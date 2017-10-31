ВКУСНАЯ ФАМИЛИЯ

Дмитрий Абрикосов: «Хочу увековечить память предков на бывшем кладбище Алексеевского монастыря»

Жил-был в Пензенской губернии крепостной крестьянин. Простой настолько, что и фамилии у него не было. Все звали его просто: «Степан Николаевич». Из разных фруктов он варил варенье, готовил пастилу и мармелад, а затем привозил товар в Москву и продавал на центральном торжище Красной площади. Так он заработал деньги колоссальные – восемь тысяч золотых рублей. Вскоре освободился от крепостной зависимости, переехал в Москву, открыл собственную кондитерскую. И выбрал вкусную фамилию, конечно. С тех пор вот уже 213 лет династия Абрикосовых занимается кондитерским производством. До революции в Сокольниках Абрикосовы открыли крупное конфетное производство, которое сегодня известно под названием «Бабаевское». Потомок знаменитых представителей династии рассказывает «ПМ» о традициях своей семьи и о том, чему сегодня мы можем научиться у русского купечества.

– Дмитрий Петрович, есть ли, на ваш взгляд, у русского купечества свое лицо, особый характер?

– Да, русское купечество – явление уникальное. Оно вышло из крестьян. Многие особенности сформировались огромными размерами страны и тяжелым климатом. Поэтому купцы умеют ладить друг с другом, не забывая о конкуренции.

– При этом купечество выступало как активный социальный слой общества…

– Они не просто шили обувь или делали конфетки, но занимались и социально ответственным бизнесом. Открывали школы, музеи, больницы, понимая: деньги, которые попадают им в руки после успешной реализации качественного продукта, должны не только служить удовлетворению собственных потребностей, но и влиять на жизнь окружающих. Моя родственница по линии Хлудовых – В 40 Варвара Алексеевна – потратила более 40 миллионов рублей (по нынешнему курсу это десятки миллиардов) на школы и больницы. Ею открыта первая бесплатная читальня, названная в честь великого русского писателя «Тургеневкой». Поскольку супруг Варвары Алексеевны умер от психического заболевания, она подарила городу первую на тот момент современную университетскую психиатрическую клинику (пожертвовав полмиллиона рублей – целое состояние!), присвоив ей имя покойного мужа Абрама Абрамовича Морозова и таким образом увековечив его. Также она подарила городу первую онкологическую университетскую больницу в память о рано умершей от онкологического заболевания матери. Обе эти клиники находятся в районе Девичьего поля… В этом пример того, как купечество увековечивало имена родных и дорогих им людей, занимаясь благотворительностью – строя больницы, школы и интернаты для нуждающихся слоев населения нашей страны.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ – ОДНО ИЗ ВАЖНЫХ ПРАВ ЛИЧНОСТИ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ В БИБЛИИ

– Какие традиции сохранялись в вашей семье?

– Прежде всего – ценить образование. Основатель нашей династии Алексей Иванович Абрикосов занимался самообразованием. Блестяще владел немецким языком, читал книги, детям дал хорошее образование. Затем – ценить семейные устои, православные праздники. Быть деловым человеком, все держать в полном порядке, быть ответственным за свои слова и дела…

– В какую церковь ходила ваша семья до 1917 года и в советские годы?

– До 1917 года нашей «домовой церковью» был собор Успения Пресвятой Богородицы на Покровке. В этом древнем и уникальном храме основатель нашей династии служил старостой более 35 лет! Но в 30 х годах прошлого века собор разрушили, и я стал прихожанином храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, который в советские годы не закрывался. В 1970-е годы на Пасху и на Рождество еще на дальних подходах к церкви стояли люди в штатском и предупреждали: «Не ходите, мы вас всех переписали, сообщим, куда следует…» Но никто не смущался. Иногда на Пасху не давали вернуться крестному ходу в храм, закрывая двери. Это действительно было. Нам приходилось отстаивать свое право посещать богослужения, быть православными. Шла борьба за веру – но бескровная, интеллектуальная. Люблю такую борьбу. Пионером я не был и в комсомол не вступал. Никогда не разделял большевистских убеждений! Как можно считать право собственности не достойным уважения? В нашем климате на улице не проживешь – чай, не Африка! Значит, нужен свой дом, в котором можно воспитывать своих детей и из которого никто не может выгнать. Поэтому право собственности – одно из основных прав личности, закрепленных, в частности, в Библии: «Не желай дома ближнего твоего…» (Исх. 20, 17) Это важное составляющее нормальной жизни и полноценного христианского общества.

– Трудно ли было в школе из-за таких убеждений?

– Меня постоянно пытались куда-то отжать, вытеснить. Но не удалось. Человека, который чувствует себя сильным, убрать гораздо сложнее, чем сдающего свои позиции. Нельзя их сдавать! Жизнь вечная, душа вечна. Чего мне бояться? Убьют? Мне их жалко. Будут за это отвечать – а я попаду в лучший из миров…

КУПЦЫ ЗАНИМАЛИСЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ. ОТКРЫВАЛИ ШКОЛЫ, БОЛЬНИЦЫ, МУЗЕИ

– Вы не скрывали свою фамилию?

– Никогда. Теперь некоторые говорят: «Мы тоже потомки, но у нас фамилия другая. Сменили, чтобы избежать гонений». И никаких документов – ни писем, ни оригинальных фотографий. А у меня все дома лежит. Да, нас тоже уплотнили, конечно. Но вещи-то остались! Полки, шкафчики, свидетельства о рождении, о венчании. Все хранится с 1870-х годов. Хотя над нами витала постоянная опасность репрессий, никто ничего не выбрасывал. Если захотят посадить – арестуют все равно. А добровольно уничтожать дорогие реликвии нельзя. Это своего рода предательство.

В 60–70-Х ГОДАХ XIX СТОЛЕТИЯ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ АБРИКОСОВЫХ НАСЧИТЫВАЛ ОКОЛО 450 НАИМЕНОВАНИЙ. ГЛАВНОЙ «ФИШКОЙ» КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА БЫЛИ ГЛАЗИРОВАННЫЕ ФРУКТЫ.

– Праздники христианские отмечали?

– Столы ломились! Пироги, торты, салаты, заливное, холодец… Приходили гости, пели романсы. Общались между собой. Все жили в коммунальных квартирах, но от своих привычек не отказывались. Соседи, конечно, «стучали» и сообщали. Но мы ничего не боялись.

– О чем мечтаете сегодня? Что в современном обществе хотели бы изменить?

– Придя к власти, большевики занимались целенаправленным уничтожением исторических захоронений. Им было важно стереть из народного сознания память о предках. На местах многих погостов сегодня парки. Нужно поставить мемориальные кресты и подготовить списки захороненных. Тогда можно будет хотя бы принести цветы на могилу… Многие Абрикосовы похоронены на кладбище Алексеевского девичьего монастыря. Хочу поставить там памятную доску…

Анастасия Чернова

Опубликовано: №20 (633) октябрь, 2017 г.