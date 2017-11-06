ПОРАБОТАЛ С ОГОНЬКОМ

Как москвич Кирюха Дальний Восток тушил

Мальчишки нашего поколения, нынешние 35-летние, еще мечтали стать летчиками и космонавтами. Но в результате в моем поистине огромном дружеском окружении есть всего один летчик, Кирюха. Парень с детства бредил самолетами и даже самостоятельно собрал аэроплан из подручных материалов.

Помню, год назад он катал нас над Подмосковьем. Над соснами, но под облаками. На официальном языке это называется «малая авиация», а в жизни это смесь адреналина, романтики и стопроцентной незабываемости.

Сейчас Кирюха вернулся из четырехмесячной командировки на Дальний Восток. Почти сто вылетов за лето. Чуть было не написала «бое­вых», потому что фото, которые он, смеясь, показывает друзьям, оставляют именно такое впечатление.

ГОРЯТ ЛЕСА. КЛУБЫ ЧЕРНОГО ДЫМА ПОЖИРАЮТ ОТДЕЛЬНЫЕ ЛЕСНЫЕ ТОЧКИ, ИЛИ ПОЛЯНЫ, ИЛИ ОГРОМНЫЕ ОСТРОВА: ТУТ УЖ – НАСКОЛЬКО БЫСТРО СПОХВАТИЛИСЬ И КАК СЛАЖЕННО ДЕЙСТВОВАЛИ.

Самые распространенные причины пожаров – грозы и молнии, оставленные в лесу окурки и стекляшки (даже пластиковая бутылка, в которую попал луч солнца, может загореться!) и грязные махинации, когда лес поджигают специально, чтобы он обуглился, был списан, потом обработан и продан как первоклассный материал в Китай.

Подъем в воздух – единственная возможность быстро зафиксировать точку возгорания и принять меры. Но в воздухе есть порывы ветра, непроглядный туман, дожди стеной. Все это составляет сильнейший риск для маленького самолета и пилота, которые летят спасать свою Родину. Не малую, здесь, в Москве, путем подписания какой-нибудь петиции, а далекую, почти безлюдную, где слово «спасение» часто идет в связке с «ценой жизни».

Пилот сам переливает обычное автомобильное топливо в 35-литровые канистры и, забравшись на крыло самолета, вручную вливает его в бак. Вместо взлетной полосы – грунтовка, часто некошеная.

Это очень краткий пересказ того, чем поделился с нами молодой москвич Кирюха. Свои героические селфи он не выкладывает в Инстаграм. И пока еще ничего не слышал о «Матильде».

Пелагея Тюренкова

Опубликовано: №20 (633) октябрь, 2017 г.

