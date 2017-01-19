Зачем разведчик «Бекас» каждый год возвращается в храм на Таганке

19 января в праздник Богоявления Господня отмечает свой день рождения известный москвич — актер театра и кино, поэт, музыкант Михаил Ножкин. В этом году народному артисту РСФСР исполнилось 80 лет.

Детство Михаила Ножкина прошло на Таганке. Семья будущего народного артиста ютилась в коммуналке при военном госпитале (бывшей Яузской больнице), в котором работала медсестрой его мать. Кстати, здесь в пятилетнем возрасте, выступая перед ранеными бойцами, и дебютировал маленький Миша.

Недалеко расположен храм Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе. В этой церкви 80 лет назад актера крестили — в честь Михаила Архангела, предводителя воинства небесного. Возможно поэтому среди главных ролей артиста в кино так много защитников Отечества.

В эту странную церковь Михаил Иванович приезжает каждый год в день своего рождения, чтобы помолиться за Литургией на праздничном богослужении. Что ни говори – повезло родиться на Крещение.

Справка:

Зрителю Михаил Ножкин знаком по ролям в таких фильмах как «Ошибка резидента» и «Судьба резидента» («Бекас»), киноэпопее «Освобождение» (лейтенант Ярцев), телесериалу «Хождение по мукам» (Вадим Рощин) и другим лентам. Ко многим фильмам, в которых Михаил Иванович снимался, он сам написал тексты песен. Его хиты – «Последний бой», «Честно говоря», «Последняя электричка», «Девчонка-проказница», распевала вся страна.

Мария Максимова

Источник: Телеканал «Культура»