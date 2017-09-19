ЭФФЕКТ БАБОЧКИ

Последний довод христиан

Утром открываю холодильник, чтобы достать собранную вчера клубнику, смотрю: в ягодах замерзшая бабочка. Собрался было выбросить ее в мусорное ведро, а потом жалко стало: бабочка большая, красивая. Отнес ее в сад на солнышко. Бабочка полежала на любимой маминой лилии, отогрелась, зашевелила лапками, расправила крылья и улетела в небо. Так и с людьми бывает.

Все плохо, а будет еще хуже, — думает замерзающий от одиночества человек и опускает руки. Лучшие друзья оказываются далеко, а те, что близко, заняты своими делами. И родные разводят руками и говорят: «Сам виноват!»

Но милостивый Господь, всем желающий спасения, в отличие от нас, не раздумывая, бежит ко гробу и говорит: «Опомнитесь! Разве вы не видите? Этот человек не умер, но спит!» А потом: «Лазарь! иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами» (Ин. 11, 43–44). Любовь Христова мгновенно преображает скованную дыханием смерти душу, и человек воскресает к радости жизни. Удивленный, он смотрит на гробовые пелены на своих руках, на плачущих, уже похоронивших его людей, а потом видит перед собой улыбающегося кроткого Христа и залитый светом Божественной любви мир вокруг. И тогда расправляет крылья и летит к свету.

Когда в 1990-е годы я открыл бизнес, приехал один высокопоставленный чиновник из городской администрации и потребовал взять его в соучредители. Я отказался.

НЕДЕЛЮ СПУСТЯ НАГРЯНУЛИ ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ В МАСКАХ. БИЗНЕС ПРИКРЫЛИ, А НА МЕНЯ СФАБРИКОВАЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО С УГРОЗОЙ РЕАЛЬНОГО ТЮРЕМНОГО СРОКА

Когда я понял, что никто в мире меня не защитит и не поможет, оказался на грани нервного срыва и наверняка загремел бы в «психушку», а потом и на нары. Но вдруг где-то в глубине сердца появилась ясная и пронзительная мысль: «Иди в церковь и покрестись!» Это было так естественно и просто, что на следующий день я пришел в храм, а еще через день покрестился. А когда оказался на первой в своей жизни Литургии, стало так хорошо на сердце, что я понял, что никогда отсюда не уйду. Хотя уголовное дело против меня вскоре развалилось, бизнес меня больше не интересовал. Я стал работать в Церкви и писать, о чем ни капельки не жалею.

Денис Ахалашвили

Опубликовано: №17 (630) сентябрь, 2017 г.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ РУБРИКУ ЖЕНСКИЕ МЫСЛИ ПЕЛАГЕИ ТЮРЕНКОВОЙ