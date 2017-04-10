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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА «ЛЕТО ГОСПОДНЕ»

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Автор: Дата: Литература

Награды юным литераторам-лауреатам впервые вручил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

В заочном туре третье по счету творческое состязание молодых литераторов собрало свыше 1200 работ из разных регионов России. Эксперты премии тщательно выбирали финалистов, 36 из которых были приглашены в Москву. За четыре проведенных в столице дня школьники написали работу очного тура, посетили мастер-классы с участием поэтов и писателей из Литературного института им. Горького, побывали в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

Святейший Патриарх Кирилл награждает победителя конкурса. В церемонии приняли участие кадеты 8–9-х классов школы № 1861 «Загорье»

Святейший Патриарх Кирилл награждает победителя конкурса. В церемонии приняли участие кадеты 8–9-х классов школы № 1861 «Загорье»

Дипломы и ценные подарки на торжественной церемонии, которую 28 марта возглавил Святейший Патриарх Кирилл, получили 15 школьников шестых – одиннадцатых классов. Воспитание нового поколения в духе приверженности отечественной словесности, книге Его Святейшество считает одной из важнейших задач Церкви. В напутственном слове, обращенном к школьникам из самых разных уголков нашей страны, он отметил, что все наши таланты – от Бога и нельзя, будучи одаренным, зарывать их в землю. Греховно и безответственно не развивать таланты каждый день, отметил Предстоятель Русской Православной Церкви.

Сергей Арутюнов

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