ТАЙНА СПЕЦОБЪЕКТА 110

Музей Екатерининского монастыря рассказывает о Сухановской тюрьме – страшном месте Большого террора

5 февраля Церковь чтит память новомучеников и исповедников Церкви Русской. Бутовский полигон, Лубянка, Бутырка, Коммунарка – московские голгофы, места страданий и смерти десятков тысяч наших соотечественников. Многие страшные дела того времени становятся известны лишь сегодня. Всю правду до конца мы, наверное, не узнаем никогда, однако появляющиеся свидетельства помогают сохранить память о подвиге новомучеников и никогда не допустить повторения массового террора.



ОДИН ПАЛАЧ КАЗНИЛ ДРУГОГО

Солнечным воскресным днем мы с детьми отправились в обитель великомученицы Екатерины, что подмосковном Видном. Ехали в музей, посвященный Сухановской тюрьме, или располагавшемуся в монастырских постройках в течение двух десятков лет (с 1932 по 1952 годы) «спецобъекту 110», с противоречивыми чувствами. Ведь здесь страдали и умирали не мученики Христовы и отнюдь не мирные жители. Тут содержались бывшие сотрудники НКВД, военачальники, государственные деятели.

Удивительно, с какой особой жестокостью относились следователи и надзиратели к своим бывшим коллегам. Здесь Берия замучил и убил Ежова. Один страшный палач пожрал не менее ужасного – вот, пожалуй, символ этой тюрьмы.

Монастырь встретил нас тишиной и ослепительно белым снегом. За храмом в стеклянной оранжерее растет куст Неопалимой купины, выращенный из маленького отростка, который привез один русский паломник из монастыря св. Екатерины на Синае.

ТЮРЬМА БЕЗ ПРИВИДЕНИЙ

Сначала – к крестам. Один установлен в память обо всех пострадавших, под другим устроено специальное хранилище, куда складывают обретенные в монастыре при хозяйственных работах человеческие кости; там же лежат несколько обнаруженных в дальних подвалах скелетов. Это все наследие тюрьмы. Под третьим крестом лежит отбывавший срок на Ямале иеродиакон Антоний (Семенов. †1994), на котором чекисты в 1939 году испытывали советский электрический стул. После того как священнослужителю выжгло глаза, его отвезли и бросили умирать в тундре вместе с другими жертвами безчеловечного эксперимента. А он выжил и еще долго скитался по России – нищий, слепой, но богатый дарами Духа Святого. Отец Антоний не был узником здесь, но место упокоения нашел в Екатерининском монастыре.

– Как сочетается подвиг мучеников с назначением Сухановской тюрьмы? – спрашиваем нашего гида – послушника Тимофея, который уже пятый год живет в обители – Ведь получается, мучители здесь сами себя истребляли?

– Священнослужителей среди здешних узников не было. Но мы стараемся во всяком страдальце видеть прежде всего человека. А там уже каждому Бог судья! К тому же здесь казнили и боевых армейских генералов, не имевших отношения к карательным органам. Конечно, они не святые, но кто знает, о чем был их последний вздох?

– Каково жить в кельях, где были камеры и страдали люди?

– Сразу скажу: привидений здесь нет, никто не воет и в стены не стучит. Обычно об этом не задумываешься. А если и приходит что-то на ум, только усиленнее молиться побуждает.

ВРАТА В ПРОШЛОЕ

Экспозиция располагается в небольшой комнате. Это предметы старины, картины, охватывающие время от основания монастыря до наших дней макеты. Из тюремных артефактов – две алюминиевые миски с деревянными ложками, найденные в одной из камер-келий, да россыпь стреляных гильз.

После ликвидации тюрьмы монастырь заняла школа милиции. В 1992 году обитель возвратили Церкви, но только в 1995 году школа милиции окончательно

освободила монастырские помещения.

– Прихожане у нас в основном из Москвы, местные до сих пор в монастырь ходить боятся, – продолжает рассказ послушник Тимофей.

– Как складываются сейчас отношения с соседней полицейской школой?

– Нормально, они нам актовый зал для праздников воскресной школы предоставляют.

За храмом поворачиваем на задний двор.

– Вот ворота, через которые привозили заключенных и увозили казненных. Они сейчас всегда закрыты, но мы их оставили как память. Во время тюрьмы оба входа в монастырь были заложены кирпичом, оставался только этот проезд…

Диакон Сергий Правдолюбов

Опубликовано: №3 (616) февраль, 2017 г.

ДОСЬЕ

Монастырь великомученицы Екатерины воздвигнут по повелению царя Алексея Михайловича в память о явлении на этом месте самой святой Екатерины, возвестившей ему о рождении дочери. Это событие произошло 24 ноября (7 декабря н.ст.) 1658 года. Первые строения монастыря были деревянными, однако уже в мае 1664 года царь Алексей Михайлович повелел возвести здесь каменные сооружения: храм и дом для причта.

СПРАВКА

Богослужение: Ежедневно Литургия в 8.00, по воскресеньям в 9.00, вечернее богослужение в 16.00. По воскресеньям в 16.00 – молебен с акафистом св. вмц. Екатерине.

Экскурсии проводятся силами насельников по предварительной договоренности.

СВЯТЫНИ:

Ковчег с частицей мощей великомученицы Екатерины.

Частицы мощей Оптинских старцев, прп. Серафима Саровского, прп. Пимена Угрешского, праведной Матроны Московской, мученицы Татианы, преподобных отцов Киево-Печерских.

АДРЕС: г. Видное-2, Петровский проезд, вл. 21. Тел.: (495) 541-22-54

Эл. почта: ekaterinamon@mail.ru

Веб-сайт: ekaterinamon.ru

Проезд: C Павелецкого вокзала на электропоезде до станции Расторгуево. Далее на автобусе №№ 2, 379, 59 до остановки «Школа милиции». От ст. метро «Домодедовская» на автобусе №№ 471 и 364 до станции Расторгуево, далее на автобусе №№ 2, 379, 59 до «Школы милиции».