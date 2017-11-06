ПОРАБОТАЛ С ОГОНЬКОМ

Как москвич Кирюха Дальний Восток тушил
Мальчишки нашего поколения, нынешние 35-летние, еще мечтали стать летчиками и космонавтами. Но в результате в моем поистине огромном дружеском окружении есть всего один летчик, Кирюха. Парень с детства бредил самолетами и даже самостоятельно собрал аэроплан из подручных материалов.
Помню, год назад он катал нас над Подмосковьем. Над соснами, но под облаками. На официальном языке это называется «малая авиация», а в жизни это смесь адреналина, романтики и стопроцентной незабываемости.
Сейчас Кирюха вернулся из четырехмесячной командировки на Дальний Восток. Почти сто вылетов за лето. Чуть было не написала «боевых», потому что фото, которые он, смеясь, показывает друзьям, оставляют именно такое впечатление.
ГОРЯТ ЛЕСА. КЛУБЫ ЧЕРНОГО ДЫМА ПОЖИРАЮТ ОТДЕЛЬНЫЕ ЛЕСНЫЕ ТОЧКИ, ИЛИ ПОЛЯНЫ, ИЛИ ОГРОМНЫЕ ОСТРОВА: ТУТ УЖ – НАСКОЛЬКО БЫСТРО СПОХВАТИЛИСЬ И КАК СЛАЖЕННО ДЕЙСТВОВАЛИ.
Самые распространенные причины пожаров – грозы и молнии, оставленные в лесу окурки и стекляшки (даже пластиковая бутылка, в которую попал луч солнца, может загореться!) и грязные махинации, когда лес поджигают специально, чтобы он обуглился, был списан, потом обработан и продан как первоклассный материал в Китай.
Подъем в воздух – единственная возможность быстро зафиксировать точку возгорания и принять меры. Но в воздухе есть порывы ветра, непроглядный туман, дожди стеной. Все это составляет сильнейший риск для маленького самолета и пилота, которые летят спасать свою Родину. Не малую, здесь, в Москве, путем подписания какой-нибудь петиции, а далекую, почти безлюдную, где слово «спасение» часто идет в связке с «ценой жизни».
Пилот сам переливает обычное автомобильное топливо в 35-литровые канистры и, забравшись на крыло самолета, вручную вливает его в бак. Вместо взлетной полосы – грунтовка, часто некошеная.
Это очень краткий пересказ того, чем поделился с нами молодой москвич Кирюха. Свои героические селфи он не выкладывает в Инстаграм. И пока еще ничего не слышал о «Матильде».
Пелагея Тюренкова
Опубликовано: №20 (633) октябрь, 2017 г.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 ВЕЛИЧАЙШИХ МОСКОВСКИХ ПОЖАРОВ. От копеечной свечи