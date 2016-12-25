

Протоиерей Артемий Владимиров о минувшем годе и о добрых ожиданиях

Приближающееся Рождество Христово обращает умы и сердца к Богомладенцу Иисусу, Которого ветхозаветные пророки называли Чаянием языков – Надеждой народов. Он, вечный и всемогущий Бог, восприняв нашу природу, обновил Собой небо и землю. Спаситель посредством Креста и Воскресения вдохнул в истлевшие людские силы эликсир вечной жизни – благодать Святого Духа. Эта жизнетворная энергия Божества снизошла на апостолов в пятидесятый день по восстании Господа из Гроба и поныне бьет неиссякаемым ключом в семи Таинствах Православной Церкви. Пребывая в ее спасительном лоне, мы духовными очами созерцаем Господа Иисуса, принадлежим Ему душой и телом, служим духом, вступаем в теснейшее общение посредством святой Евхаристии, вкушая Пречистые Тело и Кровь Христовы.

Отрезвление в турбулентности

Спаситель «вчера и сегодня, и во веки Тот же» (Евр. 13, 8), в Его ведении «времена и годы» (Гал. 4, 10), Он «низлагает царей и поставляет царей» (Дан. 2, 21) Он «содержит всяческая глаголом силы Своея» (Прем. гл. 1, ст. 7). Мы чаем, с верой ждем Второго славного Христова Пришествия и праведного Суда Искупителя над народами с последующим воздаянием «каждому по делам его». Будучи сынами света, ученики Христовы призваны блюсти себя от «всякой скверны плоти и духа» (2 Кор. 7, 11) более того, мы должны украшать себя добродетелями, чтобы наследовать спасение и, получив право жительства в горнем Иерусалиме, вечно ходя в свете Агнца во Царствии Его. Замечательно, что Божественную литургию святой праведный Иоанн Кронштадтский называл «рычагом», который приводит в движение народы земли, а священника всероссийский батюшка именовал «апокалиптическим ангелом Господа Вседержителя».

Все сказанное убеждает нас, что покаянный и молитвенный подвиг христианина имеет значение для судеб целого мира. Не существует «эгоизма личного спасения», как иногда изволят высказываться светские эксперты в области религиозной психологии. Мы все нужны друг другу и связаны «круговой порукой добра». Очищение собственной души от окалины греха – наиважнейшее для всего человечества дело. А значит, Церковь есть воистину несущая конструкция Вселенной, а Христово учение – подлинная вертикаль, в соответствии с которой мы можем ставить диагноз нравственному состоянию мирового сообщества в целом и отдельному народу в частности.

Что же принес нам 2016-й год, и чего мы можем ожидать от года следующего?

Я ни в коей мере не являюсь ни аналитиком, ни обозревателем политических, экономических и прочих земных аспектов жизни нашей страны. Но как пастырь, христианин и гражданин своего любимого Отечества, конечно же, пристально слежу за всем происходящим и признаюсь, что судьбы России в моих ежедневных думах и молитвах занимают основное место. Уходящий год стал не менее напряженным для нашей Родины, чем два предыдущих, когда после вхождения Крыма в состав России Запад вступил с нами в открытую конфронтацию. Однако, к огорчению оппонентов, Русский мир, по Божиему Провидению, продолжал укрепляться и расширяться, самым красноречивым свидетельством чего стало триумфальное шествие во всех частях света так называемого Бессмертного полка в пасхальные майские дни. Спонтанная всенародная инициатива говорит о росте духовного и нравственного самосознания нации, и прежде всего, государствообразующего русского народа.

Не менее значимым оказался всеукраинский крестный ход, приуроченный ко дню празднования памяти Крестителя Руси – святого равноапостольного князя Владимира. Это удивительное шествие десятков тысяч людей с запада и востока многострадальной Украины показало: Православие остается единственным духовным ферментом общества, а радикальные политические настроения – всего лишь уродливая накипь. Угар уже начинает уступать место болезненному, но спасительному отрезвлению той части населения, которая оказалась зомбирована ложью.

Оклеветанная западным сообществом Россия и ее Президент стали, несомненно, главным предметом внимания в турбулентном во многих отношениях уходящем году. Вопреки отлаженным иезуитским политтехнологиям пытавшийся изолировать Россию и превратить ее в мирового изгоя Запад вынужден признать: без нашей державы уже невозможно решить ни одного вопроса международной политики, будь то борьба с терроризмом или нефтяные котировки. Всем ныне ясно: провиденциальная роль России как гаранта мира и справедливости на нашей планете вновь стала фактом, как бы к нему ни относились политические элиты Запада и Востока. Косвенным подтверждением тому могут служить дипломатические встречи Святейшего Патриарха Кирилла с Римским Папой и Королевой Великобритании. Несомненно, Запад воспринимает Предстоятеля нашей Церкви как выразителя чаяний Русского мира.

