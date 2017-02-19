ХОРОШ БЛИН, КОГДА НЕ ОДИН

Вкусная Масленица

В преддверии Масляной недели наша редакция продегустировала блины, испеченные по нескольким рецептам, и выбрала лучший вариант. Это фирменный рецепт Андрея Клочкова. Конечно, мужчины гораздо реже женщин пекут блины. Но если берутся за это дело, то лишь когда действительно понимают в нем толк.

Рецепт На один замес (около 30 блинов):

Яйца – 3 шт. (для блинной муки) или 4 шт. (для пшеничной);

Кефир – пол-литра;

Мука – 300–350 г;

Сода – на кончике ножа;

Подсолнечное масло – 150 мл;

Сахар-песок: 2 ст.л. (если на блинной муке) или 3 ст.л. (если на пшеничной);

Соль – щепотка;

Молоко – от 200 до 400 мл, по консистенции теста.

Тесто готовится в миксере с большой чашей. Разбиваем в нее яйца и запускаем миксер на маленькую скорость. Добавляем соль и сахар и увеличиваем скорость миксера. Аккуратно вливаем в чашу стакан кефира. Всыпаем понемногу, медленно, муку, пока тесто не станет настолько густым, что начинает взбираться на венчики, липнуть и наматываться на них. Теперь тонкой струйкой вливаем в чашу еще полстакана кефира. Тесто прекращает налипать на венчики, но остается густым. Добавляем питьевую соду, а затем медленно, тоненькой струйкой вливаем в быстро вращающуюся чашу 150 мл рафинированного подсолнечного масла. После того, как оно полностью растворится, доливаем оставшиеся полстакана кефира. Продолжаем перемешивать тесто на больших оборотах еще две минуты. Затем, не выключая миксер, небольшими порциями с паузами вливаем молоко, контролируя пластмассовой лопаткой густоту теста. Нужно, чтобы тесто приобрело жидкую консистенцию как для обычных блинов; как правило, на эти цели уходит около стакана молока.

Хорошенько разогреваем правильную блинную сковороду, выключаем миксер и начинаем выпекать блинчики.

Под первый блин раскаленную сковороду нужно смазать постным маслом. Для выпечки следующих блинов вполне хватает того масла, что есть в тесте. Выпекать традиционным способом. Если первые блины слишком тонкие и рвутся, домешайте в тесто еще чуть-чуть муки. Если же, наоборот, они получаются толстоватыми и плотноватыми – долейте в чашу немного молока.

У каждого кулинара непременно есть и набор фирменных намазок для блинов, которые подаются гостям. 15 любимых намазок — Опята мелко нарезанные, жареные с луком

— Сельдь мелко рубленая, с яйцами и зеленым луком

— Тертый сыр с чесноком, яйцом и майонезом

— Соленый творог со сметаной, рубленой петрушкой и укропом

— Сметана (лучше деревенская)

— Намазка из яблок с корицей (шесть зеленых яблок натереть на терке, добавить стакан сахара, немного лимонной кислоты, от души молотой корицы; варить в кастрюле без добавления воды до густоты)

— Мед

— Вареная сгущенка

— Варенье абрикосовое

— Варенье клубничное

— Творог со сметаной, сахаром и сухофруктами (изюм, курага, чернослив)

— Икра мойвы (из банки, консервы «Икра № 1» – очень любят дети!)

— Салат из крабовых палочек

— Соус «Брусничный к индейке» (брусника + яблочное пюре)

— Сербский каймак (теперь продается в магазинах среди мягких сыров)

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Андрей Клочков

Опубликовано: №4 (617) февраль, 2017 г.

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