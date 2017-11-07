ЧЕМ ОПАСНА НОСТАЛЬГИЯ

Не помнить об этом не вправе я

Со временем все плохое забывается, а хорошее предстает в самом приятном и выгодном свете. К юбилею Октябрьской революции появилось множество статей, где унесшая миллионы жизней соотечественников братоубийственная война и последовавший затем красный террор представляются выдумками продажных историков. Где эти миллионы замученных и невинно убиенных?! Пришел товарищ Ленин с большевиками и дал народу свободу, хлеба вдоволь и власть над своей страной!

А я в юбилей революции вспомню настоятеля своего родного Покровского собора в Камышлове священномученика Сергия Увицкого и священномученика Константина Лебедева из села Поклевское Камышловского уезда. Первый был ректором Духовного училища в уездном городе, спасшим во время революции в своем доме от голода писателя Павла Бажова. Когда появились большевики и начались погромы, он призывал народ быть верным Христу и не поддаваться на провокации.

Его арестовали прямо во время Литургии. Вместе с ним – 47 прихожан, 36 из которых были признаны виновными в борьбе против советской власти и сосланы в лагеря, но ни один не оговорил настоятеля. Тот прошел лагеря и тюрьмы и скончался через несколько лет на Беломорканале. Перед смертью отец Сергий встретился со своей женой и сказал, что мечтает только об одном – еще раз послужить перед Престолом Божиим.

ОТЦА КОНСТАНТИНА ЛЕБЕДЕВА КРАСНОАРМЕЙЦЫ ТОЖЕ АРЕСТОВАЛИ ВО ВРЕМЯ ЛИТУРГИИ И УВЕЗЛИ В ШТАБ, ГДЕ ПОСЛЕ ДОПРОСА НОЧЬЮ ЗВЕРСКИ УБИЛИ.

Как потом рассказал ночной сторож, священника подвергли жестоким мучениям: «вырвали с мясом бороду», «кожа на лбу надрезана и задрана, на ладонях мягкие места срезаны, сухожилия на костях рук перерезаны».

Сторож слышал, как отец Константин молился о своих мучителях и просил их поскорее его убить. Когда палачи устали его пытать, то прикончили, а тело бросили на улице, забросав навозом и соломой. Но Господь, по слову Иоанна Златоуста, облек Своего служителя в «великий погребальный покров – мученичество», украсил «одеждою, драгоценнейшею всякой царской багряницы, всякой драгоценной порфиры…»

Сегодня святые отцы Сергий и Константин стоят возле Престола Божия, день и ночь моля о мире и процветании России, за которую отдали свою жизнь. И когда я захочу рассказать своим детям о революции, расскажу им про этих угодников.

Денис Ахалашвили

Опубликовано: №21 (634) ноябрь, 2017 г.