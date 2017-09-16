В начале лета (см. «Православная Москва», № 12 (625) за июнь с.г.) мы анонсировали «битву за урожай» в отдельно взятой московской семье. Сегодня подводим ее итоги, а также делимся сделанными по ходу выполнения продовольственной мини-программы попутными открытиями. Лето задержалось ровно на месяц, и наш огородно-дачный десант на грядки в начале июня отнюдь не запоздал. Его изначальной целью считалась банальная экономия на собственноручно выращенных продуктах.
Достижение первое. Мы не покупали зелень
Свежие, только с грядки, укроп, петрушка, зеленый лук, базилик и кинза всегда были на столе.
Открытие первое. Оказалось, что буквально за час зелень с прилавка теряет некоторые эфирные масла, превращаясь в обыкновенную витаминную приправу. Мы же имели возможность оценить неповторимые ароматы свежесорванных трав (особенно это касается базилика).
Достижение второе. Огурцы порадовали
Уже своим наличием: с середины июля грядка полностью обеспечивала дневной семейный рацион. Первенцы оказались с горькой кожурой, а потом все наладилось. В итоге на рынке огурцы покупали только для засолки.
Открытие второе. Удивил сорт для высадки в открытый грунт в семенах «змей-искуситель». В конце июля у него появились завязи, которые стали быстро вытягиваться и изгибаться, точно поражаемый копьем с иконы великомученика Георгия Победоносца дракон. На вкус – огурец огурцом, только чуть свежее.
Достижение третье. Морковь и репа
На радость детворе на грядке всегда можно было добыть морковку величиной с палец или крепенькую репку – не очень большую, но сочную.
Достижение четвертое. Цветы
Выросло все: лаватера, лилии, душистый табак, гвоздики, анютины глазки самых невероятных расцветок, астры и еще многое с незапоминающимся названием.
Что пришлось покупать. Картошку, лук, чеснок и помидоры. Они и не значились в планах собственного производства. Цены на эти культуры порой превышали московские, зато качество и место происхождения гарантированы. Видимо, теперь, когда волна отдыхающих схлынула, цены упадут.
Открытие третье. Удивило качество арбузов и дынь на местном рынке. Понятно, что они привозные, но почему до Москвы не доезжают бахчевые такого изумительного вкуса и спелости – загадка. На прощание купили 20-килограмовый арбуз – практически обед на всю семью.
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Резюме. Каждому овощу – свой фрукт
Земля после многолетнего заслуженного отдыха не подвела. Полностью от покупок на местном сельхозрынке продукции отказаться не удалось, но экономия оказалась все же весьма значимой.
Картошку с помидорами на следующий год сажать не будем, а вот расширять посевные площади смысл есть. Оказалось, несколько грядок при должном уходе способны накормить семью свежими овощами. Из новинок планируем посадить фасоль, горох, свеклу, а также развести клубнику. Послал бы Господь здоровья и сил…
Диакон Сергий Правдолюбов
Опубликовано: №17 (630) сентябрь, 2017 г.