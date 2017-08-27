ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ

К хулиганам – в домашних тапочках

Нравы в начале 1990-х годов в Тюмени, где я учился в университете, были такими, что люди спокойно стреляли друг в друга в центре города. Мы с моим партнером по секции бокса и с нашим старостой Пашей стипендию ходили получать вместе, чтобы по дороге ее не отняли. А когда у нас появился свой маленький бизнес, вопрос о приобретении оружия встал очень остро.

Но оружие мы так и не купили, чему я искренне рад: защиты от него мало, а проблем очень много. Оружие никого не делает героем. Пока в руки его не возьмет мужчина, это просто кусок железа. Когда вы его достали – назад пути нет. Мир для вас невозможен, а к войне вы не готовы. Если что-то пойдет не так, скорее всего, вас убьют.

Это только в красивых фильмах злодеи начинают валять дурака и дают себя победить. В жизни преступники всегда готовы к самому жесткому и неожиданному повороту, готовы и умеют применять оружие. Они – хищники на охоте, а вы – жертва. Если жертву увешать с ног до головы оружием, ничего не изменится.

Чтобы противостоять злу, огнестрел не нужен.

Как-то раз мой друг – бывший главный тренер сборной России по карате Георгий Хижняков – в одиночку разогнал человек сорок с цепями и палками, когда те пришли громить спортивную базу, где молодежная сборная России готовилась к европейскому чемпионату. Он вышел к хулиганам в домашних тапочках и так на них наорал, что те, побросав цепи и биты, в ужасе разбежались. И честь спортивную отстоял, и ученикам продемонстрировал, что значит боевой дух.

А пули ловить зубами никто не умеет. Поэтому оружие у меня давно только одно – молитва. Все под Богом ходим! И я знаю, что без Его произволения волос с моей головы не упадет. И когда злодеи смотрят мне в глаза, я улыбаюсь им в ответ.

Денис Ахалашвили

Опубликовано: №16 (629) август, 2017 г.

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