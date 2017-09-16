ВОЙНА ПОДОПЫТНЫХ КРОЛИКОВ

Как у нас началась реновация

Даже в 1990-е годы, когда одни заталкивали в барсетки хрустящие купюры «капусты», а другие питались вареной капустой в прямом смысле, противостояние в столице было выражено не столь ярко. К финансовому неравенству мы привыкли генетически. Но сегодня москвичи стали подопытными кроликами в вечной игре «разделяй и властвуй».

Прологом, если не сказать многолетней прелюдией, стала Ее Величество Плитка. Одни восхищались тем, что Москва становится похожей на Запад, и фотографировались на фоне искусственных цветов. Другие оплакивали уходящую неровность улиц (Питер строили по линейке, Москва прирастала кругами и дворами), покосившиеся деревянные лавочки и вросшие в чугунные заборчики деревья. На этом витке страстей люди расходились во взглядах. Но оставались все теми же милыми москвичами, пока не был затронут тот самый квартирный вопрос, в результате которого в воздухе запахло ненавистью. Имя ему – реновация.

Мы не говорим о блочных пятиэтажках, жители которых годами ждали (и справедливо дожидались) сноса. Но в программу включили сотни прекрасных довоенных и даже дореволюционных ­домов с толстенными стенами из руколепного кирпича, высоченными потолками, широкими подоконниками и – главное – зелеными оазисами в старомосковских двориках. Где во дворе сушится белье, за которым хозяйка наблюдает из окна туалета (а многие и не знали, что раньше строили только так), а выходить на улицу можно не только через парадный, но и через черный ход.

МОСКВИЧЕЙ СТОЛКНУЛИ ЛБАМИ, ПРЕДЛОЖИВ ИМ «ВЫБИРАТЬ» СУДЬБУ ИХ ДОМОВ,

ВО МНОГИХ СЛУЧАЯХ ПОЧЕМУ-ТО ЗАБЫВ ОБ ИХ ОХРАННОМ СТАТУСЕ.

Началась разделившая добрых соседей на «засносовцев» и «противников» война. Пришла она и в наш пресненский дом 1929 года постройки, где мы выкупили коммунальную квартиру, погрузившись в 30-летнюю ипотеку. Возмущенная его отсутствием в программе реновации соседка пришла за моей подписью ровно в момент, когда заканчивался мой последний, четвертый, виток капитального ремонта. Я не спустила ее с лестницы только из жалости. Ведь она показала мне свою квартиру, где ремонта не было полвека.

Зрелище, конечно, ужасное. Но еще ужаснее, что люди на самом деле думают, будто вместо ремонта квартиры можно и нужно ждать сноса великолепного кирпичного дома и переезда в бетонный муравейник со свежими обоями.

Пелагея Тюренкова (p.tyurenkova@gmail.com)

Опубликовано: №17 (630) сентябрь, 2017 г.

