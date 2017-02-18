ЕСЛИ ВСЕ СОЗДАЛ БОГ, ТО И ДИАВОЛА ТОЖЕ?

Отвечает протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, миссионер

Бог никогда не творил зла. Обо всем творении Божьем сказано: «И увидел Бог все, что Он создал, – и вот, хорошо весьма» (Быт. 1, 31). Нельзя представлять и того, что с первого мгновения сотворения диавол и другие падшие ангелы испытали некое спонтанное стремление к злу. Их падение произошло во времени и в пространстве.

Изначально диавол был особенным образом приближен к Богу. Сказано: «Ты находился в Едеме, в саду Божием» (Иез. 28, 13). И лишь через некоторое время он пал. Сказано: «Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю…» (Ис. 14, 12).

Св. Григорий Двоеслов учил, что главный из падших ангелов: «стоял во главе ангельского воинства, превосходя всех своею светозарностью и будучи наиболее просвещенным» (Слово 34-е). Посему никак нельзя сказать, что он пал в тот же самый момент, когда и был создан. Тайна его падения заключается в том, что он возомнил себя подобным Богу. Но сие подобие недоступно ангелам, а доступно только человеку, созданному по образу и подобию Бога (Быт. 1, 27; 5, 1)! Вот в чем причина этой страшной зависти, которую диавол испытывает по отношению к человеческому роду.

По истолкованию св. Григория Двоеслова, ангелы созданы «не по подобию Божию, но…» называются «…отпечатком подобия» (Слово 34 е). И когда диавол захотел восхитить себе то, что не принадлежало ему от момента его сотворения, тогда и пал. Так что Бог не творил дьявола злым, следовательно, Бог и не является источником зла.

Опубликовано: №3 (616) февраль, 2017 г.