ОДЕЖДА ВМЕСТО РАЗДЕЖДЫ

Тимур Бекмамбетов с коллегами шьют платья для православных

Соучредителем новой торговой марки женской одежды для православных стал известнейший отечественный кинорежиссер Тимур Бекмамбетов. Поворот в карьере, на первый взгляд, удивительный. Не ресторан, не парфюмерия, не чипсы, наконец, а бюджетные платья для православных «Ксенюшка». Почему, зачем, как это выглядит? Это мы решили выяснить у Ирен Утебековой — исполнительного директора и соучредителя фирмы, с которой встретились в московском офисе продаж.

— Расскажите, с чего вдруг успешные киношники начали шить платья православным? Вы же давно и успешно работаете в кинематографе.

— Последние пять лет часто думала, что нужно еще какое-то дело, которое бы несло в мир добро. А началось все с моей горячей молитвы к блаженной Ксении Петербургской, чтобы она послала мне идею или совет. Я помолилась и забыла. А через три месяца вдруг среди ночи проснулась и написала бизнес-план, как будто кто-то диктовал. До этого я никогда не интересовалась производством платьев, вообще темой женщины-хранительницы семьи. План получился огромным. Я рассказала мужу — он поддержал, потом посоветовалась с духовником, и начали работать.

Практически сразу присоединился Тимур Бекмамбетов. Наши идеи ему понравились – ведь мы преследуем цель создать коллекцию, из которой каждая женщина России (и не только России) даже с небольшим доходом смогла бы подобрать себе платье. И для нее это не было бы стрессом.

— Вы считаете покупку платья для женщины стрессом?!

— Конечно. Обратите внимание: если платье более-менее элегантное и соответствует требуемым параметрам (приличная длина, везде, где надо, прикрыто) — оно стоит больше 8 тысяч. Если дешевле — что-то обязательно будет не так: или ткань, или фасон.

— Из каких тканей вы шьете свои платья?

— Из китайских. К сожалению, в России альтернативы по соотношению «цена — качество» не нашли. Я три месяца прожила в Гуанчжоу, изучая производство на местных ткацких фабриках. Убедилась – ткани там выпускают хорошие. А отшиваем модели в Ленинградской области. Сегодня распространен стереотип, что лучшие ткани – полностью натуральные, на деле это не так. Они так сильно мнутся, что изделия невозможно носить. Поэтому мы стараемся использовать смесовые ткани, отбирая их по принципу: чтобы дышали. Перед началом каждой коллекции отбираем ткани еще и по сезону, и по цветам. Смотрим, чтобы присутствовали и светлые, и темные, и яркие тона. Затем я ставлю задачу дизайнерам и технологам, а когда модель готова, обязательно примеряю на себя – проверяю, удобно ли.

– Как вы успеваете совмещать кино с производством платьев?!

— Сейчас все внимание переключили на платья. Это сложное производство, которое охватывает множество разных сфер: дизайн, организация пошивочных площадей, выбор тканей, логистику, IT-технологии, оплату, маркетинг… Понимаю, что с декабря выпустить свыше семи десятков наименований нам удалось только благодаря помощи блаженной Ксении. Сегодня мы доставляем наши платья на очень выгодных условиях в 90 городов России: на дом, с бесплатной примеркой и на выбор из пяти изделий (что не подходит, сразу возвращается курьеру). Если не подошло вообще ничего (хотя это редкость), оплата курьеру составляет всего 150 рублей.

— В ваши платья влюбляешься сразу. Есть секретный ингредиент?

— Стараемся создавать изделия вне времени, вне трендов: чтобы они хорошо сидели, были качественно сделаны и не уничтожали индивидуальность. Наши платья покупают не только православные, но и мусульманки, и ищущие Бога женщины, которые не хотят пошлости. И, быть может, мы станем той важной малюсенькой ступенькой, которая приблизит их ко Всевышнему. Купят платье, прочтут название, заинтересуются, кто такая святая блаженная Ксения…

А еще прочтут у нас на веб-сайте ksenyushka.ru или на страницах в соцсетях советы православного психолога, рассуждения косметолога о том, как с помощью недорогих средств ухаживать за собой. Мы же непрерывно общаемся с покупательницами (через call-центр), прислушиваемся к их просьбам в соцсетях, к их советам и даже к их настроению. Стали отшивать больше однотонных платьев, на многих моделях сделали пуговки спереди, чтобы мамочкам было удобно кормить детей, ­работаем над расширением размерного ряда, собираемся выпускать линию для миниатюрных. У нас запрашивают одежду для матушек, регентов и студенток православных учебных заведений. Пока не все сделано, но мы никого не забываем.

Коллега недавно выслала фотографии, на которых муж ее на руках держит. «Ксенюшка чудеса творит. В ваши платья стала одеваться – муж меня на руках носит! А до этого – только на свадьбе».

— Прибыль-то вас интересует? Или достаточно благодарности?

— Производство одежды, конечно, не добыча полезных ископаемых, но бизнес самодостаточный. Пока о серьезной прибыли говорить рано, но развиваемся с Божией помощью лучше, чем предполагали.

— А как быть с конкуренцией? Ведь платья для православных шьете не только вы…

— Я называю конкурентов соработниками. Рада, что они есть. Если будет больше — создадим на рынке серьезную конкуренцию раскрученным маркам, у которых нет нравственных ориентиров. Ведь есть одежда и «раздежда». И, как ни крути, выбирая одежду, мы выбираем поведение.

Записала Екатерина Моисеенко

Опубликовано: №15 (628) август, 2017 г.