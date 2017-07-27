ОСТРОВ ПАСХИ ПОД ТАРУСОЙ

Каждому приходу – свой детский лагерь

В будущем году православный лагерь «Ратная Застава» отметит 15-летие. Его устроители накопили столь серьезный опыт в организации детского летнего отдыха, что готовы поделиться не только знаниями, но даже собственными земельными угодьями. Совершенно безвозмездно! Зачем? Это корреспондент «ПМ» выяснил у директора лагеря (кстати, отца шестерых детей) Константина Поварова, когда приехал на специально построенную для детей сельскую турбазу «Остров Пасхи» в Калужской области.

Первое, что поразило, – размеры земельного участка. Лагерь на пяти гектарах (два из которых у организаторов в собственности) увидеть доводится нечасто. При одной только мысли, во что может стать покупка и последующая эксплуатация подобной недвижимости, энтузиазм, по идее, должен иссякнуть. Но Константин Сергеевич делится секретом, как действовать правильно. Главное – искать участок земли сельхозназначения. Ее рыночная стоимость на порядок ниже предназначенной для индивидуального жилищного строительства.

ЦЕНА СОТКИ СЕЛЬХОЗЗЕМЛИ НАЧИНАЕТСЯ ОТ 250 РУБЛЕЙ

– Моя многодетная семья раньше ютилась в квартире на 72 кв. м, а лагерь арендовал землю, – объясняет Константин Сергеевич. – Теперь у лагеря есть собственная база, а у нашей семьи – 5 гектаров и дома для лагеря общей площадью 500 кв. м. Я не разбогател. Статус мой остался прежним. Просто я знаю, что цена сотки сельхозземли начинается от 250 рублей. Недавно для нового каникулярного проекта «Федоровский Городок» с помощью Деревни путешественника протоиерея Феодора Конюхова выкупили несколько гектаров по цене 1 тыс. руб. за сотку возле Оки в 120 км от МКАД. Земля для православного лагеря в километре от наукограда Протвино стоит 7 тыс. руб. за сотку. А в трех километрах от нас на 12 га обосновалась православная детская деревня «Радужное». Сотка земли в 100 км от Москвы обошлась ее организаторам в 2 тыс. руб. Позже они без значительных затрат перевели землю в разряд индивидуального жилищного строительства. Хотя вот это я как раз делать не рекомендую: слишком большой налог придется платить! Вполне достаточно перевести участок в крестьянско-фермерское хозяйство.

ТАКОЙ ПОДХОД – МОЕ НАСТОЯЩЕЕ НОУ-ХАУ. ЭТО ОТВЕТ НА ВОПРОС, КАК В НАШЕ ТРУДНОЕ ВРЕМЯ ЖИТЬ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ, КАК РАССЕЛИТЬ НАРОД ИЗ ТЕСНЫХ КВАРТИР.

На большей части земли растут злаки. Поле похоже на травяной ковер. На меньшей территории, непосредственно отведенной под лагерь, тщательно подстрижена трава (для борьбы с клещами). Кудахчут куры, по полю бегают кролики.

В гостевом доме помещаются 80 человек – дети и педагоги. Ребята живут в комнатах с двухэтажными деревянными кроватями, туалет и душ в каждой спальне. Столовая – отдельным зданием, там же проходят занятия. В другой постройке – медицинский изолятор: пока родители едут за прихворнувшим чадом, ребенок с остальными не контактирует. В лагере, рассказывает нам Лариса Евгеньевна, супруга директора «Ратной Заставы», преподаватель французского языка, врач работает круглосуточно. К счастью, в этом году изолятор пустует.

На улице вижу несколько туалетов и умывальники. Оказывается, это гостевые – для визитеров из дружественных лагерей, которые всегда могут здесь разбить палатки.

В лагере гостей действительно ждут и даже готовы бесплатно предоставить им землю. Как на время – для некоммерческих каникулярных проектов, так и насовсем – подарить гектар со всеми коммуникациями для постройки православного кадетского корпуса. Конечно, это подспорье для любого начинающего приходского лагеря.

– Но зачем это нужно вам? – интересуюсь у Константина Поварова. – Ведь пригласить детей в свой лагерь на коммерческой основе гораздо выгоднее.

– Мы так давно работаем, что в рекламе не нуждаемся, а в отдыхающих недостатка нет. Я за православные лагеря в самых разных епархиях. Православные лагеря – не конкуренты друг другу! Поэтому мы готовы делиться как опытом, так и земельными участками. Такие лагеря востребованы, и сейчас их открывается достаточно. Огорчает только, что в большинстве случаев это инициатива снизу, а не сверху.

С ЧЕГО НАЧАТЬ Три важных совета по организации детского летнего отдыха от Константина Поварова

1. Если ваша цель не бизнес, а решение проблемы отдыха детей своего прихода или братства, необходимо заручиться поддержкой Отдела по организованному православному отдыху, паломничеству и православному туризму Московской областной епархии. 2. Официально именовать затеянное предприятие стоит не лагерем, а семейным отдыхом, семейным сбором или сельским туризмом. По словам директора, это избавит организатора от многих юридических проблем. «В этом случае мы не обязаны оповещать контролирующие органы о начале своей работы, – говорит К. С. Поваров. – Лично я с началом сезона исключительно по собственному желанию оповещаю администрацию района, на территории которого мы находимся, о начале работы и сообщаю, что буду не против, если ко мне заглянет участковый полицейский. На этом все. В противном случае наваливается еще больший объем забот. А их и без того хватает». 3. Когда технически вы будете готовы разместить в лагере детей: купите землю, проведете свет и воду, построите жилой корпус или закупите палатки, – пора думать, где найти педагогов и вожатых и чем вы займете детей – спортом, языками, музыкой, а быть может, увлечете археологией.

Сайт «Ратной Заставы»: detstvo-detstvo.ru

Рекомендации Епархиального отдела по организованному православному отдыху,

паломничеству и православному туризму по устройству объектов православного отдыха на 2017 год

Мария Максимова

Опубликовано: №13 (626) июль, 2017 г.