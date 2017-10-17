ПОЛУШКИ ДЛЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Энтузиасты помогают незрячим «увидеть» лики святых
Создатели проекта – Олег и Виктория Зон – семейная пара, прекрасно дополняющая друг друга. Олег – талантливый художник-скульптор, кропотливо работающий в технике скульптурной резьбы по дереву, и очень скромный человек. Виктория – эдакий везде успевающий «вечный двигатель».
Именно она показала будущему епископу Бронницкому Парамону одну из работ Олега, и это событие стало судьбоносным:
– Идея проекта родилась после моего знакомства с сейчас уже епископом Бронницким Парамоном, наместником Донского монастыря, – вспоминает Виктория. – Я показала ему икону, которая впоследствии была передана в храм Казанской иконы Божией Матери в Пучкове, где окормляют слепоглухих (о тамошнем доме слепоглухих «ПМ» рассказывала в материале «Выход есть» в 14 (603) номере за прошлый год. – Прим. ред.). Впервые увидев резную икону, владыка спросил: «А почему вы не хотите найти практическое применение этим иконам? Ведь рельефный образ – это не только красиво, но и полезно». Я была безумно удивлена, потому что считала, что иконы нельзя трогать руками, к ним можно только прикладываться, но батюшка (тогда он еще не был архиереем) сказал, что это не так. Так и возникла задача: помочь людям увидеть икону… руками.
ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА ОБШИРНА: НА СЕГОДНЯ УЖЕ УДАЛОСЬ ПЕРЕДАТЬ 23 ТАКТИЛЬНЫЕ ИКОНЫ В 20 ХРАМОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ НА СОЗДАНИЕ ОДНОЙ ИКОНЫ В СРЕДНЕМ УХОДИТ ДВА МЕСЯЦА, ВЕДЬ РАБОТА ПОЛНОСТЬЮ РУЧНАЯ
К этому моменту уже несколько икон работы Олега пребывали в храмах, куда были переданы отдельными благотворителями. Но эти иконы не рассматривались как инклюзивные, для людей с ограниченными возможностями они были вне доступа. Все это пришло позднее.
«Через полгода после того разговора с отцом Парамоном мы передали две первые иконы, тем самым официально открыв наш проект. Это было 31 июля 2014 года. А в следующем году проект „Увидеть икону“ представили на фестивале „Пасхальный дар“, где мы создали инклюзивную площадку. Там демонстрировались тактильные иконы. Там же состоялся и благотворительный аукцион, который удостоил своим посещением Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После этого о нас узнали, у нас появилась хоть какая-то поддержка», – говорит Виктория.
В ближайших творческих планах художника создание трех икон: святителя Луки Крымского для Пятигорской и Черкесской епархии, преподобного Аристоклия, старца Афонского и Московского чудотворца, для одного из храмов в столичном викариатстве Новых территорий, и образа Спасителя, который будет передан в детский дом. Все проекты нуждаются в финансировании, ведь постоянных спонсоров нет. Зато по всей стране есть тысячи людей, которые уже смогли увидеть иконы руками.
Сейчас проект существует исключительно за счет благотворителей. Денег на мастерскую пока нет, Олег работает дома. На создание одной иконы у него уходит в среднем два месяца, ведь работа полностью ручная. Присуща ей и совершенно уникальная специфика. Так, для образа Божией Матери «Всех скорбящих Радость (с грошиками)», которую передали в кафедральный соборный Храм Христа Спасителя, долго искали настоящие полушки времен Александра II и Николая I.
Пелагея Тюренкова
Фото Виктории Зон и Татьяны Межневой
Опубликовано: №19 (632) октябрь, 2017 г.
КУДА И КОГДА ПЕРЕДАНЫ ТАКТИЛЬНЫЕ ИКОНЫ
Храм Святого Праведного Иоанна Кронштадтского в Жулебине, г. Москва – икона Божией Матери «Споручница грешных», 2009 год.
Воскресенский женский монастырь, г. Муром – Феодоровская икона Божией Матери, 2012 год.
Богоявленский храм, с. Паниковец, Задонский район, Липецкая область, Липецкая епархия – Ватопедская икона Божией Матери, 2012 год.
Храм при одной из московских больниц – икона Спасителя «Добрый Пастырь», 2013 год.
Свято-Троицкий храм, Патриаршее подворье Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского монастыря, поселок Приазовский, Темрюкского района Краснодарского края – Ватопедская икона Божией Матери, 2013 год, образ Спасителя, 2014 год.
Храм Казанской иконы Божией Матери в селе Пучково, Троицкий округ, Одигитриевское благочиние – Донская икона Божией Матери и образ прп. Сергия Радонежского, 2014 год.
Вознесенская церковь с. Дудино, Тверская область, Тверская и Кашинская епархия – Толгская икона Божией Матери, 24 апреля 2015 года.
Храм Ксении Петербургской, г. Сарапул, Удмуртия, Ижевская и Удмуртская епархия – образ Архистратига Михаила, 16 мая 2015 года.
Приозерский дом-интернат в строящийся храм в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, г. Приозерск, Выборгская и Приозерская епархия – Кипрская икона Божией Матери, 29 мая 2015 года.
Катерлезский Георгиевский монастырь, г. Керчь, АК Крым, Феодосийская и Керченская епархия – икона св. вмч. Георгия Победоносца, 18 июля 2015 года.
Храм Казанской иконы Божией Матери в селе Пучково, Троицкий округ, Одигитриевское благочиние – икона Святой Блаженной Матроны Московской (50Х100 см), 11 сентября 2015 года.
Успенский храм города Кашира – икона св. блаж. Матроны Московской, сентябрь 2015 года.
Михаило-Архангельский храм, город Новочеркасск, Ростовская-на-Дону и Новочеркасская епархия – икона святого равноапостольного князя Владимира, 9 декабря 2015 года.
Храм свв. апп. Петра и Павла при РПГУ им. Герцена, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская епархия – икона Божией Матери «Скоропослушница», 9 февраля 2016 года.
Кафедральный соборный Храм Христа Спасителя, Москва – икона Божией Матери «Всех Скорбящих Радость с грошиками», 27 мая 2016 года.
Храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской, г. Смоленск, Смоленская митрополия – Смоленская икона Божией Матери, 31 мая 2016 года.
Храм св. вмч. Георгия Победоносца, г. Воронеж, Воронежская митрополия – икона св. блаж. Матроны Московской, 15 июня 2016 года.
Богоявленский храм, г. о. Химки, Московская (областная) епархия – икона св. блаж. Матроны Московской, 18 июля 2016 года.
Храм преподобного Иринарха, пос. Борисоглебский, Переславская епархия – Игоревсая икона Божией Матери, 3 декабря 2016 года.
Храм Космы и Дамиана в Шубине, Москва – икона Спасителя, 18 января 2017 года.
Храм явления Божией Матери прп. Сергию Радонежскому, подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, Сергиев Посад – икона Божией Матери Кипрская, 6 сентября 2017 года.