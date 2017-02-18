ВСТРЕЧА ЮНЫХ

В Зеленоград – пить чай

Всемирный день православной молодежи 15 февраля можно отметить по-разному! Зеленоградское молодежное объединение «Колокол» традиционно встречает его за чашечкой чая. Приглашаем вас совершить путешествие в Зеленоград и погрузиться в атмосферу одного такого дня…

Солнечным январским днем «Колокол» принимал гостей из храма великомученика Феодора Тирона в Хорошеве. Сначала все вместе отправились на каток, а затем – в уютный домик, расположенный на территории храма святителя Николая Мирликийского. Подкрепив силы и согревшись чашечкой душистого безалкогольного глинтвейна, ребята продолжили знакомство.

«Колокол» – первое православное объединение молодежи, созданное в Москве, его история насчитывает более 17 лет. Приходское объединение храма вмч. Феодора Тирона – одно из самых молодых в столице. Однако такая «разница в возрасте» не помешала общению. Беседа была оживленной, ведь у ребят много тем для обсуждения и новых идей. Ну и какая же встреча без песен под гитару и традиционной партии в шахматы? Только когда за окнами совсем стемнело, новые друзья расстались. Надеемся, ненадолго: уже есть планы в ближайшем будущем организовать цикл духовных вечеров и вместе совершить поход этим летом.

Елена Смирнова

Опубликовано: №3 (616) февраль, 2017 г.

Мария Куликова, ответственная за молодежную работу в храме вмч. Феодора Тирона в Хорошеве:

Уезжать не хотелось!

В Зеленоград мы приехали впервые. Поразило, что на встречу собралось такое большое количество молодых людей, объединенных одним общим интересом. «Колокольцы» такие дружелюбные и приветливые! В их домике очень уютно, и совсем не хотелось уезжать!