ЧАСОВЫЕ НА ПОСТУ

Сосиска как улика

Встречаю на улице знакомую матушку, маму шестерых детей. На улице солнышко, а она чернее тучи. Жена священника рассказывает: когда ходила по магазинам за продуктами с одним из сыновей, купила ему гамбургер (так бывает с подростками, которые полдня таскают за мамой тяжелые сумки — они устают и хотят гамбургеров или сникерсов). Это так бы и осталось на их совести, но на беду рядом проходил бдительный прихожанин из храма. Он увидел, как 12-летний сын священника ест гамбургер в пост.

Небо обрушилось на землю, мир перевернулся, и все хорошее, что знал тот о Церкви, вмиг развалилось на куски! Как честный человек он немедленно начал всем рассказывать об этом страшном преступлении, а в письме правящему архиерею написал, что в местной церкви одни лицемеры, и он больше сюда ни ногой.

СВЯЩЕННИК УСТРОИЛ СВОЕЙ ПОЛОВИНЕ ТАКОЙ РАЗНОС, ЧТО МАМА ШЕСТЕРЫХ ДЕТЕЙ РЕВЕЛА БЕЛУГОЙ

Разве она не могла купить сыну яблоко, три корочки хлеба или на худой конец сэндвич с рыбой??? Да и мальчик тоже хорош: вместо того, чтобы подпоясаться мечом веры и грызть яблоко, взалкал булки с сосиской…

Бдительного прихожанина обманули. Ему сказали, что Церковь — это собрание святых, одним из которых он видел себя. Он бы очень удивился, узнав, что это больница, куда приходят немощные, и только один совершенный, чистый и безгрешный Врач и Спаситель — Господь Бог наш Иисус Христос. Там, в раю, — общество святых, здесь, на земле, — палаты жаждущих исцеления больных. О том, что на Божием суде по смерти мы будем держать ответ только за наши собственные грехи и ни за какие больше, он тоже вряд ли знал. А стоило бы…

О христианском отношении к ближнему я бы рассказал бдительному прихожанину историю про Пимена Великого, который на вопрос, что он будет делать, если увидит на службе спящего монаха, просто ответил: «Положу голову брата моего на колени и успокою его». Только, боюсь, это стало бы поводом для очередного гневного письма архиерею: монах спит на богослужении!

Денис Ахалашвили

Опубликовано: №15 (628) август, 2017 г.