Хватит обижаться за державу

В эти дни завершается эпохальная битва сирийцев за освобождение города Алеппо от террористических банд сатанинского ИГИЛ (запрещенная в России организация – Прим. Ред.) Даже обывателю понятно, кто на самом деле противостоит там друг другу… Победа поддерживаемой российскими воздушно-космическими силами сирийской армии означает коренной перелом в мировом политическом раскладе. Уходит в небытие антихристианская однополярная модель. Утверждавший в течение почти тридцати лет приоритет грубой силы и циничной лжи вчерашний гегемон, видимо, сдает позиции, хотя сам отказывается этому верить. Мы вступаем в новую фазу мирового развития, главной особенностью которого станут интеграционные евразийские процессы и формирование национальных элит, приходящих на смену политическим марионеткам. Именно крымский референдум явился катализатором этих изменений, а гражданское мужество крымчан и решимость нашего Президента задали вектор последующих событий.

Выполняя волю священноначалия в отношении миссионерского служения, мне много приходится путешествовать по российским регионам. Уходящий год утвердил меня в мысли: наша молодежь справится со всеми вызовами современности. Это подтверждается назначением на пост нового министра образования Ольги Васильевой – женщины интеллигентной, благородной и в высшей степени подготовленной. Посещая светские школы, я вижу, что в подавляющем большинстве наши старшеклассники растут патриотами. Они мотивированы на учебу и чувствуют ответственность перед родителями за собственное будущее. Думаю, здесь главная заслуга принадлежит учителям-энтузиастам и православным священникам, тесно сотрудничающим с педагогами.

Сказанное вновь подтверждает общее наблюдение: Россия встает с колен, постепенно освобождается от зависимости и пленения предыдущих десятилетий, когда «обида за державу» звучала основным эмоциональным лейтмотивом нашей жизни. Развернувшаяся по почину Патриарха противоабортная деятельность как в законодательном Собрании, так и на местах, отражает глубинные процессы, суть которых – сопротивление злу на всех уровнях бытия…

Умножайте благо

Какие ожидания мы связываем с наступающим годом? Преимущественно мажорные. Хочется надеяться, что противостояние Соединенных Штатов и России сменится разумным курсом на взаимно прагматичные, здоровые отношения, преследующие одну цель – стабилизацию международных отношений. Мы верим, что чуждая логике иррациональная враждебность киевских властителей к России окажется упразднена вместе с переформатированием управленческих структур молодого украинского государства, связанного с Россией общностью не только этнической, но и духовной.

Что касается нашей внутренней жизни, главное – каждому сосредоточить все силы на служении – бескорыстном и жертвенном. Наш девиз: «С молитвой к Богу и с любовью к людям»… Разумные ищут не земных утех, а Небесного Царствия и правды его; тогда, по слову Верховного Мздовоздаятеля, и все прочее непременно приложится, ибо «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью» (2 Кор. 9:8).

Сокровище наше – народившийся Христос, почивающий в воловьих яслях младенческим сном. Закрыты Его человеческие очи, но «не воздремлет, ниже уснет Храняй Израиля» (Пс. 120, 4)… Господь испытует сокровенные уголки душ человеческих, Он прозирает наши тайные мысли и намерения, «все обнажено и открыто пред очами Его» (Евр. 4, 13). Божественный взор Иисусов исполнен вечных правды и милости, теплыми лучами льющихся в наши сердца. Проносятся мгновенья, минуты, часы, дни, месяцы и годы, а Богомладенец «прекраснее сынов человеческих» (Пс.44:3).

Пусть же наступающий год станет для нас временем богопознания и богообщения, временем покаяния и молитвы, временем умножения благих дел во славу Божию. Тогда, еще находясь в потоке времени, мы явственно ощутим дыхание вечности, полог которой всегда раскрыт над нашей головой. И Господь не будет представляться нам бесконечно далеким и недостижимым, потому что Он почивает в простых и незлобивых сердцах во исполнение слов Своего обетования: «Аз есмь с вами, и никто же на вы» (кондак праздника Вознесения).

Протоиерей

Артемий Владимиров,

духовник Алексеевского женского монастыря, член Союза писателей России

Опубликовано: №23 (613) декабрь, 2016 г.