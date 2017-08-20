ЛЕБЕДЬ С ВОЛЧЬИМ БИЛЕТОМ

Надежды и амбиции в новой ленте Валерия Тодоровского

Новый фильм Валерия Тодоровского «Большой» мне как маме выпускницы балетного училища категорически не понравился. Дерзкую, хамящую взрослым, пьющую и, скажем осторожно, слишком доступную девочку — героиню картины — в реальности давным-давно выставили бы из училища с волчьим билетом.

Не стану уверять, что балетные дети особенные, примерные и никогда не шкодят. Школьники есть школьники, но хамить и дерзить педагогам — ни за что. В раздевалке можно выплакаться, если преподаватель сказал на уроке, что ты жирная, или бездарная, или не тянешь ногу (отклячила пятую точку); дома пожаловаться, что вот опять училка… и так далее. Но в училище все молча выслушивают, кивают и продолжают работать. Каждый день, с раннего утра и до вечера, иногда в выходные и праздники. Балет — тяжелый, даже каторжный труд. Кто превозмогает себя, добивается результата.

А что мы видим в фильме? Девочки на спор крутят фуэте, выпив чуть не по бутылке вина. Извините, но это скорее каскадерский трюк, чем настоящая жизнь балетного училища. Нагрузки там так высоки, что думать о мужчинах просто некогда, да и сил нет. И если балерина вечером выпила, утром танцевать не сможет.

Теперь обратимся к фабуле. Девочка из заштатного городка приезжает поступать в Москву. Несмотря на то, что ведет себя дерзко и мало что умеет, мастер курса прозревает у нее способности, и ребенка принимают. Денег у девочки нет, поэтому та же преподавательница нанимает ее в домработницы. Юля Ольшанская (так зовут героиню) становится одной из первых на курсе. Вместе с ней пальму первенства делит Карина Курникова — дочь большого начальника из богатой семьи. И мама Карины предлагает Юле взятку за главную роль в выпускном спектакле. Сначала девочка категорически отказывается, но после поездки домой, где мать бьется в нищете, соглашается…

Проходит время. Курникова — уже звезда Большого (тоже малоправдоподобно: после одной главной роли в выпускном спектакле примой не стать, разве что отец проплатил), а Ольшанская танцует в кордебалете. Причем ее все время просят поднимать ногу не так высоко и прыгать пониже, потому что она выделяется среди остальных статисток. И так пятым лебедем в десятом ряду она танцует уже несколько лет (естественно, навык теряется), да еще выпивает прилично.

И тут судьба дает ей второй шанс! Карина, узнав, как она получила свою роль в выпускном спектакле, отказывается от главной партии уже на сцене Большого. И вместо нее танцует Юля… Девушка делает па де ша и замирает в стоп-кадре.

Большое спасибо режиссеру за открытый финал. Вообще множество сюжетных линий тут обозначено пунктиром: судьба бывшего танцора Потоцкого, который увидел в Юле балерину (мы о нем почти ничего не знаем), ее собственная семья, ее любовь, Карина и ее переживания. Все это вроде есть и одновременно отсутствует. Будто бы режиссер заблудился в материале и снял гораздо больше нужного, а потом резал по живому, не заботясь, что в итоге получится. Единственная жемчужина — Алиса Фрейндлих в роли пожилой учительницы, страдающей болезнью Альцгеймера. Ее героиня — настоящая балерина, борец, не привыкший сдаваться. Она гордо несет себя по училищу, и перед ней поневоле преклоняешься. Потрясающий, великолепно сыгранный образ.

С первых кадров не отпускала мысль, что похожее я уже видела. Когда началась интрига с главной партией, вспомнила: это же прошлогодний франко-канадский мультфильм «Балерина»! Конечно, художественная лента не целиком копирует анимационную (еще не хватало), но в целом ее очень напоминает.

Скоро нам обещают телесериал «Большой» — мол, там все будет масштабнее и понятнее. Может, не надо?! Хотелось бы посмотреть что-то именно об искусстве балета, а не об изобретенном авторами закулисье. Грязи и так кругом достаточно …

Елена Мурашкина, киновед

Опубликовано: №15 (628) август, 2017 г.

