СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ ПОМОГ…

…а Куросаки Ичиго не справился

Как-то раз звонят друзья: «Съездишь с нашим Егором на марафон? Мы сами не можем, работа, а он бежит первый раз – волнуемся». Егор учится в четвертом классе и, хоть и занимается в секции единоборств, никогда еще не бегал кроссы по 9 километров, да еще со взрослыми. На марафоне были ограничения по возрасту – 12 лет, но десятилетний Егор упросил, чтобы его взяли.

И вот марафон. Егор с группой ребят из своей секции бежал в конце колонны. Я ехал за ними на велосипеде, вез вещи и воду. Первые три километра мальчики шутили, смеялись и, несмотря на предупреждения тренера беречь дыхание, вели себя крайне легкомысленно. Поэтому до финиша добежали не все. Когда осталось бежать километра полтора, силы у моего марафонца закончились. Готовый расплакаться, Егор на бегу повернул ко мне жалобное лицо и выдохнул: «Не могу больше, у меня ноги сильно болят!» У нас с родителями была договоренность: если он силы не рассчитает, сажаю его на велосипед. Спрашиваю: «Поедешь?» У него слезы текут по щекам, но решительно мотает головой и бежит. Я стал подбадривать мальчишку, как мог. У Егора есть любимый герой – Куросаки Ичиго из аниме «Блич». Егор даже упросил отца сделать точно такой же, как у Ичиго, деревянный меч в полный рост – меч они выпиливали два дня в гараже.

И вот я бодрым голосом говорю: «Егор! Кто у нас самый сильный? Кто никогда не сдается, не боится никаких врагов и никогда не отступает перед трудностями?» – имея в виду его любимого героя, мультики с которым мальчик смотрит почти каждый день. И вдруг маленький Егор, сжав кулаки, размазывая по щекам слезы, на бегу перекрестился и прокричал: «Мой небесный покровитель – Георгий Победоносец! Вот кто никого не боится и никогда не сдается! Я тоже Георгий и я тоже не сдамся!» Я чуть с велосипеда не упал, услышав такое. Каждый день я слышал от него про Куросаки Ичиго и никогда про Георгия Победоносца, ну разве что в храме, когда ему свечи ставили. А сейчас, когда стало по-настоящему тяжело и трудно, когда почти все друзья уже сошли с дистанции или убежали вперед, Егор вдруг вспомнил своего небесного покровителя.

Потом я смотрел, как маленький, заплаканный, но несдавшийся мальчик Георгий пересек финишную черту, как ему надели на шею медаль и он без сил упал ко мне на руки. Отдышался, всхлипывая, вытер слезы, а потом спросил: «Сейчас всех будут солдатской гречневой кашей кормить, останешься со мной?»

Денис Ахалашвили

Опубликовано: №13 (626) июль, 2017 г.

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