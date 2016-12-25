РОЖДЕСТВО БЕЗ ХРИСТА?

Спор двух календарей

В преддверии праздника Рождества Христова вновь раздаются голоса, призывающие отказаться от Юлианского календаря в пользу Григорианского, дабы праздновать день пришествия в мир Богомладенца Христа по новому стилю всем миром и уже в непостное святочное время отмечать Новый год.

Действительно, нередко церковный и гражданский календари находятся в диссонансе друг с другом: когда один призывает к покаянию, второй насаждает веселье. Привести к единому знаменателю два разных по духу и содержанию календаря трудно. Окончание Рождественского поста до Нового года едва ли улучшит религиозную жизнь. Кто сохранял пост в новогодние праздники, тот будет поститься и в любое другое время, кто же пренебрегал постом, тот будет игнорировать его вне зависимости от церковного летоисчисления.

Едва ли единовременное празднование Рождества Христова будет способствовать христианскому единению. Не стоит преувеличивать религиозное значение Рождества для западного мира. Для многих это – сего лишь повод отдохнуть, устроить вечеринку, сходить на шопинг и воспользоваться рождественскими скидками.

В англоязычных странах все более распространяется тенденция слово «Christmas» заменять на Xmas, реже Xday, т.е. вычеркивать имя Божие.

В англоязычных странах все более распространяется тенденция слово «Christmas» – Рождество Христово – заменять на Xmas, реже Xday, т.е. вычеркивать имя Божие. Исследования 2014 года, проведенные британскими специалистами для Библейского общества, показали, что дети и их родители все хуже знают содержание Ветхого и Нового Заветов. Почти треть опрошенных детей признались, что не знают о том, что в Библии рассказывается история рождения Иисуса Христа. Примерно такое же число опрошенных никогда не слышали про Адама и Еву или про распятие. Некоторые путали библейские сюжеты с популярными сказками или фильмами.

Сейчас же необходимо более всего заботиться о том, чтобы люди не забыли Христа, иначе в скором времени будет совершенно неважно, когда Церковь будет праздновать рождение Спасителя мира, о Котором не помнит мир и почитает Его на уровне сказаний и легенд.

Священник Евгений Морозов

Опубликовано: №23 (613) декабрь, 2016 г.