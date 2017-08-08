ДОН КИХОТ НАШЕГО КИНО

Режиссер «Республики ШКИД»: Христианство для меня – прежде всего нравственный кодекс

Имя режиссера Геннадия Полоки у большинства связано с картиной «Республика ШКИД», в прошлом году отметившей полвека со дня выхода в свет. А были еще «Интервенция» и «Один из нас», «А был ли Каротин» и «Возвращение „Броненосца“» и другие фильмы, большинство из которых выходили на экраны через долгие годы после создания. Найдя дорогу к зрителю, работы режиссера становились любимыми, часто реплики героев растаскивали на цитаты, а песни, особенно из «Интервенции», пели на домашних концертах. Полока же практически за каждый фильм получал выговор чиновников от кино.

Секрет счастья

Сначала режиссера лишили права снимать кино, потом запретили работать и на телевидении. Но созданные мастером работы, пусть спустя время, вышли на экраны, а сам он снова приступил к съемкам. Мы были знакомы, общались, но, к сожалению, взять интервью у Геннадия Ивановича не довелось. И все же на многие вопросы мастер сегодня отвечает сам – благодаря дневниковым записям и фрагментам из будущей книги о нем.

«Все мои картины посвящены великой христианской истине – жить надо для людей, а не для себя, – таково кредо режиссера. – Вот знаете, что такое счастье? Это когда человеку кажется, что его все любят и что он любит всех. Это гармоническое состояние не бывает длинным, но этими короткими минутами надо дорожить – это то, ради чего стоит жить».

В самом деле, именно христианскими морально-нравственными идеями наполнены все режиссерские работы Полоки. Он показывает зрителю, как остаться человеком, даже если тебя унижают, а вокруг гражданская война, как сложно выбрать «деревянные костюмы» и не запятнать свою честь, как непросто любить и прощать…

На расстрел – за други своя

Обратившийся к христианству в довольно зрелом возрасте, Геннадий Полока говорит о Православии: «Я с высочайшим восторгом отношусь к христианской религии. Я, может быть, не очень глубоко, но знакомился с исламом, с буддизмом, индуизмом. Меньше знаю иудаизм. Еще раз: в чем сила христианства? Не только в том, что оно обещает рай, жизнь вечную. А и в том, что это единственная религия, которая позволяет человеку раскаяться и заслужить прощение. Мой отец был униатом. А мне ближе Православие. Христианство для меня – прежде всего нравственный кодекс».

И по этому нравственному кодексу живут его герои. Это и Викниксор из «Республики ШКИД» в замечательном исполнении Сергея Юрского, и Бродский, блистательно сыгранный Владимиром Высоцким («Интервенция»), и Бирюков (Георгий Юматов, «Один из нас»), и герой последнего фильма Полоки «Око за око» белый генерал Адамов, перешедший на сторону красных и добровольно идущий на расстрел «за други своя».

На этой картине хочется остановиться подробнее. 1918-й год, небольшой уездный город. Каплан уже стреляла в Ленина, поэтому режим в отношении «бывших» ужесточается: несколько сотен человек берут в заложники. Ночами их партиями расстреливают. И как символ ужаса и чудовищной нелепости происходящего бороздит улицы грузовик с революционными солдатами. В их руках торчащие во все стороны винтовки со штыками. Грузовик словно ощетинившийся дикобраз. Мы видим, как меняется отношение к Адамову со стороны «своих», когда он пытается всего лишь навести порядок в отведенном заложникам помещении, как падает в голодный обморок, потому что ему некому принести передачу, а попросить старый генерал стесняется. Как выпущенный на волю, он возвращается в арестантский дом: его квартиру занял комбед, лучший друг отрекся, и деваться старику просто некуда. Комендант не может ни принять Адамова обратно, ни поставить на довольствие, но он проникся к генералу симпатией, и выход найден – генерал принят на работу …прачкой, он будет стирать исподнее арестантов вручную. Адамов не отказывается и не считает это унижением. Он просто делает это максимально хорошо, как привык делать все, что ему поручали. Город окружают войска Антанты, и красное командование вспоминает о кадровых офицерах, находящихся в заложниках. Многие из них соглашаются встать на защиту Родины. Генерал возглавляет Ревтрибунал (он высококлассный военный юрист), и благодаря его педантичности и умению разобраться в ситуации многие неправедно осужденные избегают смерти. Только вот сам Адамов ее не избежал…

Наивный, любящий людей мечтатель

«Свирепое ветхозаветное „Око за око“ вынесено в название картины недаром, – вспоминает супруга режиссера Ольга Полока слова, сказанные о фильме историком кино Евгением Марголитом. – Антитезой ему служит первоначальное название замысла: „Юридическая новелла“ – термин, который применяет в своих рассуждениях о революции генерал Адамов. Он означает вновь изданный закон, вносящий изменения в действующее законодательство. Не отменяющий его, но выводящий на новый уровень. На месте беспощадного „или – или“ должно встать „и – и“. Необходимость диалога. Непримиримость к греху – и любовь к грешнику. Обратный вариант грозит гибелью всем».

Именно эта попытка совместить, казалось бы, несовместимое звучит в наивных словах совсем юного красноармейца Кимки, который хочет привнести Божии заповеди в советскую действительность, считая, что «Христос для трудящихся старался, и большевики о том же страдают». Генерал ничего не отвечает пареньку, но, поставленный перед выбором, принимает смерть вместе с ним.

«Мне кажется, сегодня, когда люди ожесточаются, когда рушатся общественные связи, так важно рассказать о человеческой близости, о человеческих привязанностях, о любви, о том благородном, что и предопределяет ценность человеческой жизни, что для большинства людей определяется словом „счастье“», – эти слова Геннадия Ивановича можно отнести ко всему его творчеству.

Некрещеный в детстве, выросший в атеистической семье строителей коммунизма, Геннадий Полока долго шел к принятию христианства в целом и Православия в частности.

«В конце 1980-х, переехав из коммуналки в отдельную квартиру возле Дома кино, мы часто ходили гулять к знаменитому неоготическому костелу на Малой Грузинской, – вспоминает Ольга Полока. – Даже полуразрушенный, он величаво вздымался кроваво-красным кирпичным скелетом, напоминая гигантскую рептилию мезозойской эры. Мне кажется, именно в эти часы прогулок и раздумий Полока все конкретнее формулировал для себя основные принципы и постулаты, которые впоследствии определили его выбор – принятие православной веры. Осуществить же задуманное удалось примерно за год до его ухода».

В одной из статей о Геннадии Полоке его назвали одним из самых ярых нонконформистов нашего кино. Но, как мне кажется, он скорее Дон Кихот – немного наивный, любящий людей мечтатель, пытающийся этой своей любовью согреть всех вокруг.

Елена Ульянова, киновед

Опубликовано: №14 (627) июль, 2017 г.

