, злые слова. И не будет раненых и голодных детей. До встречи, Вера!».

Оторвался от земли Ту-154, оборвались десятки жизней, вместе с ними устремилась к небесам и душа Елизаветы. Вот и встретилась доктор Лиза со своей Верой… А последняя запись на ее страничке теперь – как завещание.

Упокой, Господи, их души.

Александр ЕГОРЦЕВ