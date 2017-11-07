БУЛЫЖНИК ИЛИ МОЛИТВА?

Какое оружие выбрать пролетариату XXI века

Денис Ахалашвили в своей «мужской» колонке (см. ЧЕМ ОПАСНА НОСТАЛЬГИЯ) затронул тему того, как он расскажет о революции своим детям. И попал мне в самое сердце: я вынуждена рассказывать дочери и сыну о революции чуть ли не ежедневно. Потому что мы живем на Пресне. Около ближайшей станции метро – огромный монумент героям 1905 года. В сквере – памятник рабочему, который кидается булыжником. В парке – Ленину. У прудов – революционеру. Ну и сидячий Ильич около детской площадки.

И вот дети спрашивают: что, как, почему? Объясняю: людям тяжело жилось и они надеялись, что станет лучше.

«А как именно тяжело?»

«У них был очень долгий рабочий день».

«Какой?»

«Сначала двенадцать часов, потом сократили до десяти» (специально не перепроверяла, назвав те цифры, которые в голове со школы).

«А папа сколько работает?»

«Ну… Часов десять, с дорогой – все двенадцать. А в дороге он тоже частенько ведет рабочую переписку». Которую, бывает, продолжает и в постели, хочется добавить мне, но я молчу, потому что понимаю, что разговор заведет не туда. Но поздно, я слышу новый вопрос:

«Так папа тоже будет революционером?»

«Ни в коем случае! Папа консерватор, а революция – огромное зло. Глупые люди, вместо того чтобы договариваться, убивали. Царя и его семью, а потом и вовсе – своих друзей и братьев».

В этом месте мне хочется плакать от бессилия, потому что Родина дала мне образование в лучшем университете страны, а Господь – маму и мужа – историков, но я не могу объяснить своим детям, как такое возможно. Как и тем своим друзьям, которые ходили на Болотную площадь.

Хочется кричать: «Вы что, не понимаете, что революция – это война?!» Нет, отвечают они, это борьба за наши права!

Да, так говорят люди, которые своими глазами видят, чем закончилась «оранжевая революция» в Киеве.

Мне приходится смиряться с тем, что не во всех природа заложила интуитивную боязнь переворотов и кому-то надо объяснять, что булыжник как «оружие пролетариата» – путь в голод, холод, разруху и сумятицу. А если ты вдруг оказался в этих состояниях, то вооружись молитвой, честным трудом и учись говорить, а не бунтовать. Это и есть – сила и борьба!

Пелагея Тюренкова

Опубликовано: №21 (634) ноябрь, 2017 г.