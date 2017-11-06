Я ЛЮБЛЮ ПОСПАТЬ. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЭТО ГРЕХОМ?

Отвечает протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, миссионер

Сон, разумеется, не грех, но всему есть мера. Врачи говорят, что для нормального отдыха человеку достаточно семи-восьми часов сна. Все остальное же – излишество и вред как для души, так и для тела.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский писал: «Жизнь наша на земле – сон, мечта и постоянное и постепенное умирание, не жизнь; жизни хочу истинной, действительной, Божественной, свойственной существу, сотворенному по образу и подобию Божию. Боже мой, а что за сны, когда мы спим ночью, утром или вечером! Это грезы, мечты, да еще часто грешные! Это потеря времени для Бога, для жизни в любви Божией… Кто долго спит, для того интересы духовные делаются чуждыми, молитва трудною, наружною и несердечною, а интересы плоти становятся на первом плане – пища и питие, прибыль, игры, разные увеселения. Излишний сон вреден, расслабляет душу и тело».

А вот слова прп. Иоанна Лествичника: «Возлегши на постель, мы наиболее должны бодрствовать и трезвиться; потому что тогда ум наш один без тела борется с бесами; и если он бывает сластолюбив или исполнен сладострастных мечтаний, то охотно делается предателем». Если нам что-то приснилось во сне, то по пробуждении сего нельзя и вспоминать: «Никто в продолжение дня не представляй себе в уме случающихся во сне мечтаний; ибо и то есть в намерении бесов, чтобы сновидениями осквернять нас бодрствующих», – продолжает преподобный Иоанн.

Дам личный совет: чтобы не запоминать свои сны, необходимо по пробуждении не пытаться вспоминать, что же нам приснилось. Человеческая память устроена так, что если мы, проснувшись поутру, не воспроизводим сон в своем сознании, то его и не запоминаем.

Чрезмерный сон делает человека и ленивым. В Писании сказано: «Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь: и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. [Если же будешь не ленив, то, как источник, придет жатва твоя; скудость же далеко убежит от тебя.]» (Прит. 6, 10–11).

Опубликовано: №20 (633) октябрь, 2017 г.