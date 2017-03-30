КАК МОЖЕТ АКТЕР БОГУ УГОДИТЬ

Народный артист России Владимир Новиков: «Благодарю Господа за каждую секунду бытия»

Знаменитый актер рассказывает, почему мама крестила его тайно, зачем человеку вера и почему на Западе никогда не получится снять хороший фильм «Война и мир».

– Владимир Васильевич, вы родились в советское время, когда к Церкви относились неоднозначно. Ваша семья была верующей?

– Отец был настоящим коммунистом, прошел Сталинград, там вступил в партию. Работал зампредом горисполкома. А мать принадлежала к древнему дворянскому роду и была верующей, но при отце об этом не упоминала. Я иногда наблюдал, как она молится утром. Мама меня и крестила, еще младенцем, как говорится, «подпольно». Крестик у нее для меня был, но носить я его тогда не мог. Еще у матери были свои иконы, перед которыми она молилась. Она их тоже прятала, как что-то самое сокровенное.

– Когда вы ощутили себя верующим человеком?

– Действующего православного храма в те годы в Минске я не знал – только костел, где потом разместился Союз кинематографистов. Оставалась только внутренняя потребность в Боге. Уехав в Москву, по конкурсу прошел во все театральные институты, и в итоге поступил во ВГИК. И там встретил человека, который во многом определил мою дальнейшую судьбу и которого после матушки и батюшки могу назвать своим духовным наставником – Сергея Федоровича Бондарчука. Он был в открытую верующим, единственным не вступившим в партию Героем Соцтруда и депутатом. С первого курса я бывал у него на даче и там видел иконы. Уже тогда внутренне был не просто готов, но чувствовал себя сложившимся верующим человеком.

Вялотекущий апокалипсис уже наступил.

Все строится на деньгах: семья, дружба, любовь

– Храмы посещали?

– Да, тогда начал ходить в храмы регулярно. И если в детстве и в юности не было каждодневных молитв, то сейчас без них жизни не представляю. Духовного отца обрел не сразу – после окончания института. Это митрофорный протоиерей Стефан Пристая, который тогда служил в Троице-Лыкове, где теперь подворье Покровского женского монастыря. Сейчас он – настоятель храма святителя Николая на Щепах.

– Профессию вы выбрали не самую богоугодную…

– Если ты как актер не фиглярством занимаешься, а духом человеческим, это угодно и Богу, и искусству. Сейчас, к сожалению, приходится наблюдать полную безнравственность, бездуховность и разобщение – а это самое страшное для русской нации. Это и есть тот самый апокалипсис. Он наступил… как вялотекущий – пока что без ядерных взрывов, без катаклизмов, без комет. Ведь все сегодня строится на деньгах: семья, дружба, любовь. Интернет сначала был придуман для быстрейшего познания мира, но превратился в средство потребления этого мира. Через телевидение и Интернет современные люди живут чужими жизнями, чужими страстями, чужими любовями, особенно чужими скандалами.

– Можете кратко сформулировать, зачем человеку вера?

– Представим, один человек верит в Бога, другой – нет. Вдруг ученые неопровержимо доказывают, что Бога нет. Тот, кто верит, ничего не потеряет, а вот тот, кто не верит, потеряет все. Ведь его сама вера поддерживает! Одиноким верующий человек никогда не будет. Потерял, например, близкого человека (как произошло со мной восемь лет назад), не получается что-то в профессии – человек без веры все более и более одинок. Но когда есть у него Бог, есть и защита, и собеседник, и наставник, и учитель. Уже одно это человека должно подталкивать верить.

Но в вере следует постоянно упражняться. Например, на исповеди я начинаю каяться и понимаю: даже столько в заповедях не написано, сколько я грешу за день. И все по себе замечаю – и злобу, и жадность, и расточительство, и нежелание прощать… Пусть мне возражают, что я человек добрый, но все равно чувствую, когда оступаюсь, и только Бог мне помогает не перейти какую-то грань и побеждать все эти грехи ежедневно, ежеминутно, ежесекундно.

– Как вера помогает вам в работе над ролью?

– Бондарчук советовал: проверяй, ради чего ты трудишься. Сейчас актеру это сделать сложно, потому что кинопроизводство поставлено на конвейер. Душу трогают лишь отдельные фильмы. Для меня критерий качества ленты – не кассовые сборы, а душа. Это то, чем мы раньше отличались и поражали мир в фильмах «Летят журавли», «Баллада о солдате»…

Будут ли наши фильмы сопоставимы с западными в техническом плане, не так важно. Мы зрителя брали душой. Ведь если картина коснется души, зритель ее всю жизнь пересматривать будет. А ширпотреб, который сейчас снимают, не может поразить – и все, духовного удовлетворения не будет. Почему мы хотим снимать как в Голливуде? Ведь раньше они как раз нашим фильмам поражались, ими восхищались. «Война и мир», например, у них никогда не получится – потому что такого мировосприятия нет.

– У вас вышел сборник «Спаси нас, Господи»…

– Да, туда вошли мои стихи и киноповесть. Я с этим просыпаюсь: спасибо, Господи, и прости! И вечер заканчиваю молитвой о прощении. Каждую минуту и секунду человеческой жизни мы подвержены соблазнам. Поэтому сначала молю о прощении, а потом обязательно благодарю Бога, что дал силы побороть страсти и пороки.

– Были случаи, когда вера помогала вам в трудной жизненной ситуации?

– Она мне ежесекундно помогает. Не могу сказать, что это Божий промысел, если кто-то мне помог или ситуация хорошо сложилась. Профессия у нас такая, что мы зависим от случая, не от себя. Нетрудно сыграть роль, трудно ее получить! Поэтому я все время благодарю Бога за каждую секунду бытия.

Беседу вела Анастасия Сотникова

Опубликовано: №6 (619) март, 2017 г.