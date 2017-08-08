НАСТОЯЩИЕ БОТАНЫ

Знает ли жизнь церковная молодежь

Среди нецерковных людей распространен устойчивый миф по поводу церковной молодежи: будто это такие «ботаники», что держатся за мамкину юбку. Они якобы не приспособлены к современной жизни, а потому прячутся от нее в Церкви, как комнатные растения в теплице. Вот две истории таких ботанов.

Третьекурсник семинарии Александр уже два года алтарничает в большом кафедральном соборе. Рукоположение ему не грозит: разведен, во втором браке с православной девушкой, заканчивающей университет. В Церковь его привел священник, вытащив из подвала, где тот жил несколько месяцев. Убегать из дома начал еще в пятом классе, месяцами пропадая с такими же, как он. Пьянки, гулянки, воровство, постоянные приводы в милицию и перспектива умереть под забором… Встреча со священником изменила все. Когда собрался от него сбежать, тот его просто не отпустил. Деньги нужны? Бери! И отдал ему все, что было в доме. Потом привел в храм, окрестил и сказал: «Теперь, когда Господь всегда будет с тобой, если хочешь, можешь идти на все четыре стороны». Но он почему-то не захотел…

С тех пор прошло много лет, Александр не просто ходит в храм, но хочет связать с Церковью свою дальнейшую жизнь. Карьера и деньги ему здесь не светят, но он любит свою работу и не променял бы ее ни на какую другую.

Другой мой знакомый, Георгий, был наркоманом почти десять лет. Обманывал людей так виртуозно, что пользовался среди преступников большим авторитетом. После очередной реанимации друзья привезли его в Верхотурский монастырь. Там он первый раз причастился, хотя не готовился к таинству, ничего не зная ни о посте, ни о молитвах. Допустивший его к причастию пожилой иеромонах просто посмотрел в глаза и сказал: «Если дашь слово здесь, перед Святой Чашей и перед святым праведным Симеоном, исправиться – допущу!»

И Георгий слово дал. Это было шесть лет назад. Он прошел реабилитационные центры, год жил в монастыре, много ездил по святым местам. Сейчас работает в храме, поет на клиросе и звонит на колокольне. Бывшая жена перемен не приняла, и они расстались. В интернете познакомился с православной девушкой, поженились. Он убежден, что ему ее послал Бог, и может говорить о жене часами. Вместо нарядов и сплетен ее интересует духовная жизнь и молитва. У них дома нет телевизора, а интернетом они пользуются только по служебной необходимости. Она работает в большой фирме, он в храме. У себя на приходе с настоятелем они создали центр помощи больным наркоманией и алкоголизмом, где Георгия назначили руководителем. Люди ему доверяют и приводят сюда своих детей, попавших в наркотическую или алкогольную зависимость. Знают, что здесь не отделываются красивыми разговорами, а оказывают реальную помощь.

Денис Ахалашвили

Опубликовано: №14 (627) июль, 2017 г.