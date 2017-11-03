ГЛАЗА В ГЛАЗА

Жизнь и молитва с Казанской иконой

С молитвы возле Казанской иконы Пресвятой Богородицы началась моя жизнь в Церкви. Когда в 1990-е годы в мой родной Покровский храм в Камышлове приехали московские реставраторы, с одним из них – Костей – мы подружились.

Костя привез из столицы редкие тогда святоотеческие книги, самостоятельно записанные на кассеты проповеди и беседы известных священников и малоизвестные тогда записи песен иеромонаха Романа (Матюшина). Новый друг помог мне подготовиться к первому в моей жизни Причастию, а потом достал журнал «Огонек», где между страниц лежала репродукция Казанской иконы: «Мой тебе подарок на молитвенную память!»

Дома я наклеил икону на выпиленную дощечку и освятил в храме. Икона была большой, и когда я вставал на молитву, мои глаза и глаза Богородицы на иконе оказывались на одном уровне. Спрятаться от этого взгляда было невозможно.

Может быть, впервые в жизни я осмысленно взглянул Пречистой в глаза, и моя молитва изменилась.

Просто «читать» молитвы под этим взором стало неудобно и невозможно. Это было удивительно, странно и… прекрасно.

Я старался вникать в содержание молитв, читал толкования, пояснения. Мало-помалу молитвенное правило перестало быть просто правилом, став радостной и необходимой потребностью, словно сердечный разговор с кем-то дорогим и близким.

Поступив в издательство Пафнутьева Боровского монастыря, я пришел к своему духовнику схиархимандриту Власию (Перегонцеву) и спросил: «Батюшка, хочу привезти из дома любимую икону Пресвятой Богородицы. Только здесь кругом столько икон – древних и чудотворных, что сомневаюсь: стоит ли?» Он улыбнулся и говорит: «Стоит! Пускай эти известные и древние, а та – любимая, намоленная».

Когда мы в редакции работали над книгой о преподобном Пафнутии Боровском, я молился перед ракой с его святыми мощами, а потом в келье перед родной Казанской. Книжка получилась – любо-дорого! Народ на престольный праздник шел ко кресту, а мне в это время позвонили из московской типографии и сообщили: машина со свежеотпечатанным тиражом стоит возле храма. Мы со священником перекрестились и пошли раздавать книгу гостям. Никто кроме нас не знал, что по милости Пречистой все совершилось минута в минуту, все думали, что так было задумано с самого начала…

Денис Ахалашвили

Опубликовано: №20 (633) октябрь, 2017 г.