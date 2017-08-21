КАЖДЫЙ ПИШЕТ КАК ОН ДЫШИТ

Эдуард Бояков: «От гибели меня спас Иоанн Креститель»

Почти все публичные высказывания известного режиссера и продюсера Эдуарда Боякова (создателя фестиваля «Золотая маска» и театра «Практика») так или иначе связаны с отношением к вере. Как, кстати, и сегодняшние его творческие проекты. Созданный им недавно совместно с писателем Захаром Прилепиным Русский художественный союз — организация светская, но большинство вошедших в него деятелей культуры — люди верующие, и христианство для них — основа жизни и творчества.

— Я сам пришел к вере из культуры, из искусства, — признается собеседник. — А вера и культура близки. Ведь исторически в основе творчества лежал культ. Можно сказать, художник и священник служат вместе, только на разных берегах. Священник от имени Бога протягивает руку в мир, а художник от имени мира — вверх. И в этом отношении мы делаем одно дело.

— Да и вдохновение, которое посещает художника, по своей природе иррационально и приходит или сверху — от Бога или снизу. Третьего не дано…

— Конечно. И в самом слове «вдохновение» слышится корень «дух». Это состояние сродни испытанному пророками. Может, оно не такое чистое, как было у них. Но совершенно точно, что в редкие минуты вдохновения мы, художники, уподобляемся этим великим библейским персонажам, которые подчеркивали, что говорят не они, но через них — сам Господь. Любой настоящий художник должен понимать это, не бояться, не скромничать и не говорить: да что я-то, мелкота… Если ты предъявляешь миру собственное ничтожество, ты не художник. И вдохновение, конечно, должно иметь Божественную природу.

— А если ее нет, то, как сказал Достоевский, русский человек без Бога дрянь. Так и культура без Бога — форма без содержания?

— Да. Это видно и на уровне отдельных сложных судеб больших художников. Европейская цивилизация, к которой принадлежим и мы, восточная ее ветвь, от Бога отдалялась постепенно, начиная с эпохи Просвещения, когда Декарт воскликнул: «Я мыслю, значит, существую». В усадьбе Пушкиных в Захарове стоит бюст Вольтера. Как же, светоч, энциклопедист! А что он писал о Церкви? «Раздавите гадину». И вот мы открываем «Евгения Онегина», названного Белинским энциклопедией русской жизни. Там нет ни одной сцены в храме. Герои этой «энциклопедии» в храм не ходят! Что уж говорить о ХХ веке, когда процесс обезбоживания набрал полную силу. И живя уже в ХХI веке, мы продолжаем вдыхать этот зараженный анархией воздух. Но противостоять этому надо, и прежде всего своим творчеством.

— В Русский художественный союз вошли актер Сергей Пускепалис, балерина Илзе Лиепа, пианист Юрий Розум, музыкант Александр Скляр. Каждый из них — самостоятельная творческая личность. Зачем им объединяться под этой эгидой?

— Есть несколько примеров коллективного поэтического творчества. Например, иронические вирши Козьмы Пруткова, написанные, как мы знаем, тремя авторами. Но в основном поэт сочиняет в одиночку. И живописец остается один на один с холстом, как и композитор с нотной тетрадью. Но если говорить о том, что питает художника, это, конечно, дружба. Творческая дружба, сотрудничество. Художник, общаясь со своими собратьями по цеху или из других областей искусства, получает настоящее, подлинное образование.

— Первым проектом союза стал фестиваль «Традиция», который состоялся 8 июля, в день святых Петра и Февронии, в подмосковной усадьбе Захарово. Все ли удалось вам из задуманного?

— Мы хотели, чтобы этот фестиваль стал семейным праздником. И чтобы он состоялся именно в Захарове, где провел свое детство Пушкин и где бы прошлое встретилось с будущим. Чтобы там были представлены разные жанры, различные художественные языки. И это получилось. «Традиция» стала одним из самых сложных проектов в моей жизни, хотя я провел больше полусотни фестивалей. Никогда мы не сталкивались с таким количеством какого-то невероятного противодействия. Одна погода в этот день чего стоила: холод и беспрерывный дождь. В легендах о Петре и Февронии исцеление главного героя сопровождается летним снегопадом. У нас, конечно, до этого не дошло, но, когда ночью на сцене во время поэтического спектакля софиты направлялись прямо на нас, мы видели: это уже не дождь, а снежная взвесь. К середине дня все — и участники, и организаторы, и зрители — вошли в какой-то транс. Мы чувствовали, как внутри становится теплее и веселее, и это было невероятное, потрясающее, непередаваемое ощущение. Настоящее стояние! И я счастлив, что наша команда его выдержала. Потому что верила в благие намерения, лежащие в основе этого дела. Потому что чувствовала, что оно важно и нужно не только нам.

— Какие еще проекты запланированы Русским художественным союзом?

— Поможем проекту екатеринбуржца Евгения Фатеева, который называется «Самое в России». Это интернет-портал, где будет рассказываться о достижениях русской цивилизации на протяжении всей ее истории. Осенью же, в дни школьных каникул, проведем фестиваль искусства для детей «Большая перемена», в котором примут участие и взрослые, и дети. Серьезный проект в Крыму – концепция туристическо-культурного центра «Коктебель-Парк».

— Расскажите, где и как вас крестили?

— Крестила меня в детстве бабушка. Это было на Украине. В крещении я стал Феодором. Помню, священник спрашивает меня: «Как тебя зовут?» — «Эдик», — отвечаю я. Он возмущенно поворачивается к маме с бабушкой и восклицает: «Что это за немецкое имя — Эдик?» Бабушка испуганно ему отвечает: «Так цэ Фэдик, Федя». Священник одобрительно улыбнулся: «Ладно, в крещении будет Федор». Но воцерковляться я стал недавно, хотя считал себя христианином и раньше, а как художник давно работаю с религиозными текстами и музыкой.

В храм меня привел очень тяжелый душевный и физический кризис, пережитый около десяти лет назад. Буквально ежедневно я тогда чувствовал, что могу умереть. Моим спасением стали работа, вера… и святой Иоанн Предтеча. В те тяжелые дни я стал видеть свой грех, ко мне пришло покаяние, и однажды явился сам святой Иоанн Креститель, я физически его ощутил. С тех пор это мой самый близкий, самый дорогой святой. Он привел меня ко Христу, как многих две тысячи лет назад. Его житие — канон абсолютной святости, чистых поступков без лишних слов и поучений. В нем черпают вдохновение художники, композиторы, режиссеры, поэты многих эпох.

Елена Алексеева

Опубликовано: №15 (628) август, 2017 г.