КОГДА ПРИХОДИТ СЧАСТЬЕ

Рецепты духовной радости в книжной новинке от игумена Максима (Рыжова)

На страницах своей книги «Путь к небесной радости: от Великого поста до Пятидесятницы» автор в формате проповедей размышляет о волнующих каждого христианина духовных вопросах: о вере и неверии, о значении поста, об умении прощать и покаянии, о том, как бороться с духовными немощами и страстями на пути ко Христу.

Небольшой, объемом всего в сотню страниц томик щедро насыщен примерами из святоотеческой литературы. В смысле годичного богослужебного цикла он охватывает период Постной и Цветной Триодей – от недели мытаря и фарисея до Троицына дня. Все уместившиеся сюда проповеди описывают нашу жизнь через призму Евангелия и святоотеческого опыта. Потому-то всегда в них есть место любви, смирению, покаянию, милосердию, усердному труду в постижении Бога и, как награде за этот труд, небесной радости. Каждое пастырское слово здесь – желание поделиться тем, что пережил и осмыслил, что пропустил через свое сердце сам автор.

И еще эта книга рассказывает, как среди страданий и трагедий, о которых мы узнаем, ежедневно обрести счастье. Его, конечно, каждый понимает по-своему, но состоит оно во всесовершенном бытии. А всесовершенное бытие, по мысли отца Максима, есть Бог. Потому в какой мере человек причастен к Богу, настолько он и счастлив. Но чтобы обрести Бога, от человека требуется его собственное усилие, труд его души…

Алексей Реутский

Опубликовано: №6 (619) март, 2017 г.

