МАТИЛЬДА КАК ПОВОД

Расскажите знакомым подлинную историю из жизни последнего российского императора

Некоторые сограждане искренне верят, что живут в православном ­государстве, «Великой Руси», «Третьем Риме» со всеми вытекающими. И когда сталкиваются с недопустимыми, по их мнению, для верующего человека явлениями, приходят в ужас.

Но жизнь постоянно напоминает, что мы живем даже не в атеистическом, а в гораздо более жестоком и циничном мире воинствующего эгоизма и вседозволенности. Если в первом все же была своя, перекроенная из евангельской, мораль, которой безбожное общество придерживалось, то сегодня мораль – отсутствие всякой морали. Во главу угла поставлена «свобода личности» и удовлетворение любых желаний.

И религия в этом случае не исключение. Вот ты говоришь, что нельзя рубить иконы, а он говорит – можно, потому что так проявляется его тяга к «искусству» и к «свободному творчеству». И если для тебя это кощунство, то для него – «творческий акт». Тебя смущают фото голых детей, а он говорит, что это прекрасно, и потные мужики, рассылающие маленьким девочкам предложения поучаствовать в «художественных съемках», с ним согласятся. Ты говоришь, что нельзя шельмовать с историческими фактами и глумиться над памятью прославленного в лике святых последнего российского императора, а он говорит – можно, потому что творение господина Учителя вовсе не претендует на правду и историческую справедливость, а является актом свободного творчества, где автор просто использует реальных исторических лиц для воплощения своего художественного замысла.

А кто вправе отказать художнику в выборе героев и сюжета? Сегодня – только продюсер, который все это оплачивает. А продюсер от этого действа в полном восторге. Потому что вся эта история – эпатаж и эмоции ниже пояса, гарантирующие прекрасные кассовые сборы и шумный успех. Талантливо снятая грязь привлекает уставшую от просто грязи публику. Спросите у любого психолога.

Посмотрите, сколько в картине занято известных и талантливых актеров! И их можно понять. Участие в подобном проекте гарантирует славу и деньги. А если кто-то из них верующий, так что с того? Сегодня для многих вполне образованных и талантливых людей Православие – это красивые разговоры за старинным тульским самоваром о загадочной русской душе, купание в крещенской проруби, иконы в прихожей от известных иконописцев и поездки в отпуск на Афон и в Иерусалим. А здесь – это просто работа.

Как говорил знакомый дизайнер, с которым мы ходили в один храм и который оформил для одной восточной секты сеть модных вегетарианских ресторанов, «они, конечно, чужие (он сказал другое слово), но заплатили вдесятеро больше, чем известный московский банк, которому я делал рекламную кампанию». А за псевдобайопик «Матильда» около 700 млн рублей заплатил государственный Фонд поддержки кино, в том числе и из наших с вами карманов.

И КОГДА ОСКОРБЛЕННЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ БЕГУТ ЗА ЗАЩИТОЙ К ГОСУДАРСТВУ, КОТОРОЕ ВСЕ ЭТО ОПЛАТИЛО, МНЕ ИСКРЕННЕ ИХ ЖАЛЬ

Потому что это по меньшей мере наивно. А наивность в современном мире чревата, потому что розовые очки имеют свойство разбиваться стеклами внутрь.

Расслабиться и получить удовольствие или сделать вид, что ничего не случилось? Ни в коем случае! Благодаря кощунственному для верующего человека фильму Учителя у вас появился прекрасный повод рассказать вашим детям, друзьям и знакомым подлинную историю из жизни последнего русского царя и его семьи. И если еще вчера они, скучая, закатывали глаза и всячески пытались отделаться от подобных разговоров, то сегодня благодаря всеобщему ажиотажу вокруг фильма захотят серьезно вас выслушать и, может быть, даже откроют для себя что-то новое и хорошее из прошлого страны, в которой живут. Потому что живые неравнодушные глаза в таком разговоре – это самое главное.

Поговорить без пафоса, нравоучений. Стоит внимательно прочитать дневники царицы Александры Феодоровны, как откроешь для себя мир подлинных христианских отношений и настоящей высокой любви. Здесь каждая строчка дышит любовью и преданностью. Только любящее и любимое сердце способно на такие трогательные живые чувства, которые невозможно придумать. И это не лицедейская история из кино – это подлинная история настоящей большой любви, которой сегодня так многим из нас не хватает. Светлые чувства императорская чета пронесла через всю жизнь, вместе пройдя радости и невзгоды, чтобы, взявшись за руки в подвале Ипатьевского дома, шагнуть прямо в рай, где эта святая любовь осталась с ними навсегда. Вот о чем надо говорить.

Денис Ахалашвили

Опубликовано: №13 (626) июль, 2017 г.