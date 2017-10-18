ТРУДЫ НАШИ… ШКОЛЬНЫЕ

Винегрет и трансмиссия как путевка в жизнь

Недавно, строгая овощи к обеду, поймала себя на мысли: «коронные» постные блюда, которые всегда спасают нашу огромную семью, – винегрет и борщ – меня научили готовить в школе. Обычной пост­советской, учась в которой, я и знать не знала, что существуют гастрономический пост и пост охраны.

Сейчас все изменилось до неузнаваемости: я онлайн ставлю галочки, выбирая, какую еду подадут моим детям в школе, но при этом не могу туда войти, потому что меня не пустит охранник. Однако винегрет неизменен: как в пятом классе научили, так, считай, и выдали путевку на православную кухню.

Именно в этом настроении, преисполненном благодарности к школьным «трудам», я спросила у своих подруг, что вынесли оттуда они. «Долго я после трудов в школе видеть не могла швейную машинку», – неожиданно для меня призналась матушка Марина, которую я знаю не только как маму пятерых детей, но и как рукодельницу. «А моя дочь шьет попоны лошади – благодаря школе. Но, кажется, больше ничему путному она там не научилась», – заступилась за уроки труда Ольга.

БОЛЬШИНСТВО ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ ДЕВОЧЕК, СТАВШИХ ТЕПЕРЬ МНОГОДЕТНЫМИ МАТЕРЯМИ И КРУТЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ В РАЗНЫХ ПРОФЕССИЯХ, ПРИЗНАЛИСЬ, ЧТО ШИТЬ НАУЧИЛИСЬ ИМЕННО В ШКОЛЕ – НО НЕ СТРОИЛИ ВЫКРОЙКИ, А ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ГОТОВЫМИ, ИЗ ЖУРНАЛА «БУРДА».

«Юбку, которую сшила себе на уроках, забыть не могу, это была идеальная юбка-карандаш. Правда, все случилось почти без участия учителя: я в пять лет шить начала, на руках; просто в школе мне в руки попалась швейная машинка», – рассказала Динара, которая сейчас блистает исключительно в брендовых нарядах.

Многие вспомнили «припуск на свободу облегания», фартуки и платья, которые были сшиты в школе. Но всех заткнула за пояс Ольга: «Лучшие труды у меня были в 9 классе, когда нам разрешили свободу выбора занятий. До сих пор помню устройство трансмиссии грузовика, тогда же научилась пилить ножовкой, забивать гвозди и все такое. А домоводство мне лет на 15 отбило желание готовить и лет на 20 – шить».

Кстати, о готовке. Именно по школьным рецептам, как оказалось, делаются сырники, котлеты, бефстроганов, омлет, песочное печенье, шницель, гуляш и консервируется перец! Но повезло не всем. Например, Анна говорит, что ей труды преподнесли «навык принимать удары судьбы, ведь именно там были первые двойки и тройки», а Наташу научили «много-много писать про изготовление чего бы то ни было».

Пелагея Тюренкова (пишите на p.tyurenkova@gmail.com)

Опубликовано: №19 (632) октябрь, 2017 г.