ТЕРЯЙ… И ОБРЯЩЕШЬ

Молиться и искать, найти и не сдаваться

Знаете, какой самый страшный ночной кошмар у сельского священника? Не про ад, не про Третий Интернационал и даже не про монстра Чужого среди Своих с Никитой Михалковым в главной роли. Всего лишь про падающие после всенощного бдения в снег ключи от храма! А в полночь метель, и наутро батюшка с бабушками шарят в сугробах у паперти, пытаясь найти ключи от старого-престарого замка…

Каждый из нас что-то ронял в снег и… не находил – особенно если не сразу замечал пропажу. Рейтинг «потеряшек» возглавляют ключи от машин и квартир: находится примерно половина из них. На втором месте, как ни странно, обручальные кольца. Виной всему игра в снежки. От влаги и холода кожа на руках деревенеет и сжимается, и вот уже очередное кольцо, незаметно соскользнув с пальца, влепливается в снежок и летит туда, где хозяин никогда не подумает искать дорогой сердцу предмет. Далее идут варежки, телефоны, водительские права, студенческие и проездные билеты.

Если заметили пропажу сразу, шанс найти в снегу предмет очень велик, поэтому нелишне будет все как следует просмотреть вокруг себя.

Обычно вещи теряются на горках, во время зимних забав, при посадке и высадке из машины.

Если пропажа, к примеру, ключей от дома обнаружилась перед дверью в квартиру, срочно идем туда, где было весело (например, на горку), начинаем вспоминать и искать. Ну а если не нашли, остается только молиться. Особенно сильна детская молитва, когда младенцы все вместе просят Бога о чуде. И чудеса случаются! Один московский священник с белорусским гражданством выронил в снег книжку с документами на машину, управлял которой по доверенности. Ситуация патовая! Трое младенцев с родителями просили Господа вернуть папе потерянное. На третий день дальнему родственнику этого батюшки позвонил водитель снегоуборочной машины и поинтересовался, не потерялись ли у вас документы. Нашлись они в отвале снега за несколько кварталов от предполагаемого места потери…

Самое время вспомнить, что молнии на карманах зимних курток не украшение, а жизненно необходимая вещь. И наконец: варежки сразу ищите на ветвях деревьев, на оградах и на скамейках. А в общем – весна все покажет. Обязательно кто-то что-то найдет. Может даже, и хозяин вещи…

Иван Дмитров

Опубликовано: №3 (616) февраль, 2017 г.

Бесполезные советы по поиску пропавших вещей в снегу:

1. Соберите снег в ведро или таз на месте предполагаемой потери и несите домой в ванную, чтобы растаял. Продолжайте так делать, пока не найдете пропажу.

2. Возьмите у знакомых металлоискатель и с его помощью найдите пропажу. А заодно соберите коллекцию пивных крышек и внушительную горку разнообразной фольги.

3. Слой за слоем прочесывайте снег крупной расческой, дословно: «Садимся на коленочки, слой снега расческой под себя»!

4. Плавить снег лазером, почему-то обязательно желтым?!

5. Из оригинального: «купить ящик пива/большой торт, собрать друзей/знакомых и устроить ролевую игру «Найди кольцо».