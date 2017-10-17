ПОЛУШКИ ДЛЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Энтузиасты помогают незрячим «увидеть» лики святых

Создатели проекта – Олег и Виктория Зон – семейная пара, прекрасно дополняющая друг друга. Олег – талантливый художник-скульптор, кропотливо работающий в технике скульптурной резьбы по дереву, и очень скромный человек. Виктория – эдакий везде успевающий «вечный двигатель».

Именно она показала будущему епископу Бронницкому Парамону одну из работ Олега, и это событие стало судьбоносным:

– Идея проекта родилась после моего знакомства с сейчас уже епископом Бронницким Парамоном, наместником Донского монастыря, – вспоминает Виктория. – Я показала ему икону, которая впоследствии была передана в храм Казанской иконы Божией Матери в Пучкове, где окормляют слепоглухих (о тамошнем доме слепоглухих «ПМ» рассказывала в материале «Выход есть» в 14 (603) номере за прошлый год. – Прим. ред.). Впервые увидев резную икону, владыка спросил: «А почему вы не хотите найти практическое применение этим иконам? Ведь рельефный образ – это не только красиво, но и полезно». Я была безумно удивлена, потому что считала, что иконы нельзя трогать руками, к ним можно только прикладываться, но батюшка (тогда он еще не был архиереем) сказал, что это не так. Так и возникла задача: помочь людям увидеть икону… руками.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА ОБШИРНА: НА СЕГОДНЯ УЖЕ УДАЛОСЬ ПЕРЕДАТЬ 23 ТАКТИЛЬНЫЕ ИКОНЫ В 20 ХРАМОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ НА СОЗДАНИЕ ОДНОЙ ИКОНЫ В СРЕДНЕМ УХОДИТ ДВА МЕСЯЦА, ВЕДЬ РАБОТА ПОЛНОСТЬЮ РУЧНАЯ

К этому моменту уже несколько икон работы Олега пребывали в храмах, куда были переданы отдельными благотворителями. Но эти иконы не рассматривались как инклюзивные, для людей с ограниченными возможностями они были вне доступа. Все это пришло позднее.

«Через полгода после того разговора с отцом Парамоном мы передали две первые иконы, тем самым официально открыв наш проект. Это было 31 июля 2014 года. А в следующем году проект „Увидеть икону“ представили на фестивале „Пасхальный дар“, где мы создали инклюзивную площадку. Там демонстрировались тактильные иконы. Там же состоялся и благотворительный аукцион, который удостоил своим посещением Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После этого о нас узнали, у нас появилась хоть какая-то поддержка», – говорит Виктория.

В ближайших творческих планах художника создание трех икон: святителя Луки Крымского для Пятигорской и Черкесской епархии, преподобного Аристоклия, старца Афонского и Московского чудотворца, для одного из храмов в столичном викариатстве Новых территорий, и образа Спасителя, который будет передан в детский дом. Все проекты нуждаются в финансировании, ведь постоянных спонсоров нет. Зато по всей стране есть тысячи людей, которые уже смогли увидеть иконы руками.

Сейчас проект существует исключительно за счет благотворителей. Денег на мастерскую пока нет, Олег работает дома. На создание одной иконы у него уходит в среднем два месяца, ведь работа полностью ручная. Присуща ей и совершенно уникальная спе­цифика. Так, для образа Божией Матери «Всех скорбящих Радость (с грошиками)», которую передали в кафедральный соборный Храм Христа Спасителя, долго искали настоящие полушки времен Александра II и Николая I.

Пелагея Тюренкова

Фото Виктории Зон и Татьяны Межневой

Опубликовано: №19 (632) октябрь, 2017 г.