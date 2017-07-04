О ЛЮБВИ И ЛЮБВИ

Садитесь на лифт до седьмого неба

Пока я не ходил в храм, смотрел на женщин как на мороженое. Сейчас смотрю как на прекрасные цветы. И это полностью все меняет. От страстей устаешь, ощущая себя опустошенным и несчастным. Радости все меньше. Ты становишься грязным, жалким, безвольным рабом, который думает только об одном, об этом своеобразном наркотике. Настоящая любовь дает совершенно противоположный результат: ты наполняешься счастьем и расцветаешь. Когда из окружающего мельтешения и многообразия встречаешь одну-единственную, данную тебе Богом, чувствуешь себя на седьмом небе. И это небо стало твоим домом.

Неверующие страшатся возраста как огня и бегут от него. Человек страстей с ужасом смотрит на некогда любимого человека. Даже самая красивая девушка покрывается морщинами, прибавляет в весе и стареет. Неверующие страшатся возраста как огня и бегут от него. Посмотрите на этих старичков из телевизора, которые делают себе пластические операции, колются ботоксом и женятся на школьницах. Или еще хуже – ставят ультиматум своим уже не таким красивым, как прежде, женам: «Или ты миришься с тем, что у меня молодая любовница, или нам придется расстаться».

А у православных людей таких проблем нет. Они ценят красоту во всей ее полноте и любят других такими, какими их создал Бог. Одно – картинка в модном журнале, и совсем другое – образ Божий. Такой в этом мире еще не было и никогда больше не будет. Она прекраснее Елены Троянской и мудрее царицы Савской! Это не просто красивая женщина рядом с тобой – это чудо. И это чудо стало твоей плотью и кровью. В этой любви ты забываешь себя. Ты думаешь не о себе и своих радостях, а исключительно и только о ней. Ты отдаешь себя другому человеку – и твое сердце переполняет счастье. И чем дальше, тем сильнее это чувствуется. Счастья все больше, радость все глубже и полнее.

Исполняя установленный Богом для мужчин и женщин закон любви, ты становишься сопричастником самой главной на свете настоящей Любви, которая приходит с неба. И хотя ты большой и сильный мужчина, который может любого стереть в порошок, иногда по ночам тебе хочется плакать.

Денис Ахалашвили

Опубликовано: №12 (625) июнь, 2017 г.