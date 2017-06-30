УРАГАН НАДЕЖДЫ НАШЕЙ

Мама волнуется – раз, мама волнуется – два…

Ураган прошел по столице. Остались разрушения, горе, настороженность. Осталось острое ощущение уязвимости. И еще – того, что с нами Бог, что Сам Господь часто избавляет нас от бед довольно странным образом.

Люблю пересказывать и перечитывать истории о том, как кто-то опоздал на встречу и тем избежал катастрофы, как материнское сердце почуяло и отвело от беды… Теперь у меня есть еще одна подобная, из личного опыта – про ураган, которому не удалось унести жизнь волнующейся о маленьком сыне молодой матери.

Я почти каждый день встречаю ее в детском саду. Они с сыном очень похожи: кареглазые, яркие, лиричные… во всем успевают заметить красивое и душевное. Раздевалки в детских садах маленькие, тесные, потому и не захочешь, а услышишь, о чем говорят. Ольга с Гошей (имена изменены) часто обсуждают «справедливо – несправедливо», страдания и радость, красоту мира – в общем, высокие материи. Мама Оля оставляет сына в группе, каждый раз перекрестив на прощание.

В день урагана я заходила в дочкину группу несколько раз. И один раз пришлось полчаса просидеть в раздевалке, ожидая, пока дочка освободится и выйдет. За это время и пришлось стать свидетелем Гошиных страданий. Он выбежал из группы в слезах, рыдал, громко ругая сад и несправедливую воспитательницу, и так же громко мечтал о «выпускном», после которого в сад не нужно будет ходить. Мальчишка страдал искренне горько и удивительно по-взрослому, даже как-то по-мужски старался преодолеть свое страдание. Я сама чуть не заплакала. «Эх, – подумалось мне, – вот бы мама оказалась рядом, – как бы он утешился…»

Спустя час Ольга позвонила мне сама, а я не удержалась и рассказала ей о Гошиных слезах. Ведь детские страдания не пустяки! Гошина мама услышала, поняла и, конечно, занервничала: дел много, а сын хотел пораньше попасть домой. О том, что произошло дальше, Ольга рассказала мне на следующий день:

– Помнишь, ты вчера мне сообщила о Гошиных слезах-переживаниях? Знаешь, ему почти всегда в саду тяжело. Осталось два дня ходить, у него терпение на исходе, поэтому он и просил забрать его как можно раньше. А у меня, как назло, дел невпроворот. Как быть? Услышав, что сын в саду опять страдает, я еще круче перекроила планы – срочно доделала только самое важное. Остальное отложила и, несмотря на начинавшийся дождь и ветер, рванула на машине за сыном. Штормовое предупреждение? Слышала. Но ведь теперь его часто объявляют. Ни о чем страшном не думала – за Гошу волновалась. Да и сложилось все так, что самый сильный дождь и ураган мы переждали в саду: сын одевался, собирался и доигрывал с друзьями.

Масштаб разрушений я оценила, едва переступив за порог сада: дороги завалены упавшими ветками, тут и там поломанные деревья, куски отвалившихся вывесок, мусора и досок… Но самое большое впечатление на меня произвело дерево возле нашего дома. Оно рухнуло в точности туда, где должна была стоять моя машина, если бы я не уехала за сыном. Мое место заняла другая, теперь уже расплющенная огромной березой легковушка. Слава Богу, из машины успели выбежать мама и две дочки. Они стояли под козырьком подъезда и видели все. И рассказали, как за полчаса до того ждали, пока я вырулю из двора, чтобы занять единственное освободившееся место на парковке…

Мы часто ворчим, что обстоятельства складываются как-то не так. А на самом деле каждую минуту Господь заботится о нас! Все было нужным в тот день: и наш разговор, и Гошины слезы, и ты, увидевшая их, и я, забросившая дела ради утешения моего маленького страдальца и героя…

Екатерина Моисеенко

Опубликовано: №12 (625) июнь, 2017 г.